Nie rezygnuj, a zamień. Wegańskie alternatywy dla popularnych produktów

22:53

Weganizm staje się coraz popularniejszy. Ten sposób odżywiania polega na wykluczeniu ze spożycia wszelkich produktów pochodzenia zwierzęcego. I choć coraz łatwiej jest znaleźć zamienniki dla mięsa, to co z jajkami, mlekiem czy miodem? Podpowiadamy, czym można je zastąpić.

Nie rezygnuj, a zamień. Wegańskie alternatywy dla popularnych produktów

Weganizm zdobywa coraz większą popularność. Czy to ze względu na przekonania, czy dietetyczne restrykcje - niektórzy decydują się całkowicie wykluczyć z diety produkty odzwierzęce. Niestety, czasami może sprawiać to niemały problem.

Choć można znaleźć coraz więcej zamienników mięsa, jak na przykład rośliny strączkowe, tofu czy grzyby, to kłopot może pojawiać się przy innych produktach odzwierzęcych, jak na przykład nabiał, jajka czy miód. Z tym jednak również można sobie poradzić. Podpowiadamy, jakich zamienników można używać.

Zamiennik dla jajek

Jajka są podstawą wielu potraw i często niestety nie można ich pominąć. Na szczęście jednak istnieją zamienniki, które świetnie sobie z tym poradzą. Pierwszym przykładem może być siemię lniane wymieszane z wodą. Jedno jajko to jedna łyżka zmielonego siemienia lnianego wymieszanego z trzema łyżkami wody. Świetnie odwzorowuje jajka i pomaga związać przepisy.

W tych samych proporcjach możemy również wykorzystać nasiona chia, które będą miała żelową konsystencję i świetnie sprawdzą się do zagęszczenia. Wykorzystać możemy również 0,5 rozgniecionego banana. Jednak trzeba pamiętać, że choć będzie on świetnym spoiwem, to ma jednak dość mocny smak.

Wykorzystać możemy również aquafabę, która, choć może brzmieć wymyślnie, jest to tak naprawdę woda pozostała po gotowaniu roślin strączkowych (najczęściej ciecierzycy). Co ciekawe, możemy stosować ją jako substytut zarówno całego jajka, jak i tylko białka czy żółtka.

1 łyżka na 1 żółtko

2 łyżki na 1 białko

3 łyżki na całe jajko

Aby ją przygotować, wystarczy zachować wodę, która zostaje nam po gotowaniu ciecierzycy lub wykorzystać zalewę z puszek z ciecierzycą. Świetnie sprawdzi się w wypiekach, deserach czy też do majonezów, sosów lub zup.

Jej nazwa pochodzi z łaciny, gdzie "aqua" oznacza wodę, a "faba" fasolę.

Zamienniki dla sera

Jeśli chodzi o zamienniki dla sera, to popularnością cieszy się na przykład tofu. Ma ono neutralny smak i strukturę, dzięki czemu można je wykorzystać jako zamiennik sera białego, twarogu czy sera żółtego.

Wykorzystać możemy również płatki drożdżowe, które mają słony, serowy posmak. Co więcej, mają one dużo witamin z grupy B, dzięki czemu są również dobre dla naszego zdrowia.

Wykorzystać możemy również orzechy nerkowca lub migdały, które często wykorzystywane są do produkcji wegańskich serów, past czy najróżniejszych dipów. Są świetnym zamiennikiem, który wspaniale smakuje.

Zamienniki dla masła

Masło jest produktem, który naprawdę łatwo można zamienić. Wykorzystać w tym celu możemy bowiem oliwę z oliwek, margaryny roślinne lub najróżniejsze pasty i smarowidła warzywne. Świetnie sprawdzi się również awokado czy masło orzechowe. Jeśli chodzi natomiast o wypieki, to bez problemu możemy użyć np. oleju kokosowego.

Zamienniki dla miodu i żelatyny

Jeśli chodzi o wegańskie zamienniki miodu bez problemu może sięgnąć po syrop klonowy, syrop z agawy, melasę, syrop daktylowy czy syrop ryżowy. W przypadku żelatyny natomiast wykorzystać możemy agar-agar, który pozyskiwany jest z krasnorostów.