Zielona herbata odchodzi do lamusa. Zacznij pić Soba Cha, a szybko przekonasz się o jej superwłaściwościach

Zielona herbata od lat uważana jest za jeden z najzdrowszych napój na świecie. Jednak od pewnego czasu coraz bardziej popularna jest Soba Cha. To herbata z nasion gryki tatarskiej, która wykazuje jeszcze więcej prozdrowotnych właściwości. Ma przyjemny korzenny aromat i słodki smak. Sprawdźcie, co daje picie Soba Cha.

Autor: Shutterstock Idealna zamiast zielonej i ziołowych herbatek z apteki. Soba Cha pomaga schudnąć i wspiera odporność.

Czym jest Soba Cha?

Jest to rodzaj herbaty, którą przygotowuje się z nasion gryki tatarskiej. To gatunek rośliny z rodziny rdestowatych, blisko spokrewniony z dobrze znaną gryką zwyczajną. Gryka tatarska wykazuje unikalne właściwości i wiele korzyści dla zdrowia. Nasiona można spożywać nie tylko w formie herbaty. To zdrowy dodatek do zup, sałatek, dań śniadaniowych czy słodkich wypieków. Można jeść ją w postaci kaszy, mąki lub płatków.

O szczególnych właściwościach herbaty Soba Cha już dawno temu przekonali się Japończycy. Popularna jest także w innych azjatyckich krajach. W Chinach znana jest pod nazwą Kuqiao Cha, a w Korei nazywa się Memil Cha. Ten rodzaj herbaty można pić o każdej porze dnia. Prozdrowotna herbatka gryczana ma słodkawy orzechowy smak i korzenny aromat.

Jakie właściwości ma herbata gryczana?

Soba Cha jest napojem, który warto wprowadzić do diety. Herbata wykazuje szczególne właściwości i pozytywnie wpływa na zdrowie. Nie zawiera kofeiny, więc jest idealnym napojem na wieczór. Sprzyja relaksowi i spokojnemu snu. To doskonała alternatywa dla osób, które unikają kofeiny ze względu na nadwrażliwość czy problemy z sercem. Mogą ją pić dzieci i kobiety w ciąży.

Herbata gryczana jest bogata w rutynę, która jest silnym przeciwutleniaczem. Pomaga zwalczać wolne rodniki, chroniąc komórki przed uszkodzeniami i spowalniając procesy starzenia. Rutyna wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, poprawiając ich elastyczność i zmniejszając ryzyko pękania. Wykazuje działanie przeciwzapalne, co jest korzystne w łagodzeniu stanów zapalnych. Rutyna może obniżyć poziom cholesterolu LDL i trójglicerydów.

Soba Cha zawiera sporą porcję błonnika, który jest niezbędny podczas diety odchudzającej. Daje uczucie sytości, wspomaga trawienie i reguluje pracę jelit. Jest pomocna w problemach z układem pokarmowym. Herbata Soba Cha pomaga budować odporność. Pozytywnie wpływa na układ nerwowy i łagodzi negatywne skutki stresu, a nawet depresję. Herbata z nasion gryki tatarskiej to dawka minerałów, takich jak magnez, żelazo i mangan. Zawiera także witaminy z grupy B i witaminę A.

Czy warto pić herbatę gryczaną?

Herbata z nasion gryki tatarskiej to napój, który warto wprowadzić do diety. Ma przyjemny smak i aromat, który działa relaksująco. Można ją pić bez względu na porę dnia i na ciepło, i na zimno. Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie organizmu, sprzyja odchudzaniu i dostarcza całą gamę witamin oraz minerałów.

Należy jednak pamiętać, że Soba Cha nie jest lekarstwem i nie powinna zastępować leczenia medycznego. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych przed wprowadzeniem herbaty gryczanej do jadłospisu należy skonsultować się z lekarzem. Osoby, które zmagają się z zaburzeniami krzepnięcia krwi i chorobami układu pokarmowego nie powinny spożywać tego napoju.

Jak parzyć Soba Cha?

Przygotowanie herbaty z nasion gryki tatarskiej nie jest skomplikowane. Czas przygotowania nie jest dłuższy niż w przypadku parzenia herbaty zielonej. Herbatę Soba Cha można wzbogacić plasterkiem cytryny i dosłodzić odrobiną miodu. Dzięki tym dodatkom zyska nie tylko jeszcze lepszy smak, ale i większą porcję składników odżywczych. Nasiona gryki tatarskiej można kupić w sklepach ze zdrową żywnością i zielarskich czy w internetowych marketach.

Jak więc zaparzyć Soba Cha w domu? To łatwe i szybkie zadanie. Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje, jak prawidłowo zaparzyć jedną porcję herbaty gryczanej.

Składniki:

1 szklanka wrzątku

2,5 g ziaren gryki tatarskiej

1 plaster cytryny

1 łyżeczka miodu

Przygotowanie:

1. Nasiona wsypać do kubka.

2. Zalać wrzątkiem i przykryć. Odstawić na 3 do 5 minut.

3. Dodać miód i plasterek cytryny.

4. Wypić na ciepło lub po ostygnięciu.

Czy herbata jest zdrowa? Jakie właściwości lecznicze posiada herbata?