Co włożyć do koszyczka wielkanocnego? Lista święconki, która uratuje Cię przed wpadką w Wielką Sobotę

Koszyczek wielkanocny, zwany święconką, to jeden z najpiękniejszych symboli świąt – pełen tradycji, znaczeń i smaku. Wypełniamy go pokarmami, które w Wielką Sobotę zanosimy do poświęcenia, a następnie dzielimy się nimi podczas uroczystego śniadania wielkanocnego. Chleb, jajka, mięso, sól, baranek z cukru lub masła i chrzan – to tylko niektóre z obowiązkowych składników. Co jeszcze warto włożyć do koszyczka, by niczego nie zabrakło w kolejnym roku? Sprawdź naszą listę!

W tradycyjnym koszyczku wielkanocnym powinny być jajka: chleb, wędlina, sól, chrzan, baranek, a czasem - kawałek ciasta.

Koszyczek wielkanocny

Z wielkanocnym koszykiem wiąże się cały obyczaj. To z nim cała rodzina, na dzień przed świątecznym śniadaniem, udaje się do kościoła, aby poświęcić znajdujące się w koszyczku pokarmy. Wcześniej jednak trzeba go udekorować i włożyć do niego potrawy - symbole, które wiążą się ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa.

Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę to zwyczaj znany w Polsce od wieków. Oprócz święcenia pokarmów tego dnia święcimy również wodę i ogień. Poświęconym pokarmem - święconką rozpoczynamy śniadanie wielkanocne, do którego siadamy zaraz po rezurekcji - porannej mszy wielkanocnej. Wówczas to dzielimy się pokarmami ze święconki, podobnie jak podczas Wigilii Bożego Narodzenia dzielimy się opłatkiem.

Kiedy święcimy pokarmy?

Obrzęd święcenia pokarmów odbywa się w dzień poprzedzający Wielkanoc - w Wielką Sobotę. Wówczas to zanosimy do kościoła koszyczek wielkanocny z pokarmem - święconkę, która zostaje poświęcona przez kapłana. Dawniej pokarm przywożono furmankami, gospodarze wkładali do niej wszystko, co później miało pojawić się na stole wielkanocnym. Do dworu, pałacu, a także do domów w mieście ksiądz przychodził i święcił pokarmy ustawione dekoracyjnie na stołach. Jednak ten obyczaj już dość dawno zanikł i wszyscy polscy katolicy gromadnie idą do kościoła z koszyczkami, zawierającymi symboliczną ilość pokarmu.

Co powinno znaleźć się w koszyczku ze święconką?

Do koszyczka wkładamy taką ilość jedzenia, by starczyło dla wszystkich po małym kawałku każdego z pokarmów. Koszyk możemy ozdobić gałązkami borówki, bukszpanu lub baziami. W święconce nie powinno zabraknąć:

jajek,

pieczywa,

wędliny,

soli,

baranka (przygotowany z ciasta lub cukrowy)

chrzanu,

niekiedy również wkładamy: ser, ciasto i wodę.

Pokarmy wchodzące w skład święconki mają określoną symbolikę. I tak jajka to symbol nowego życia, chleb to Ciało Chrystusa, baranek to symbol zmartwychwstania, wędlina jest symbolem dostatku, chrzan symbolem siły fizycznej, sól symbolem oczyszczenia, a ciasto doskonałości. Koszyczek powinien być również ładnie udekorowany: gałązkami borówek, baziami i wiosennymi kwiatami.

