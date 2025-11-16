Do domowego ciasta na jogurcie dodaję te orzechy. Cała rodzina przepada za tym wypiekiem

Sezon na orzechy włoskie jest w pełni. Warto je jeść, ponieważ zawierają sporo prozdrowotnych składników i wspierają koncentrację. Co można zrobić z orzechów włoskich na szybko? Poznajcie prosty i szybki przepis na wyśmienite ciasto na jogurcie wzbogacone aromatycznymi orzechami włoskimi. Zobaczcie, jak je zrobić i zaskoczcie bliskich tym obłędnym słodkim wypiekiem.

To aromatyczne ciasto jogurtowe zrób w weekend. Jego smak podkręcają te orzechy.

Jakie właściwości mają orzechy włoskie?

Orzechy włoskie to prawdziwa skarbnica zdrowia. Zawierają zdrowe tłuszcze, białko i błonnik oraz kwasy omega-3. Są bogate w witaminy z grupy B, E i K oraz minerały, takie jak magnez, potas, fosfor, cynk, miedź, mangan i żelazo. Stanowią doskonałe źródło przeciwutleniaczy, które chronią komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki. Stanowią pyszną przekąskę, można dodawać je do sałatek i wykorzystać jako dodatek do ciasteczek i słodkich wypieków. Idealnie sprawdzą się w cieście jogurtowym, na które przepis znajdziecie poniżej.

Warto codziennie jeść porcję orzechów włoskich o wadze 30 g, aby szybko poczuć się lepiej. Jak orzechy włoskie wpływają na organizm?

  • Wspierają zdrowie serca – obniżają poziom złego cholesterolu i trójglicerydów, a podnoszą poziom dobrego. Kwasy omega-3 działają przeciwzapalnie i zapobiegają tworzeniu się zakrzepów.
  • Poprawiają funkcje mózgu – kwasy omega-3 są zapewniają prawidłowe funkcjonowanie mózgu i poprawiają pamięć, koncentrację i zdolność uczenia się. Przeciwutleniacze chronią komórki mózgu przed uszkodzeniami.
  • Wspierają kości – orzechy włoskie zawierają wapń, magnez i fosfor, które są ważne dla mocnych kości.
  • Działają przeciwzapalne – substancje zawarte w orzechach włoskich zmniejszają stany zapalne w organizmie.
  • Wspierają zdrowie jelit – błonnik zawarty w orzechach włoskich usprawnia działanie układu trawiennego i korzystnie wpływa na mikroflorę jelitową.
  • Działają antynowotworowo – według badań naukowych związki zawarte w orzechach włoskich mogą hamować rozwój niektórych komórek nowotworowych.
  • Wspierają zdrowie skóry – witamina E i kwasy tłuszczowe, w które bogate są orzechy włoskie, pomagają utrzymać odpowiednie nawilżenie skóry i chronią ją przed uszkodzeniami.

Jakie ciasto można zrobić z orzechów włoskich?

Orzechy włoskie to doskonały dodatek do słodkich wypieków. Sprawdzają się w domowych ciasteczkach, muffinkach czy ciastach. Poniżej znajdziecie łatwy przepis na szybkie ciasto na jogurcie, którego smak podkręcają orzechy włoskie. Ten wypiek smakuje obłędnie i ma cudowny orzechowy aromat. Wyczuwalna jest też delikatna kawowa nuta, ponieważ ciasto wzbogaca się świeżo zaparzonym espresso.

Ten wypiek na jogurcie greckim z dodatkiem orzechów włoskich to idealne ciasto na jesienne popołudnie. Sprawdzi się na deser lub jako słodka przekąska między posiłkami. Pysznie łączy się z aromatyczną kawą i owocową herbatą. Zaletą tego przepisu jest to, że ciasto jogurtowe z orzechami włoskimi zachowuje świeżość nawet do tygodnia. Przechowywane w temperaturze pokojowej jest smaczne przez pięć dni, a w lodówce może przetrwać o dwa więcej.

Przepis na ciasto jogurtowe z orzechami włoskimi

Składniki:

  • 250 g mąki pszennej
  • 200 g posiekanych orzechów włoskich
  • 150 ml świeżo zaparzonego gorącego espresso
  • 130 g cukru trzcinowego
  • 100 ml oleju
  • 80 g jogurtu greckiego
  • 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
  • 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
  • szczypta soli

Przygotowanie:

1. Do miski przesypać mąkę pszenną. Wsypać proszek do pieczenia, posiekane orzechy włoskie i szczyptę soli. Wymieszać.

2. Do drugiej miski wlać gorącą kawę, jogurt i olej. Wsypać cukier i dodać ekstrakt waniliowy

3. Do mokrych składników stopniowo wsypywać suche i mieszać do połączenia.

4. Ciasto przelać do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Wierzch wyrównać.

5. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec około 55 minut, do suchego patyczka.

6. Wyjąć z piekarnika i odstawić na 10 minut, a następnie wyjąć z formy. Odstawić do całkowitego ostygnięcia.

7. Podawać na deser na różne okazje.

Zobaczcie galerię i poznajcie więcej przepisów na pyszne i zdrowe ciasta. 

Dlaczego warto jeść orzechy?
Anna Szulc-Górska
Anna Szulc-Górska

