QUIZ. Jedzenie na literę B. Sprawdź się w kulinarnym abecadle!

Oto druga cześć kulinarnego abecadła - tym razem rządzi litera B. Biszkopt, burrito, bazylia i bogracz to tylko niewielka część pyszności na B. Czy rozpoznacie i odgadniecie wszystkie potrawy oraz składniki zaczynające się na drugą literę alfabetu? Zapraszamy do zabawy!

Autor: Shutterstock Rozwiąż quiz i sprawdź swoją wiedzę o jedzeniu na literkę B!

Co jest do jedzenia na literę B?

Aż trudno uwierzyć, że od litery B jest rozpoczynają się nazwy wielu dań wytrawnych, potraw mięsnych, przekąsek, sosów i słodkich wypieków oraz składników i przypraw. Na B zaczyna się także mnóstwo potraw pochodzących z kuchni najróżniejszych zakątków świata. Węgierski gulasz bogracz, sos boloński, puszyste biszkopty czy słodkie bezy – to tylko niektóre przykłady jedzenia na B.

Jedzenie na literę B

Czym są bataty, a co to jest befsztyk? Do czego dodawać bazylię? Jeżeli lubicie gotować i znacie się na gotowaniu, na pewno szybko rozwiążecie ten kulinarny quiz. Czekają na was najróżniejsze pytania o nazwy potraw i składników zaczynających się na drugą literę alfabetu, czyli B. Czytajcie je uważnie i dopiero po namyśle zaznaczcie właściwą odpowiedź. Powodzenia!

Poniżej znajdziecie galerię z łatwym przepisem na pyszne i słodkie domowe bezy.

Beszamel: Biszkopt idealny – jak go zrobić?

QUIZ. Jedzenie na literę B Pytanie 1 z 17 Barszcz to: smaczna zupa z buraków smaczna zupa z ziemniaków smaczna zupa z ogórków Następne pytanie