Komosa ryżowa zamiast ryżu i kaszy. Zobacz, co potrafi quinoa!

17:31

Quinoa, znana też jako komosa ryżowa, to prawdziwa gwiazda zdrowej kuchni. Nie zawiera glutenu, jest lekkostrawna i pełna cennych kwasów tłuszczowych, a do tego dostarcza solidnej dawki białka i błonnika. Coraz częściej zastępuje w diecie ryż i kaszę, a jej delikatny, orzechowy smak sprawia, że świetnie komponuje się z warzywami, mięsem i sałatkami. Sprawdź, dlaczego quinoa podbija kuchnie na całym świecie i jak łatwo włączyć ją do codziennego menu!

Autor: Shutterstock Quinoa ma tyle wartości odżywczych, że często zalicza się ją do tak zwanych superpokarmów, czyli naturalnych leków

Quinoa – złoto Inków w twojej kuchni

Komosa ryżowa, znana jako quinoa, od wieków była podstawą diety w Ameryce Południowej. Inkowie nazywali ją „matką zbóż” i traktowali niemal jak roślinę świętą. Dziś quinoa wraca do łask na całym świecie jako superfood – i to w pełni zasłużenie. Jest bezglutenowa, lekkostrawna, a przy tym niezwykle wartościowa odżywczo.

Białko wysokiej jakości

To jedno z nielicznych roślinnych źródeł pełnowartościowego białka – zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy egzogenne, których organizm sam nie potrafi wytwarzać. Dlatego quinoa jest szczególnie cenna w diecie wegetarian, wegan oraz osób aktywnych fizycznie.

Bogactwo witamin i minerałów

Quinoa dostarcza solidnej dawki magnezu, żelaza, fosforu, cynku i potasu, a także witamin z grupy B oraz witaminy E. Dzięki temu wspiera układ nerwowy, wzmacnia odporność i poprawia koncentrację.

Zdrowe tłuszcze i błonnik

Nasiona komosy ryżowej zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe, które chronią serce i układ krążenia, obniżają poziom złego cholesterolu i zmniejszają ryzyko miażdżycy. Duża ilość błonnika usprawnia trawienie, reguluje poziom cukru we krwi i daje długie uczucie sytości – co jest szczególnie pomocne przy odchudzaniu.

Dla każdego – także przy diecie bezglutenowej

Komosa ryżowa nie zawiera glutenu, dlatego jest idealnym zamiennikiem kasz i ryżu dla osób z celiakią lub nietolerancją glutenu. Można z niej przygotować sałatki, zupy, desery, a nawet kotlety czy pieczywo.

Kasza - dlaczego warto ją jeść? Rodzaje kasz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.