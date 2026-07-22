Ogórek kiszony jako „dyniowa przyprawa” lata?

Kiedy myślimy o letnich napojach, przed oczami stają nam zwykle kolorowe drinki z palemką, mrożona kawa albo klasyczna lemoniada z miętą. Jednak czerwiec 2026 roku przyniósł w świecie gastronomii coś zupełnie nieoczekiwanego. Jak donosi serwis CNN, smak ogórka konserwowego (ang. pickle) staje się w tym roku letnim odpowiednikiem „pumpkin spice”, czyli korzennej przyprawy, która co jesień dominuje w kawiarniach i mediach społecznościowych. To, co kiedyś było jedynie dodatkiem do burgera lub zakąską, dziś wkracza na salony w formie głównego bohatera orzeźwiających napojów.

Choć dla wielu osób może to brzmieć kontrowersyjnie, popularność tego trendu za oceanem rośnie w błyskawicznym tempie. Nie chodzi już tylko o wodę po ogórkach pitą dla orzeźwienia, ale o całą gamę produktów – od lemoniad po wyrafinowane koktajle alkoholowe. Branża spożywcza w USA zauważyła, że konsumenci coraz chętniej szukają smaków wytrawnych, słonych i kwaśnych, które w upalne dni mogą wydawać się bardziej odświeżające niż tradycyjne, słodkie syropy.

Wiralowe połączenie: Sauvignon Blanc i ogórek

Największe poruszenie w mediach społecznościowych wywołał jednak konkretny przepis, który opisuje prestiżowy magazyn „Food & Wine”. Chodzi o drinka łączącego białe wino ze szczepu Sauvignon Blanc z... plastrem lub całym małym ogórkiem konserwowym. Na pierwszy rzut oka to połączenie wydaje się profanacją winiarskiej etykiety, ale zwolennicy tego rozwiązania mają swoje argumenty.

Sauvignon Blanc charakteryzuje się wysoką kwasowością i często wyczuwalnymi nutami ziołowymi lub warzywnymi. Dodatek ogórka konserwowego ma rzekomo podbijać te cechy, dodając napojowi unikalnego, słonego finiszu. Wiralowe nagrania pokazują, jak miłośnicy wina wrzucają do eleganckich kieliszków małe korniszony lub dolewają odrobinę zalewy, by uzyskać mętny, ale intrygujący wizualnie efekt. Czy to tylko chwilowa moda na potrzeby TikToka, czy może odkrycie nowej głębi smaku?

Jak przygotować taki drink?

Choć nie ma jednej, oficjalnej receptury, najpopularniejsza metoda polega na mocnym schłodzeniu wytrawnego wina Sauvignon Blanc i dodaniu do niego jednego, twardego ogórka konserwowego. Niektórzy eksperymentują również z dodatkiem świeżego koperku lub plastra chili, by nadać całości jeszcze bardziej pikantnego charakteru. Kluczem ma być jakość ogórka – musi być on chrupiący i aromatyczny, a nie miękki.

Polska: Kraj ogórków gotowy na rewolucję?

W Polsce ogórek kiszony to niemal świętość i fundament naszej tradycji kulinarnej. Jesteśmy przyzwyczajeni do picia soku z kiszonych ogórków, traktując go jako naturalne źródło orzeźwienia. Chętnie jemy też ogórki konserwowe, marynowane na 100 sposobów. Jednak łączenie ich z winem to zupełnie inny poziom kulinarnej odwagi. W naszym kraju ogórek kiszony lub konserwowy kojarzy się raczej z tradycyjną „lufą” wódki niż z degustacją wina na tarasie.

Z jednej strony, nasza miłość do ogórków może sprawić, że trend ten przyjmie się u nas wyjątkowo łatwo – w końcu smak kwaśny i słony mamy we krwi. Z drugiej strony, polscy winiarze i tradycjonaliści mogą uznać to za zbyt daleko idący eksperyment. Czy bylibyście w stanie zaserwować gościom na letnim przyjęciu wino z ogórkiem zamiast klasycznego spritza?

Eksperyment czy kulinarna pomyłka?

Warto zaznaczyć, że trend „pickle” jest obecnie zjawiskiem głównie zagranicznym, napędzanym przez rynki w USA. To tam konsumenci chętniej sięgają po „dziwne” nowości i hybrydowe smaki. W Polsce na razie możemy traktować to jako ciekawostkę i inspirację do własnych testów w domowym zaciszu. Należy jednak pamiętać, że smak to kwestia bardzo indywidualna, a to, co zachwyca nowojorskich influencerów, niekoniecznie musi stać się hitem na polskich działkach i balkonach.

Zapraszamy do dyskusji w komentarzach! Czy uważacie, że ogórek konserwowy w winie to genialny sposób na urozmaicenie lata, czy może szczyt kulinarnego absurdu? Kto z Was odważy się spróbować tego połączenia jako pierwszy?

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