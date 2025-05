Trochę mandarynka, trochę grejpfrut. Ten egzotyczny owoc jest pyszny i dba o skórę

10:33

Z wyglądu przypomina pomarańczę lub mandarynkę. Jest soczyste, a jego smak jest słodki z kwaskową nutą. Zawiera mnóstwo witaminy C i wyjątkowo korzystnie wpływa na cerę. O czym mowa? Ten cytrus to tangelo, czyli owoc, który zaczyna podbijać nasz kraj. Zobaczcie, jakie właściwości ma tangelo i jak je jeść.

Autor: Shutterstock W USA jedzą na potęgę. Ten owoc ma orzeźwiający smak i jest skarbnicą witaminy C.

Spis treści

Czym jest tangelo?

Te egzotyczne owoce powstały poprzez skrzyżowanie mandarynki i grejpfruta lub pomelo. Nazwa jest połączeniem dwóch nazw – tangerine (czyli mandarynka) i pomelo. Są okrągłe z charakterystyczną szyjką z jednej strony i mają intensywnie pomarańczowy kolor. Ich rozmiar jest nieco większy niż mandarynek, ale mniejszy niż grejpfrutów. Mają luźną, gładką, błyszczącą i cienką skórkę, więc tangelo można bardzo łatwo obrać. Miąższ składa się z cząstek, jest soczysty i słodki z wyczuwalną kwaskową nutą.

Tangelo są znane i lubiane w wielu krajach, ale największą popularnością cieszą się w USA, gdzie się je uprawia i spożywa. Owoce są cenione w Izraelu, a od niedawna w Chinach. Tangelo chętnie jedzą także Japończycy, Koreańczycy i Kanadyjczycy. Importuje się je do niektórych europejskich krajów, gdzie powoli zdobywają coraz większe uznanie ze względu na pyszny smak i właściwości prozdrowotne.

Jakie właściwości ma tangelo?

Tangelo to nie tylko smaczny, ale i zdrowy owoc egzotyczny. Łączy w sobie wiele korzystnych właściwości i mandarynki, i grejpfruta. Owoce stanowią koktajl witaminowy, który ma pozytywny wpływ na cały organizm. Ich dodatkową zaletą jest to, że są niskokaloryczne, więc bez wyrzutów sumienia można jeść je podczas diety odchudzającej. Jakie właściwości prozdrowotne mają owoce tangelo?

Źródło witaminy C – witamina ta wzmacnia układ odpornościowy, wykazuje działanie przeciwutleniające i chroni komórki przed uszkodzeniami, wspomaga produkcję kolagenu niezbędnego dla zdrowej skóry, kości i naczyń krwionośnych.

– witamina ta wzmacnia układ odpornościowy, wykazuje działanie przeciwutleniające i chroni komórki przed uszkodzeniami, wspomaga produkcję kolagenu niezbędnego dla zdrowej skóry, kości i naczyń krwionośnych. Źródło witaminy A – jest ważna dla zdrowia oczu, skóry i układu odpornościowego.

– jest ważna dla zdrowia oczu, skóry i układu odpornościowego. Antyoksydanty – tangelo zawiera antyoksydanty, takie jak flawonoidy i karotenoidy, które pomagają zwalczać wolne rodniki i chronią przed chorobami przewlekłymi, takimi jak choroby serca i nowotwory.

– tangelo zawiera antyoksydanty, takie jak flawonoidy i karotenoidy, które pomagają zwalczać wolne rodniki i chronią przed chorobami przewlekłymi, takimi jak choroby serca i nowotwory. Źródło potasu – to ważny minerał, który pomaga regulować ciśnienie krwi i utrzymywać prawidłową równowagę płynów w organizmie.

– to ważny minerał, który pomaga regulować ciśnienie krwi i utrzymywać prawidłową równowagę płynów w organizmie. Źródło błonnika – wspomaga trawienie, reguluje poziom cukru we krwi, daje uczucie sytości i pomaga kontrolować wagę ciała.

Osoby przyjmujące leki, zwłaszcza statyny (leki obniżające poziom cholesterolu), zanim sięgną po tangelo, powinny skonsultować się z lekarzem. Podobnie jak grejpfruty, owoce mogą wpływać na metabolizm niektórych leków.

Jak jeść tangelo?

Tangelo to owoc egzotyczny, który najlepiej smakuje jak inne cytrusy na surowo. To pomysł na smaczną i zdrową przekąskę między posiłkami. Podobnie jak pomarańcze, mandarynki czy grejpfruty można wykorzystać je jako składnik wielu potraw. Tangelo świetnie komponuje się z innymi produktami w orzeźwiających i zdrowych sałatkach. Idealnie sprawdzi się do przygotowania pełnego smaku i witamin smoothie czy koktajlu. Owoce można też wykorzystać jako składnik marynat do mięs. Doskonale zastępuje cytrynę w dania z ryb i owoców morza. Z tangelo można też zrobić wyjątkowo dobre desery. Szczególnie dobrze łączy się z czekoladą.

Chociaż tangelo jest wciąż mało znane w Polsce, można je kupić w niektórych sklepach. Sezon na ten cytrusowy owoc przypada od listopada do marca. Właśnie wtedy owoce są najlepsze i mają najwięcej składników odżywczych. Tangelo najlepiej przechowywać w lodówce. Swój pyszny smak i właściwości prozdrowotne zachowają nawet do dwóch tygodni.

Sałatka z rukoli i tangelo – przepis krok po kroku

Poniżej znajdziecie prosty przepis na pyszną sałatkę, którą łatwo i szybko można zrobić w domu. Głównym składnikiem jest oczywiście tangelo, a towarzyszy mu rukola, ser feta, orzechy włoskie oraz czerwona cebula. Sałatkę uzupełnia sos miodowo-musztardowy. Zobaczcie, jak zrobić sałatkę z tangelo i poznajcie ten egzotyczny owoce bliżej.

Składniki:

150 g rukoli

2 owoce tangelo

50 g sera feta

50 g uprażonych orzechów włoskich

1/4 czerwonej cebuli

sos miodowo-musztardowy:

2 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżka miodu

1 łyżeczka musztardy miodowej

sól, pieprz

Przygotowanie:

1. Przygotować sos. W miseczce wymieszać oliwę z oliwek z miodem i musztardą. Doprawić solą i pieprzem.

2. Owoce tangelo podzielić na cząstki i usunąć białe błonki. Ser feta pokroić w kostkę lub pokruszyć. Cebulę pokroić w piórka.

3. Na większym talerzu ułożyć rukolę, cebulę i kawałki tangelo. Posypać fetą i orzechami włoskimi. Skropić sosem.

4. Podawać od razu jako przekąskę, na lekki lunch lub kolację.

Zobacz galerię i poznaj inne przepisy na pyszne domowe sałatki, które możesz wzbogacić kawałkami tangelo. Poniżej znajdziesz także szybki quiz kulinarny o pomarańczowych warzywach i owocach.

Beszamel - owoce mało znane Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz. Co wiesz o pomarańczowych owocach i warzywach? Tylko nieliczni zdobywają komplet punktów Pytanie 1 z 10 Duże pomarańczowe warzywo, z którego można zrobić ozdobny lampion na Halloween to: kabaczek azjatycka odmiana ogórka dynia Następne pytanie