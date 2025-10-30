Czy konserwowe warzywa są zdrowe? Odpowiedź może być zaskoczeniem

Czy puszkowane rzeczywiście są gorsze niż świeże? Na temat warzyw konserwowych pojawiło się wiele najróżniejszych teorii. Pozostaje jednak pytanie, czy mają one coś wspólnego z rzeczywistością. Sprawdzamy, czy warzywa konserwowe mają jeszcze jakieś wartości.

Autor: Bearfotos/ Shutterstock

Konserwowe warzywa to często szybki, prosty i po prostu wygodny dla wielu zamiennik dla ich świeżych odpowiedników. A warzyw w naszej codziennej nie może zabraknąć - o tym wszyscy już chyba wiemy. Jednak czy spożywanie konserwowych warzyw rzeczywiście nam coś daje, czy po prostu oszukujemy się, że mają one jakieś wartości? Okazuje się, że wiele przekonań dotyczących warzyw konserwowych jest po prostu mylna.

Jak działa konserwowanie? Krótko o procesie

Zacznijmy od tego, na czym w ogóle polega proces konserwowania. Warzywa są myte, krojone, a następnie podgrzewane w celu zabicia wszelkim możliwych patogenów, jakie mogą być przenoszone przez żywność. W większości przypadków warzywa (z resztą również owoce) są konserwowane już na kilka godzin po zbiorze.

Warto podkreślić, że choć procedury mogą się różnić w zależności od produktu spożywczego, to jednak każda z nich jest przetwarzana, zamykana i podgrzewana. Czasami dodawane są również wzmacniacze smaku i konserwanty, jak na przykład sól.

Czy konserwowe warzywa są zdrowe? Odpowiedź może zaskoczyć

Przejdźmy jednak do głównego punktu. Czy konserwowe warzywa mają jakąkolwiek wartość? Cóż warzywa, jak i owoce używane do konserwowania zbierane są w momencie ich największej świeżości. Zapewnia to nie tylko najlepszy smak, ale również jakość składników odżywczych.

Emma Willingham, dietetyczka kliniczna w Houston Methodist wyjaśniła, że w trakcie konserwowania zachowują się składniki odżywcze i witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Oznacza to, że takie witaminy jak A, D, E i K wciąż będą znajdowały się w naszych warzywach. Co więcej, podgrzewanie może powodować również uwalnianie się dodatkowych przeciwutleniaczy u niektórych warzyw (np. w pomidorach czy kukurydzy). Zniszczeniu nie ulega również błonnik.

Ważne wnioski. Pamiętaj o tym podczas zakupów

Niestety jednak wysoka temperatura może sprawić, że nie znajdziemy w tych warzywach niektórych rozpuszczalnych w wodzie witamin, jak B i C. Trzeba jednak podkreślić, że popularne metody gotowania mają na nie taki sam wpływ.

Ważnym punktem będzie również dokładne sprawdzanie etykiety. Jednym, ogromnym minusem warzyw konserwowanych może być duży dodatek soli, octu czy cukru. Jak w wielu innych przypadkach - im krótszy skład, tym lepszy produkt.