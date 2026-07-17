Całe życie źle odróżniałeś kabaczka od cukinii? Ta prawda cię zaskoczy!

Kabaczek a cukinia

Nawet doświadczeni działkowcy mają kłopot z określeniem różnic pomiędzy cukinią a kabaczkiem. Niektórzy twierdzą, że kabaczek to zielone warzywo dyniowate przypominające kij baseballowy lub wojenny pocisk. Cukinia zaś ich zdaniem to podobne warzywo, ale żółte, zwykle nieco mniejsze, słodsze, bez dużych pestek.

Młoda cukinia

Okazuje się, że kabaczek i cukinia to ten sam gatunek rośliny, ale w różnym okresie wzrostu i na różnym etapie dojrzewania. Cukinia jest młoda, jędrna, delikatna i słodkawa. Może być zarówno żółta, jak i zielona.

Dojrzały kabaczek

Kabaczek zaś to nazwa cukinii dojrzałej, większej, z pestkami. Nazewnictwo takie dotyczy zarówno cukinii żółtych, jak i zielonych. Co ważne, wielkiej różnicy nie ma też w samych liściach i łodygach tych roślin. Cukinie żółte mogą mieć nieco większą rozpiętość liści, ale taki stan rzeczy może wynikać też z ekspozycji na słońce.

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