Quiz. Napoje w PRL-u. Jeśli ich nie piłeś, nie masz najmniejszych szans!

12:59

Mimo upływających lat wiele osób wspomina czasy PRL-u z pewnym sentymentem. W tamtym okresie powstało mnóstwo pysznych przepisów kulinarnych, które popularne są do dziś. Posiłki uzupełniały napoje, ale większość z nich odeszła już do lamusa. Jeżeli pamiętacie epokę Polski Ludowej, na pewno poradzicie sobie z quizem o napojach z tamtych czasów. Niech nie zwiedzie was pierwsze pytanie. To dopiero rozgrzewka.

Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe Pamiętasz PRL? Rozwiąż quiz i zgarnij max punktów!

Napoje w PRL-u

PRL to czasy, kiedy większość towarów sprzedawano na kartki. Ludzie stali w kilometrowych kolejkach, aby dostać artykuły pierwszej potrzeby. Nawet kawa czy herbata objęte był sprzedażą w systemie kartkowym. Mimo reglamentacji towarów, Polacy radzili sobie, jak mogli.

W tamtym okresie większość potraw powstawała według zasady „jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma”. Dlatego gotowanie wymagało niezwykłej kreatywności, a do każdego posiłku podawano równie wyszukane napoje. Oprócz trunków alkoholowych, które można było kupić tylko w wyznaczonych sklepach monopolowych od 13.00, dostępne były słodkie napoje gazowane i nie tylko. Które napoje cieszyły się największą popularnością w PRL-u?

Co się piło w PRL-u?

Marzeniem każdego Polaka była puszka coca-coli. Niestety można ją było dostać tylko w Pewexie i to za dolary. Nie każdy mógł sobie pozwolić na taką fanaberię, więc zamiast amerykańskiego słodkiego napoju gazowanego, popularnością cieszyła się woda gruźliczanka, herbata popularna czy kawa o nazwie Marago. Uczniowie musieli codziennie pić w szkole mleko, a do obiadu serwowano kompot z kisielu.

Quiz o napojach z PRL-u

Ci, którzy pamiętają tamte czasy lub interesują się PRL-em, na pewno bezbłędnie rozwiążą ten szybki quiz o ówczesnych napojach. Czeka na was dziesięć pytań o najpopularniejszych napojach w PRL-u.

Kultowe dania PRL: zimne nóżki, wuzetka, blok czekoladowy, mortadela.

Quiz. Napoje w PRL-u. Jeśli ich nie piłeś, nie masz najmniejszych szans! Pytanie 1 z 10 Napoje i trunki alkoholowe sprzedawano w sklepach, które były otwarte: od 8.00 do 20.00 całą dobę dopiero od 13.00 Następne pytanie