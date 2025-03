Czerymoja (cherimoya) – egzotyczny skarb z Peru! Jak smakuje, jak jeść najzdrowszy owoc świata?

Czerymoja (hiszp. cherimoya), to owoc flaszowca peruwiańskiego, który występuje głównie w Ameryce Południowej i Środkowej. Ten wyborny owoc smakuje jak gotowy budyń lub słodki krem, stąd jego angielska nazwa custard apple, czyli jabłko o smaku kremu budyniowego.

Autor: Shutterstock Czerymoja to wyśmienity owoc deserowy - jego zielona skóra skrywa delikatny kremowy miąższ.

Co to jest czerymoja?

Czerymoja, czyli owoc flaszowca peruwiańskiego Annona cherimola, zwany także cherimoya lub cherimoja, jest jednym z najsmaczniejszych egzotycznych owoców. Pochodzi z subtropikalnych regionów świata, Ameryki Południowej. Obecnie jest uprawiany w wielu krajach tak jak Ekwador, Peru, kraje Środkowej oraz Południowej Ameryki, na Florydzie, Azji i Europie. Czerymoja jest niestety owocem bardzo nietrwałym, szybko dojrzewa i przejrzewa co sprawia, że bardzo źle znosi długi transport z bardzo odległych miejsc, dlatego w europejskich sklepach można znaleźć owoce flaszowca peruwiańskiego pod nazwą cherimoya importowane z Hiszpanii.

Jak smakują?

Bardzo trudno określić smak tego owocu. Jest po prostu pyszny. Ma bardzo złożony smak, połączeni słodyczy z odświeżającą kwasowością. Jego budyniowa konsystencja z wyglądu i smaku przypomina słodki krem z nutą cytrusów i wanilii, często porównywany do budyniu lub jajecznego kremu cukierniczego w typie brytyjskiego custard.

Czerymoja, najzdrowszy owoc świata

Mimo, że owoce są słodkie, odznaczają się niską kalorycznością. W 100 g owocu mamy zaledwie 75 kcal. dlatego i zpowodu zawartości wielu cennych składników, naukowcy uznali cherimoyę za najzdrowszy owoc świata.

Owoce flaszowca peruwiańskiego zawierają witaminę C, E, antyoksydanty, błonnik. Także witaminy z grupy B, w tym duże ilości wita miny B6, bo aż 20% zalecanej dawki dziennej. Są dobrym źródłem sodu i potasu. Owoce czerymoji bogate są w magnez, żelazo, mangan, miedź, fosfor. Posiadają właściwości antynowotworowe, antybakteryjne i wzmacniają organizm.

Jak wybierać czerymoję w sklepie?

Podczas zakupu zwracamy uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to wygląd. Dojrzały owoc brązowieje tak jak skórka banana. Ważne jest, aby skórka nie była cała brązowa. Cała brązowa skórka świadczy o tym, że owoc jest przejrzały. Druga sprawa to miękkość. Dojrzały owoc jest podatny na lekkie ściśnięcie palcami. Jeśli jest bardzo miękki, to znaczy, że jest przejrzały i niesmaczny. Warto kupić owoc jeszcze twardy i bardzo zielony, ponieważ wystarczy postawić go na blacie w kuchni na dzień lub dwa i będziemy mogli się delektować wybornym smakiem owoców cherimoya.

Jak jeść cherimoyę?

Owoce flaszowca peruwiańskiego mają duże czarne nasiona, które są niejadalne, a wręcz toksyczne i zjedzone, mogą zaszkodzić. Skórki owocu także nie zaleca się spożywać. Ze względu na bardzo miękki miąższ nie trzeba obierać owoców. Wystarczy owoc jedynie przekroić wzdłuż na pół i wydrążyć łyżeczką pyszny miąższ.

Czerymoja szybko dojrzewa i robi się bardzo miękka, dlatego najlepszym sposobem jest właśnie bezpośrednie jej spożycie, tak po prostu za pomocą łyżeczki.

