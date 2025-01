Co szybko zrobić z piersi z kurczaka? TOP 9 ekspresowych i pysznych przepisów!

Pierś z kurczaka to prawdziwy kuchenny hit – ma dwie ogromne zalety: można ją przygotować w ekspresowym tempie, a do tego jest niezwykle smaczna! Zastanawiacie się, co można zrobić z piersią kurczaka na szybko? Odpowiedź jest prosta: wszystko! Ale zanim ruszycie do kuchni, sprawdźcie 9 sprawdzonych przepisów na filet z kurczaka, które zawsze się udają!

Autor: Shutterstock.com Pierś kurczaka najłatwiej grillować. Wypróbuj 9 zupełnie innych sposobów na filet drobiowy

Zalety piersi z kurczaka

Pierś z kurczaka jest popularnym składnikiem w wielu kuchniach i posiada wiele zalet, zarówno w kontekście smaku, jak i wartości odżywczych. Oto kilka zalet piersi z kurczaka.

Bogactwo białka: pierś z kurczaka jest doskonałym źródłem białka, które jest niezbędne do budowy i naprawy tkanek w organizmie. Białko z kurczaka zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy, co czyni je kompletnym źródłem białka. Niski poziom tłuszczu: jeżeli usunie się skórę z kurczaka, mięso z piersi jest niskotłuszczowe w porównaniu do innych części kurczaka, takich jak uda czy skrzydła. Niski poziom kalorii: w porównaniu do innych rodzajów mięsa, pierś z kurczaka ma stosunkowo niską zawartość kalorii, co czyni ją popularnym wyborem dla osób, które dbają o kaloryczność swojej diety. Wszechstronność w kuchni: pierś z kurczaka jest wszechstronnym składnikiem, który można przygotować na różne sposoby, takie jak smażenie, gotowanie, duszenie, pieczenie czy grillowanie. Jest również dobrym dodatkiem do sałatek, kanapek czy makaronów. Łatwość przygotowania: pierś z kurczaka jest łatwa w przygotowaniu. Dzięki krótkiemu czasowi gotowania lub pieczenia, można stosunkowo szybko przygotować smaczny i zdrowy posiłek. Niska cena: w porównaniu do niektórych innych mięs, pierś z kurczaka jest często dostępna w przystępnej cenie, co sprawia, że jest atrakcyjnym wyborem dla wielu osób. Zawartość witamin i minerałów: mięso z kurczaka dostarcza również niektórych ważnych witamin i minerałów, takich jak witamina B6, niacyna, fosfor, selen i inne.

Pamiętaj, aby dbać o różnorodność w diecie, uwzględniając różne źródła białka i różne rodzaje mięsa oraz roślin.

Pierś kurczaka zapiekana z kalafiorem

Uwielbiamy wszelkie zapiekanki za ich smak. No i łatwość wykonania. Przygotowanie tej zapiekanki zajmie wam tylko 15 minut. Pozostałą pracę wykona za was piekarnik. Wynik? Delikatne kawałki piersi kurczaka w towarzystwie cudownego kalafiora skąpane w kremowym sosie! Palce lizać!

Kremowa pierś kurczaka z cytryną i fetą

Pierś kurczaka przygotujesz w kilka chwil. Wystarczy filet z kurczaka rzucić na rozgrzaną patelnię i za 10 minut obiad gotowy. Polecamy dołożyć do tego jeszcze kilka minut i wzbogacić posiłek o pyszny kremowy sos na bazie śmietany i sera feta z kwaśnym akcentem cytryny. Po prostu palce lizać!

Pieczona pierś kurczaka w boczku na obiad

Pierś kurczaka po upieczeniu staje się boskim pokarmem. Im prostsza obróbka, tym lepiej. W tym przepisie wystarczą 4 składniki. Filet z piersi kurczaka, surowy boczek wędzony, musztarda, trochę świeżego rozmarynu i gotowe. To jest przepyszne!

Autor: Shutterstock.com Pieczona pierś kurczaka w sosie miodowo-musztardowym podana z warzywami Link: Miodowo-musztardowa pierś kurczaka

Miodowo-musztardowa pierś kurczaka

Ten przepis na soczystą i delikatną pierś z kurczaka w miodowo-musztardowym sosie jest łatwy w przygotowaniu i pełen smaku. Szybki i zdrowy przepis na kurczaka o idealnie zbilansowanych smakach. Dekadencki posiłek - moja recepta na wielki apetyt młodych organizmów - który pokochała cała rodzina.

Eskalopki z kurczaka - patent na soczystą pierś kurczaka

Eskalopki z kurczaka w cytrynowym sosie z kaparami to klasyczne danie kuchni międzynarodowej. Przygotujesz je w 25 minut. Składniki znajdziesz w swojej spiżarni lub sklepie obok domu. To obłędnie smaczny patent na soczystą pierś kurczaka w kilka chwil!

Pierś kurczaka zapiekana z ananasem i żółtym serem

Filet z piersi kurczaka ma tę zaletę, że można go szybko przygotować. No i pysznie smakuje. Pierś kurczaka zapiekana pod ananasem i żółtym serem to jeden z tych łatwych przepisów na smaczny i szybki obiad.

Kebabowa pierś kurczaka z grilla

Kebabowa pierś kurczaka z grilla to domowa wersja ulubionego dania wszystkich Polaków. Zarówno kebab, jak i jego grecką odmianę gyros pokochaliśmy od pierwszego kęsa. I tak jest również z tym pysznym daniem, tak łatwym do przygotowania. Letnie grillowanie to świetna okazja, aby spróbować piersi kurczaka a la kebab.

Autor: thinkstockphotos.com Pierś kurczaka zapiekana z parmezanem to świetny sposób na soczyste mięso obiadowe. Link: Pierś kurczaka zapiekana z parmezanem

Pierś kurczaka zapiekana z parmezanem

Pierś kurczaka zapiekana z parmezanem to aromatyczne i soczyste danie obiadowe. Zgodnie z włoską tradycją pierś z parmezanem podaje się razem z makaronem. To pożywne danie z kurczaka, pomidorów i słynnego sera zaspokoi apetyt dużych i małych smakoszy.

Pierś kurczaka w sosie śmietanowym z suszonymi pomidorami

Pierś kurczaka w sosie śmietanowym z suszonymi pomidorami jest tak dobra, że propozycje matrymonialne posypią się jak z rękawa. A do tego przygotujesz ją bez wysiłku w 30 minut. Po prostu kuchnia prawdziwej uwodzicielki.

