Figi: więcej niż owoc. Dlaczego warto jeść je codziennie?

Figi to prawdziwy skarb natury – pełne słodyczy, błonnika i cennych minerałów, od wieków cenione są nie tylko za smak, lecz także za swoje właściwości zdrowotne. Te soczyste owoce wspierają układ odpornościowy, poprawiają trawienie, a dzięki zawartości wapnia i żelaza pomagają w walce z anemią i osteoporozą. Sięgając po świeże lub suszone figi, dostarczasz organizmowi solidną dawkę energii i naturalnych przeciwutleniaczy. To nie tylko pyszna przekąska, ale też sprzymierzeniec zdrowia – w pełni zasługujący na miejsce w codziennej diecie.

Autor: Shutterstock Figi są niedoceniane, a to owoc, który zasługuje na codzienne spożycie nie tylko dla smaku, ale dla zdrowia

Dlaczego warto jeść figi?

🌿 Naturalna bomba odżywcza – figi zawierają wapń, żelazo, potas i błonnik, które wspierają kości, serce i układ trawienny.

🍯 Słodycz bez wyrzutów sumienia – idealna alternatywa dla słodyczy, szczególnie w wersji suszonej.

💪 Wzmacniają odporność i dodają energii – dzięki witaminom z grupy B i witaminie C.

🧘 Pomagają w stresie i zmęczeniu – magnez i potas w figach wspierają układ nerwowy i koncentrację.

❤️ Dla serca i krwi – żelazo zapobiega anemii, a błonnik obniża poziom cholesterolu.

🌸 Eliksir młodości – przeciwutleniacze spowalniają proces starzenia i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym.

🌞 Dobre na każdą porę roku – świeże figi zachwycają soczystością, a suszone można mieć zawsze pod ręką.

Figi świeże czy suszone?

Figi to owoce, które od tysięcy lat zachwycają smakiem i właściwościami zdrowotnymi. Świeże figi, zerwane prosto z drzewa, są najbardziej zasobne w witaminy, minerały i naturalne enzymy wspierające trawienie. Ich delikatny miąższ kryje w sobie mnóstwo błonnika i cukrów prostych, które dostarczają energii w naturalnej formie. Niestety, świeże figi szybko się psują i mają krótką trwałość, dlatego często zastępujemy je wersją suszoną.

Suszone figi to doskonała alternatywa – zachowują większość wartości odżywczych, a przy tym są bardziej skoncentrowanym źródłem energii. W procesie suszenia tracą jedynie niewielką ilość witaminy C, natomiast ich zawartość błonnika, wapnia czy żelaza pozostaje imponująca. Wybierając suszone figi, warto zwrócić uwagę na ich wygląd i strukturę – najlepsze są te miękkie i elastyczne, z delikatnym połyskiem. Oznacza to, że owoce nie są przesuszone i zachowały naturalną soczystość.

Wartości odżywcze fig

Figi to prawdziwa skarbnica cennych składników. W 100 gramach tych owoców znajdziemy tyle wapnia, co w szklance mleka – dlatego są polecane dzieciom, osobom starszym oraz kobietom w okresie menopauzy. Wapń wzmacnia kości i zęby, a także wspiera prawidłową pracę mięśni.

To jednak nie wszystko – figi są także źródłem żelaza, które zapobiega anemii i wspomaga produkcję czerwonych krwinek. Regularne spożywanie fig może więc korzystnie wpływać na poziom energii i koncentracji. Dodatkowo zawarte w nich witaminy z grupy B (B1, B2, B6, PP) wspierają układ nerwowy, a witamina C wzmacnia odporność i chroni przed infekcjami.

Suszone figi wyróżniają się szczególnie wysoką zawartością błonnika, który wspomaga trawienie, reguluje poziom cukru we krwi i sprzyja oczyszczaniu organizmu. Obfitują też w potas, magnez i przeciwutleniacze – te ostatnie pomagają zwalczać wolne rodniki i opóźniają procesy starzenia. Warto dodać, że spośród wszystkich owoców suszonych to właśnie figi zawierają najwięcej antyoksydantów.

Jak jeszcze korzystać z dobrodziejstw fig?

Figi doskonale smakują nie tylko jako przekąska – można dodawać je do owsianki, jogurtu, serów, ciast, a nawet dań mięsnych, którym nadają delikatnie słodki, orientalny aromat. Z suszonych fig przygotowuje się także pyszną herbatkę figową – napar z kilku owoców zalanych gorącą wodą działa wzmacniająco, łagodzi kaszel i wspiera odporność w okresie jesienno-zimowym.

Niezależnie od tego, czy wybierzesz świeże, czy suszone figi, jedno jest pewne – te niepozorne owoce to naturalny sposób na zdrowie, energię i doskonałe samopoczucie.

