Co zrobić z gęsi? 11 najlepszych przepisów na gęsinę - idealne nie tylko na Święto Niepodległości

Gęsina to mięso, które zasługuje na odkrycie na nowo. Delikatna, aromatyczna i niezwykle zdrowa, pochodząca z naturalnego chowu, od wieków w Polsce uchodzi za symbol szlachetności na wyjątkowe okazje. Warto jednak sięgać po nią nie tylko 11 listopada czy w święta. Gęsina świetnie sprawdzi się w codziennej kuchni - w gulaszach, pasztetach, pierogach czy jako pieczone mięso z owocami. Przedstawiamy 11 najlepszych przepisów, które udowodnią, jak wszechstronne i pyszne może być to mięso.

Autor: Shutterstock Gęś warto jeść ne tylko tradycjnie, w dniu 11 listopada, ale znacznie częściej, bo jest smaczna i zdrowa

"Na Świętego Marcina najlepsza gęsina" to przysłowie, którego treść jest prawdziwa i wynika z głębokiego doświadczenia. Gęsi, rosnące sobie od wiosny, na jesieni osiągały i osiągają pełnię smaku, wagi i... upierzenia. Wtedy też zaczynały trafiać na polskie stoły w postaci pieczystego, zup i potrawek, ale też w postaci znanych z literatury wędzonych półgęsków. Te ostatnie trudno dziś kupić (choć nie jest to niemożliwe), natomiast mrożone, chłodzone lub świeże tuszki gęsi trafiają w listopadzie do polskich marketów.

Warto wiedzieć, że choć Polska przoduje w hodowli gęsi i są one wysoko cenione w Europie, to na nasze polskie stoły trafia zaledwie mały ułamek tej produkcji. Dlatego często wśród domowych przepisów brakuje nam tych, które pozwolą nam smakowicie przyrządzić gęsinę. Zebrałam więc dla was 11 przepisów na gęsinę, odpowiednich nie tylko na 11 listopada.

Gęsi możemy jeść cały rok, bo cały czas dostępne są tuszki głęboko mrożone. Wśród propozycji znajdziecie dania z gęsi bardziej i mniej wykwintne, droższe i tańsze, ba, nawet takie, które pozwolą smakowicie wykorzystać gęsie podroby i resztki. Jeśli więc wasze babcie i mamy nie przyrządzały gęsi, wy zmieńcie to i wprowadźcie w swoich domach nową tradycję jedzenia gęsi.

Sprawdź najlepsze sprawdzone przepisy na gęsinę w galerii poniżej:

Gęsina - dlaczego warto jeść mięso z gęsi