Edamame – zielona moc białka, witamin i smaku! Właściwości i najlepsze sposoby na wykorzystanie

Fasola edamame to azjatycki przysmak, który zdobył już sobie zwolenników na całym świecie. To nic innego jak niedojrzałe strączki soi – lekkie, pożywne i pełne roślinnego białka. Idealne jako zdrowa przekąska lub dodatek do dań, edamame to małe zielone kuleczki o wielkich wartościach odżywczych!

Autor: Shutterstock Fasola edamame przypomina nieco fasolkę szparagową.

Soję znamy i cenimy (lub nie) od wielu lat. Jednak kojarzy nam się głównie z suszonymi ziarnami lub "schabowymi z papieru". Tymczasem jadalne i smaczne są zarówno młode strączki w całości, jak i wyłuskane z nich ziarna. Tyle że ich dostępność na polskim rynku jest niewielka. Czasem można trafić na mrożoną fasolę edamame w sklepach z produktami azjatyckimi. W Japonii, Chinach, Korei i Wietnamie jest powszechnie dostępna i doceniana za swoje walory smakowe. Poza Azją lubują się w niej Hawajczycy.

Jak jeść fasolkę edamame

Podobnie jak fasolkę szparagową - ugotowaną w lekko osolonej wodzie. Ma delikatny, słodkawy smak. Jeśli masywne strączki nie przypadną komuś do gustu, można wyłuskać z nich ziarenka i ugotować w podobny sposób. Mogą stanowić samodzielną przekąskę lub dodatek do zup czy sałatek.

Właściwości fasoli edamame

Podobnie jak inne warzywa strączkowe jest bogata w białko oraz błonnik. Ziarna soi stanowią ważne źródło białka w diecie wegetariańskiej i wegańskiej.

Edamame dostarcza również witamin B1, B2 i K, manganu i folianów. Pamiętajmy, ze edamame to młoda soja, tak jak ona zawiera więc sporą dawkę substancji zbliżonych do ludzkiego estrogenu nazywanych fitohormonami. Jest dobrym produktem dla kobiet po menopauzie. Pomaga również złagodzić objawy napięcia przedmiesiączkowego. Jednak stosowana w nadmiarze może zaburzyć gospodarkę hormonalną.

Czy edamame wpływa na procesy starzenia się?

Tak! Edamame może spowalniać procesy starzenia się dzięki zawartości silnych antyoksydantów, takich jak izoflawony, witamina C i witamina E. Oto, jak działa na organizm:

✅ Neutralizuje wolne rodniki – antyoksydanty w edamame chronią komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, które przyspieszają starzenie się skóry i całego organizmu.

✅ Poprawia elastyczność skóry – izoflawony sojowe wspierają produkcję kolagenu, dzięki czemu skóra dłużej pozostaje jędrna i nawilżona.

✅ Wspiera zdrowie mózgu – zawarte w edamame składniki odżywcze mogą opóźniać procesy neurodegeneracyjne i wspomagać pamięć.

✅ Chroni serce i kości – białko sojowe, wapń i potas pomagają utrzymać zdrowie układu krążenia i zapobiegać osteoporozie, co ma kluczowe znaczenie w procesie starzenia.

Regularne spożywanie edamame to pyszny i prosty sposób na zachowanie młodego wyglądu i dobrego zdrowia na dłużej!

Warzywa strączkowe - dlaczego warto je jeść?