Pełen błonnika i probiotyków. Ta tradycyjna polska zupa jest dobra dla zdrowia

Żurek to bez wątpienia jedna z ulubionych zup Polaków. Pyszna, sycąca i lekko kwaśna zupa jest jednym z naszych tradycyjnych dań. Wiele osób zastanawia się jednak, czy żurek jest zdrową zupą, czy jednak niekoniecznie. Postanowiliśmy sprawdzić jak to jest z tym żurkiem.

Żurek jest tradycyjną w Polsce zupą. Przygotowuje się go ba bazie zakwasu z mąki żytniej. Wiele osób zastanawia się, czy jest to zdrowa zupa, czy jednak lepiej jeść ją wyłącznie od święta. Cóż, mamy na to odpowiedź. Wszystko zależy bowiem od użytych składników.

Czy żurek jest zdrowy? Odpowiedź może zaskoczyć

Zacznijmy więc od samej podstawy, czyli od zakwasu. Jest on najważniejszym składnikiem żurku, ponieważ bez niego nasza zupa nie będzie miała swojego charakterystycznego smaku czy aromatu. Sam w sobie zakwas jednak - szczególnie ten przygotowany w domu - jest bogatym źródłem probiotyków. Posiada również wiele witamin z grupy B. Zawiera również bakterie kwasu mlekowego, które korzystnie wpływają na mikroflorę jelitowy.

Oprócz zakwasu do żurku trafia również bulion, kiełbasa (najczęściej biała), jajka, śmietana i przyprawy takie jak czosnek, pieprz czy majeranek. Sama w sobie zupa często postrzegana jest jako ciężka, jednak może mieć pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Sprawdźmy niektóre z jego właściwości zdrowotnych.

Źródło białka i błonnika. Żurek może być dobry dla zdrowia

Żurek jest dobrym źródłem białka i węglowodanów. Oznacza to, że dostarcza nam on energii i pomaga w regeneracji organizmu. Dzięki obecności witamin z grupy B, wspiera on prawidłowe działanie układu nerwowego i metabolizmu.

Co więcej, żurek jest idealnym źródłem błonnika, który nie tylko wspomaga trawienie, ale również pomaga utrzymać zdrowie układu trawiennego. W żurku znajdziemy również takie minerały jak wapń, magnez, fosfor czy potas. Ciekawostką jest, że żurek jest dobrą zupą na kaca.

Żurek można również nazwać naturalnym probiotykiem dzięki zawartości korzystnych bakterii probiotycznych. Warto więc go jeść kiedy leczymy się antybiotykami, ponieważ pomoże przywrócić do równowagi mikrobiom jelitowy.

Kiedy żurek jest niezdrowy? Można temu zapobiec

Trzeba jednak podkreślić, że żurek ma też swoje minusy. Po pierwsze ma on wysoką zawartość sodu, więc nadmierne spożycie może wiązać się z problemami zdrowotnymi. Co więcej, tłuste dodatki, jak kiełbasa, boczek i śmietana sprawiają, że nie będzie on odpowiedni dla osób dbających o linię.

Jeśli chcemy, by zupa była zdrowsza warto użyć chudego mięsem ograniczyć śmietanę lub zastąpić ją jogurtem naturalnym. Można również dodać więcej warzyw, zmniejszyć ilość soli i wybrać pełnoziarnistą mąkę żytnią do zakwasu.