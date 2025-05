QUIZ. Jedzenie na literę E. Ekscytująca eskapada czy epicka erozja wiedzy? Sprawdź się!

E to jedna z najpopularniejszych liter w alfabecie. Swoją wiedzę o produktach i potrawach zaczynających się na piątą literę alfabetu możecie sprawdzić, rozwiązując ten szybki quiz kulinarny. Oto kolejna odsłona językowego testu, która stanowi porcję wiedzy i świetną zabawę. Ten quiz sponsoruje litera E jak eklerka, estragon, enchilada i emmentaler.

Autor: Shutterstock Rozwiąż quiz i sprawdź swoją wiedzę o jedzeniu na literkę E!

Jakie jest jedzenie na literę E?

E to prawdziwy kameleon, który jest jedną z najpopularniejszych liter w wielu językach na całym świecie. To cicha siła, która kształtuje język. Litera E na końcu słowa często jest niema, ale potrafi radykalnie zmienić wymowę i znaczenie słowa. Na E zaczyna się też wiele potraw i produktów znanych i lubianych na całym świecie. Chrupiąca endywia, eleganckie eklerki czy energetyczne espresso to tylko niektóre przykłady jedzenia zaczynającego się na piątą literę alfabetu.

Quiz o jedzeniu na literę E

Gotowi na kulinarną podróż pełną smaków i aromatów zaczynających się na literę E? Przygotujcie swoje kubki smakowe i odświeżcie wiedzę o jedzeniu na E, bo czeka Was smakowity quiz. Od egzotycznych potraw po klasyczne europejskie dania, sprawdźcie, ile wiecie o przysmakach, które zaczynają się na literkę E. Jesteście gotowi na wyzwanie? Zaczynamy!

Kawa dobra na wszystko: poznaj właściwości kawy

QUIZ. Jedzenie na literę E. Ekscytująca eskapada czy epicka erozja wiedzy? Sprawdź się! Pytanie 1 z 14 Edam to: ser o łagodnym smaku i intensywnym aromacie holenderski bardzo ostry ser łagodny ser o niemal niewyczuwalnym zapachu Następne pytanie