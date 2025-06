Jak długo gotować truskawki w słoikach? 7 sprawdzonych trików na idealne przetwory

Jak długo gotować truskawki w słoikach, by zachowały smak lata aż do zimy? To zależy od tego, co dokładnie chcesz zamknąć w słoiku – bo kompot, dżem czy całe owoce w syropie rządzą się swoimi prawami. Liczy się sposób przygotowania, rodzaj przetworu i detale, które mogą zadecydować o sukcesie lub… pyknięciu wieczka. Sprawdź, jak gotować truskawki idealnie – bez utraty smaku i z gwarancją, że przetrwają w spiżarni długie miesiące.

Autor: Shutterstock, Shutterstock Przetwory utrwalamy za pomocą pasteryzacji. Jedną z jej metod jest gotowanie słoików.

Spis treści

Pasteryzowanie kompotu, zalewanego zimną lub gorącą wodą

Jeśli przygotowujemy kompot w słoikach w taki sposób, że owoce posypujemy cukrem i zalewamy zimną, nieprzegotowaną wodą, to pasteryzacja takich przetworów musi być dłuższa. Woda, którą zalewamy owoce powinna sięgać 3 cm poniżej brzegu każdego słoika. Brzegi słoików należy przed zakręceniem dokładnie wytrzeć suchą ściereczką. Słoiki należy wstawić do dużego garnka wyłożonego ściereczkami lub papierem do pieczenia, z taką ilością zimnej wody, aby sięgała do 3/4 wysokości słoików. Naczynie ze słoikami ogrzewać do zagotowania, pozostawić w stanie wrzenia około 40 minut.

Pasteryzowanie truskawek zalewanych wrzątkiem wprost z czajnika można skrócić o połowę.

Pasteryzowanie truskawek w cukrze

Słoiki do pełna wypełnić owocami, które (w przypadku litrowych słoików) zasypać 3-4 łyżkami cukru. Zakręcić słoiki. Przygotować duży garnek, którego dno wyłożyć ściereczką, na niej ustawić zakręcone słoiki. Zalać wodą do połowy słoików. Gotować pod przykryciem. Od momentu zagotowania gotować na wolnym ogniu 30 minut. Potem można zostawić do ostudzenia słoiki nadal w garnku.

Pasteryzowanie truskawek zalewanych gorącą wodą z cukrem

Proporcje wody i cukru w zalewie to 2:1. Umyte truskawki układamy ściśle w słoikach (w trakcie pasteryzacji zmniejszą swoją objętość, a przybędzie soku z nich). Wodę gotuje się z cukrem, a następnie gorącą zalewą zalewa się owoce w słoikach i dokładnie je zakręca. Słoiki należy wstawić do garnka z letnią wodą (w zimnej mogłyby pęknąć), którego dno wyścielone jest ściereczką. Tak przygotowane przetwory wystarczy pasteryzować 10 minut od momentu zagotowania się wody.

Pasteryzowanie dżemu z truskawek

Długość czasu pasteryzacji dobieramy tu do ilości cukru dodanego do dżemu, gdyż cukier ma właściwości konserwujące. I tak dżemy wysokosłodzone, czyli przygotowane wg proporcji 1 kg owoców - 0,5 kg (lub więcej) cukru można pasteryzować tylko 10 minut od momentu zagotowania się wody. Jeśli przygotowujemy dżem niskosłodzony, w którym na 1 kg owoców dajemy tylko 25 dag cukru, pasteryzację wydłużamy do 30 minut.

Dżemy zawsze nakładamy gorące, do wyparzonych słoików, co bardzo skraca czas pasteryzacji. Pamiętajmy jednak, by słoiki wkładać w takim wypadku do garnka z letnią lub nawet ciepłą wodą, by uniknąć ich pęknięcia na skutek różnic temperatury.

Pasteryzowanie konfitur z truskawek

Ponieważ konfitury to przetwory wysokosłodzone i na dodatek poddane długiemu smażeniu, można ich w ogóle nie pasteryzować, tylko nakładać gorące do świeżo wyparzonych słoików, dokręcać i ustawiać do góry dnem. Jednak ja dla pewności pasteryzuję konfitury - tylko przez 10 minut od momentu zagotowania się wody.

Pasteryzowanie soku z truskawek

Sok z truskawek, na przykład z wyciskarki wolnoobrotowej lub sokowirówki, wymaga pasteryzacji przez kwadrans - bez względu na to, czy był dosładzany czy nie. Natomiast sok z sokownika można wlać gorący wprost do wyparzonych butelek, które od razu należy zamknąć.

Pasteryzacja nie tylko w garnku

Co prawda gotowanie słoików to najprostszy i najbardziej znany sposób pasteryzacji, ale przetwory można też pasteryzować w piekarniku lub zmywarce.

Ogólne zasady pasteryzacji

Używaj zawsze słoików i butelek bez wyszczerbień, czystych, wyparzonych lub wyprażonych w piekarniku

Nakrętki powinny być całe, bez uszkodzeń, rdzy i także wyparzone.

Słoje typu weck nie mogą być pasteryzowane w piekarniku z powodu ryzyka uszkodzenia gumek

Gdy do słoi trafiają gorące przetwory, można je krócej pasteryzować, ale nie należy ich wkładać do zimnej wody, gdyż mogą popękać

