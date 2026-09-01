Co zmienia się w szkołach od 1 września?

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2026, wchodzą w życie zaktualizowane przepisy dotyczące żywienia dzieci i młodzieży. Zmiany te wynikają z potrzeby poprawy nawyków żywieniowych najmłodszych i ograniczenia spożycia produktów wysokoprzetworzonych. Nowe wytyczne obejmują zarówno posiłki wydawane w stołówkach, jak i asortyment dostępny w szkolnych sklepikach. Celem jest przede wszystkim ograniczenie w diecie ucznia nadmiaru soli, cukru oraz tłuszczów nasyconych.

Dla rodziców oznacza to, że szkoła kładzie teraz jeszcze większy nacisk na edukację żywieniową. To doskonały moment, aby wspólnie z dzieckiem przyjrzeć się temu, co ląduje w szkolnym plecaku. Warto pamiętać, że zmiany te mają wspierać zdrowy rozwój dzieci, a domowy lunchbox może być świetnym uzupełnieniem szkolnych posiłków.

Nowe zasady w szkolnej stołówce i sklepiku – co musisz wiedzieć?

Nowe przepisy wprowadzają konkretne limity i ograniczenia, które mają sprawić, że jedzenie w szkole będzie bardziej wartościowe. Choć szczegółowe wytyczne techniczne wymagają potwierdzenia, główne założenia opierają się na kilku filarach:

Ograniczenie cukru: Wycofanie słodzonych napojów oraz limitowanie produktów z wysoką zawartością cukrów dodanych. Pojawiają się pytania o możliwość podawania słodkich napojów do obiadu w stołówkach: czy dopuszczalne są kompoty słodzone miodem lub naturalnymi sokami].

Wycofanie słodzonych napojów oraz limitowanie produktów z wysoką zawartością cukrów dodanych. Pojawiają się pytania o możliwość podawania słodkich napojów do obiadu w stołówkach: czy dopuszczalne są kompoty słodzone miodem lub naturalnymi sokami]. Redukcja soli: Potrawy mają być doprawiane ziołami, a ilość soli w gotowych daniach i przekąskach ma zostać drastycznie ograniczona.

Potrawy mają być doprawiane ziołami, a ilość soli w gotowych daniach i przekąskach ma zostać drastycznie ograniczona. Więcej warzyw i owoców: Każdy posiłek w stołówce powinien zawierać porcję świeżych produktów sezonowych.

Każdy posiłek w stołówce powinien zawierać porcję świeżych produktów sezonowych. Produkty pełnoziarniste: Promowanie pieczywa razowego, kasz oraz makaronów pełnoziarnistych zamiast tych z białej mąki.

Promowanie pieczywa razowego, kasz oraz makaronów pełnoziarnistych zamiast tych z białej mąki. Jakość przekąsek: Ze sklepików znikają produkty typu fast-food oraz tłuste, słone przekąski na rzecz orzechów, nasion, naturalnych jogurtów i owoców.

Jak przygotować zdrowy lunchbox zgodny z wytycznymi?

Komponowanie drugiego śniadania wcale nie musi być trudne ani kosztowne. Najważniejsze to zachować odpowiednie proporcje. Idealny lunchbox powinien składać się z trzech głównych elementów: źródła energii (węglowodany złożone), budulca (białko) oraz witamin (warzywa i owoce).

Zamiast kupnych batoników, postaw na domowe wypieki bez cukru lub świeże owoce. Zamiast białych bułek – wybierz chleb żytni lub graham. Pamiętaj też o nawodnieniu. Najlepszym wyborem zawsze będzie woda niegazowana, którą można urozmaicić plasterkiem cytryny, miętą lub mrożonymi malinami.

5 pomysłów na drugie śniadanie do szkoły

Oto proste i szybkie przepisy, które idealnie wpisują się w nowe standardy zdrowego żywienia. Ich przygotowanie zajmie Ci tylko kilka minut, a lista składników jest krótka i niedroga.

Poniedziałek: Sałatka makaronowa z warzywami. Ugotuj makaron pełnoziarnisty (np. kokardki). Dodaj pokrojonego w kostkę ogórka, pomidorki koktajlowe i kukurydzę. Całość wymieszaj z odrobiną oliwy z oliwek i suszonym bazylią. To sycący i lekki posiłek.

Ugotuj makaron pełnoziarnisty (np. kokardki). Dodaj pokrojonego w kostkę ogórka, pomidorki koktajlowe i kukurydzę. Całość wymieszaj z odrobiną oliwy z oliwek i suszonym bazylią. To sycący i lekki posiłek. Wtorek: Kolorowa tortilla z hummusem. Pełnoziarnisty placek tortilli posmaruj hummusem. Ułóż na nim liście sałaty, paski czerwonej papryki i cienkie plasterki pieczonego indyka lub tofu. Ściśle zwiń i przekrój na pół.

Pełnoziarnisty placek tortilli posmaruj hummusem. Ułóż na nim liście sałaty, paski czerwonej papryki i cienkie plasterki pieczonego indyka lub tofu. Ściśle zwiń i przekrój na pół. Środa: Placuszki bananowe z płatkami owsianymi. Rozgnieć jednego dojrzałego banana, wymieszaj go z jednym jajkiem i 3 łyżkami płatków owsianych. Smaż na suchej patelni teflonowej na złoty kolor. Placuszki są pyszne i naturalnie słodkie.

Rozgnieć jednego dojrzałego banana, wymieszaj go z jednym jajkiem i 3 łyżkami płatków owsianych. Smaż na suchej patelni teflonowej na złoty kolor. Placuszki są pyszne i naturalnie słodkie. Czwartek: Serek wiejski z dodatkami. Do pojemnika zapakuj serek wiejski light. Osobno przygotuj posiekany szczypiorek, rzodkiewkę i kilka orzechów włoskich. Dziecko może wymieszać składniki tuż przed jedzeniem. Dodaj do tego kromkę chleba graham.

Do pojemnika zapakuj serek wiejski light. Osobno przygotuj posiekany szczypiorek, rzodkiewkę i kilka orzechów włoskich. Dziecko może wymieszać składniki tuż przed jedzeniem. Dodaj do tego kromkę chleba graham. Piątek: Domowe muffinki warzywne. Wymieszaj jajka z odrobiną mąki pełnoziarnistej, tartą cukinią i odrobiną sera feta. Piecz w foremkach do muffinek przez około 20 minut. To świetna alternatywa dla kanapek, która smakuje wyśmienicie także na zimno.

Z czym podawać i jak przechowywać?

Aby drugie śniadanie pozostało świeże i apetyczne przez kilka godzin w plecaku, zainwestuj w dobrej jakości, szczelny lunchbox z przegródkami. Dzięki temu smaki i aromaty nie będą się mieszać, a sałatka nie namoczy pieczywa. Jeśli pakujesz owoce, które szybko ciemnieją (np. jabłka), skrop je odrobiną soku z cytryny. Pamiętaj, aby regularnie myć pudełka na jedzenie, by uniknąć rozwoju bakterii. Tak przygotowane posiłki to gwarancja, że Twoje dziecko będzie miało energię do nauki i zabawy przez cały dzień, zgodnie z najnowszymi standardami zdrowia.

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