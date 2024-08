Pomaga schudnąć i ma obłędny smak. To zielone warzywo to dietetyczny hit tego roku

W smaku przypomina szparagi, a z wyglądu jest podobne do brokułów. Zawiera wiele cennych składników odżywczych i można przygotować z niego mnóstwo pyszności. Bimi, czyli brokuł szparagowy, to nowość na rynku jadalnych roślin. To smaczne zielone warzywo właśnie pojawiło się na bazarowych straganach i powoli zaczyna podbijać podniebienia Polaków. Poznajcie właściwości bimi i dowiedzcie się, jak je przygotować.

Co to jest bimi?

Bimi, zwane także brokułem gałązkowym lub szparagowym, jest zielonym warzywem, które znane jest w wielu krajach na świecie. Serwuje się je w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy w Maroku. Właśnie dotarło do Polski, a w sieci zaczęły pojawiać się pierwsze przepisy na bimi.

Brokuł bimi jest krzyżówką brokuła i chińskiej kapusty gai lan. Jest to młode warzywo, które powstało na początku lat 90. XX wieku w Japonii. Jego różyczki są małe, a łodygi cienkie i długie. Nowe warzywo ma nie tylko delikatny smak przypominający brokuły i szparagi z orzechową nutą. Jest także wyjątkowo zdrowe.

Jakie właściwości ma bimi?

Jak większość zielonych warzyw brokuł szparagowy jest bogaty w wiele prozdrowotnych składników odżywczych, które niezbędne są do prawidłowej pracy całego organizmu. Zawiera witaminy C i K, błonnik, kwas foliowy, beta-karoten oraz flawonoidy.

Bimi wspiera układ odpornościowy i zmniejsza ryzyko chorób serca. Pozytywnie wpływa na mózg, poprawia pamięć i koncentrację, a także zapobiega chorobom neurologicznym. Ma działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne.

Zielone bimi świetnie sprawdza się na diecie odchudzającej. Jest niskokaloryczne, a dzięki zawartości białka i błonnika daje uczucie sytości i zmniejsza ochotę na podjadanie między posiłkami. Porcja o wadze 100 g to tylko 29 kalorii.

Jak przygotować bimi?

Chociaż brokuł szparagowy jest młodym warzywem, które dopiero niedawno pojawiło się w naszych sklepach i warzywniakach, dostępne są już różne przepisy kulinarne z jego udziałem.

Przygotowanie bimi jest o wiele łatwiejsze i szybsze niż brokułów i szparagów. Nie trzeba go obierać, ani kroić na mniejsze kawałki. Warzywo jest jadalne w całości. Małe różyczki, łodygi i liście można spożywać bez obaw. Przyrządzając je, nie powstają żadne bioodpady. Bimi wystarczy opłukać pod bieżącą wodą i osuszyć.

Co przygotować z bimi?

Pyszny i zdrowy brokuł szparagowy ma uniwersalne zastosowanie. Można go gotować, smażyć i piec. Świetnie smakuje na surowo i w tej postaci ma najwięcej prozdrowotnych składników odżywczych. Część z nich traci podczas obróbki termicznej, dlatego nie powinna trwać za długo. Dzięki temu bimi pozostanie chrupiące i jędrne.

Jeżeli lubicie brokuły i szparagi, zielone bimi na pewno przypadnie wam do gustu. To doskonały dodatek do obiadu, który zastąpi ziemniaki. Smacznie komponuje się z potrawami mięsnymi i rybami, a także daniami wegetariańskimi. To znakomity składnik zapiekanek, wytrawnych tart, pizzy i potraw z makaronem w roli głównej. Brokuł szparagowy dobrze łączy się z innymi warzywami w zupach i potrawach jednogarnkowych. Można dodawać go do różnego rodzaju sałatek.

Risotto z brokułem bimi – przepis krok po kroku

Poniżej znajdziecie prosty przepis na pyszne i aromatyczne risotto z dodatkiem brokuła szparagowego. To oryginalne i pełne smaku danie zachwyci każdego. Świetnie sprawdzi się na rodzinny obiad.

Składniki

1 i 1/2 l bulionu warzywnego

400 g ryżu Arborio

400 g krojonych pomidorów z puszki

200 ml wytrawnego białego wina

200 g brokułów bimi

1 cebula

3 ząbki czosnku

3 łyżki oliwy z oliwek

2 łyżki startego parmezanu

sól, pieprz

świeża bazylia do podania

Przygotowanie

1. Bimi ugotować na parze lub w wodzie. Odcedzić i odstawić.

2. Na dużej patelni rozgrzać oliwę z oliwek i smażyć na niej pokrojoną w kostkę cebulę, aż się zeszkli. Dodać posiekany czosnek i smażyć minutę, cały czas mieszając.

3. Wsypać ryż i dokładnie wymieszać. Smażyć około 3 minut.

4. Wlać wino i gotować, aż ryż je wchłonie.

5. Dodać krojone pomidory i doprawić solą oraz pieprzem. Wymieszać.

6. Na patelnię wlewać po 1 szklance bulionu warzywnego. Gotować, aż ryż wchłonie bulion.

7. Risotto nałożyć na talerze. Na wierzchu ułożyć bimi i posypać startym parmezanem. Udekorować listkami bazylii.

8. Podawać na obiad.

