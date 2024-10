Jak odróżnić klementynkę od mandarynki? Zwróć uwagę na te szczegóły

12:00

Są pyszne, soczyste i pełne zdrowia. Najlepiej smakują na jesieni i w zimie. Właśnie rozpoczyna się sezon na te egzotyczne owoce. Mandarynki i klementynki, bo to o nich mowa, już można kupić w sklepach i na bazarkach. Czym się różnią i jak je rozpoznać?

Autor: Shutterstock Klementynki czy mandarynki? Poznaj różnice i dowiedz się, które wybrać.

Spis treści

Czy klementynki i mandarynki to to samo?

Mandarynki i klementynki to egzotyczne owoce, które są do siebie niezwykle podobne. Nie są to jednak te same owoce. Czym się różnią?

Mandarynki pochodzą z Azji Południowej, a do Europy trafiły na początku XIX wieku. Ich nazwa pochodzi od dawnej nazwy wyspy Mauritius, czyli Mandary. Dziś mandarynki uprawia się w krajach śródziemnomorskich, Japonii, Brazylii i w południowym rejonie Stanów Zjednoczonych. Za najlepsze uważa się mandarynki uprawiane w Maroku i Hiszpanii.

Według podziału botanicznego klementynki są rodzajem mandarynek. To krzyżówka mandarynek i gorzkich pomarańczy, którą na początku XX wieku w Algierii stworzył misjonarz Marie-Clément Rodier. Od jego imienia owoce zawdzięczają swoją nazwę. Dziś uprawia się je w krajach basenu Morza Śródziemnego, Azji, USA, Brazylii, Izraelu, Libanie, a także w Algierii i Maroko.

Jak odróżnić klementynkę od mandarynki?

W sklepach już zaczynają się pojawiać mandarynki i klementynki. Te egzotyczne owoce można łatwo pomylić, dlatego warto wiedzieć, czym się różnią.

Klementynki mają kulisty kształt, a ich skórka jest gładka i błyszcząca w intensywnym pomarańczowym kolorze. Łatwo się je obiera, a miąższ nie zawiera pestek. W sklepach można kupić klementynki z gałązkami i liśćmi. Mają wyrazisty cytrusowy aromat i orzeźwiający słodki smak.

mają kulisty kształt, a ich skórka jest gładka i błyszcząca w intensywnym pomarańczowym kolorze. Łatwo się je obiera, a miąższ nie zawiera pestek. W sklepach można kupić klementynki z gałązkami i liśćmi. Mają wyrazisty cytrusowy aromat i orzeźwiający słodki smak. Mandarynki są lekko spłaszczone i wyróżniają się porowatą jasnopomarańczową skórką, która dość mocno przylega do owoców. Trudniej się je obiera i mogą zawierać pestki. Mandarynki są bardziej aromatyczne niż klementynki.

Mandarynki i klementynki – właściwości

Klementynki i mandarynki zawierają wiele cennych witamin, minerałów i składników odżywczych. To doskonała przekąska, którą bez obaw można jeść na diecie odchudzającej.

Klementynki to skarbnica witamin z grupy B, A i C i minerałów, takich jak cynk, mangan, potas, wapń, żelazo, magnez i sód. Dzięki zawartości pektyn dają uczucie sytości i poprawiają pracę jelit. Pozytywnie wpływają na wzrok i serce. Zmniejszają ryzyko zachorowania na niektóre schorzenia układu krążenia. Są bogate w przeciwutleniacze, które zwalczają wolne rodniki i spowalniają procesy starzenia.

Z kolei mandarynki zawierają witaminy z grupy B, A, E i C. Są bogate w wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód i cynk. Pomagają budować odporność, korzystnie wpływają na kondycję skóry i wzrok. Wyniki badań naukowych potwierdzają, że mandarynki są pomocne w walce z otyłością, zapobiegają cukrzycy typu 2 i miażdżycy.

Zobacz galerię i poznaj sprawdzone przepisy na dania, przekąski i słodkie wypieki z mandarynkami w roli głównej. Poniżej znajdziesz także quiz o pomarańczowych owocach i warzywach.

Poradnik Zdrowie - Mandarynki - właściwości i wartości odżywcze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz. Co wiesz o pomarańczowych owocach i warzywach? Tylko nieliczni zdobywają komplet punktów Pytanie 1 z 10 Duże pomarańczowe warzywo, z którego można zrobić ozdobny lampion na Halloween to: kabaczek azjatycka odmiana ogórka dynia Dalej