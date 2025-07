Zero kofeiny, orzechowy smak i mnóstwo zdrowia. Kawa z tego zboża to nowy superfood

Ma łagodny i lekko orzechowy smak. Zawiera sporo błonnika i minerałów. Pozytywnie wpływa na zdrowie i poprawia humor. Jest bezkofeinowa i stanowi idealny zamiennik tradycyjnej kawy. O czym mowa? Kawa jęczmienna to nowy superfood, który warto zacząć pić. Jakie właściwości ma kawa jęczmienna? Gdzie można ją kupić? Jak ją pić? Poznajcie odpowiedzi na te i inne pytania o kawie jęczmiennej.

Autor: Shutterstock Zamień małą czarną na tę zdrową kawę. Wspiera zdrowie jelit i obniża cholesterol.

Czym jest kawa jęczmienna?

Kawa jęczmienna to napój, który wyglądem i sposobem przygotowania przypomina tradycyjną kawę, ale nie zawiera kofeiny. Wytwarza się ją z prażonego jęczmienia, który zyskuje głęboki i delikatny smak z nutą orzechów i prażonego chleba. Przypomina klasyczną małą czarną, ale jest mniej intensywny i gorzki. Najwyższej jakości kawę z tego zboża produkuje się z odmiany Rondo Nudo. Ziarna nie wymagają łuskania, więc napój otrzymywany z tego rodzaju jęczmienia jest wyjątkowo bogaty w witaminy, minerały i składniki odżywcze.

Jakie właściwości ma kawa jęczmienna?

Kawa jęczmienna to nie tylko smaczny napój, ale również wartościowy dodatek do diety. Jest nie tylko doskonałym zamiennikiem zwykłej kawy. To dobre źródło wielu cennych składników odżywczych, które pozytywnie wpływają na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Czy kawa jęczmienna jest zdrowa? Ten naturalny napój wykazuje mnóstwo prozdrowotnych właściwości i można pić go w czasie diety odchudzającej.

Zero kofeiny – dzięki temu można ją pić o każdej porze dnia bez obaw o problemy ze snem, nerwowość czy kołatanie serca. Jest bezpieczna dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

– dzięki temu można ją pić o każdej porze dnia bez obaw o problemy ze snem, nerwowość czy kołatanie serca. Jest bezpieczna dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Bogactwo błonnika – jęczmień to zboże, które jest świetnym źródłem błonnika pokarmowego. Wspomaga trawienie, reguluje poziom cukru we krwi, obniża poziom cholesterolu i daje uczucie sytości.

– jęczmień to zboże, które jest świetnym źródłem błonnika pokarmowego. Wspomaga trawienie, reguluje poziom cukru we krwi, obniża poziom cholesterolu i daje uczucie sytości. Źródło witamin i minerałów – kawa jęczmienna zawiera witaminy z grupy B oraz minerały, takie jak magnez, potas, żelazo i fosfor.

– kawa jęczmienna zawiera witaminy z grupy B oraz minerały, takie jak magnez, potas, żelazo i fosfor. Właściwości antyoksydacyjne – jęczmień jest bogaty w antyoksydanty, które pomagają w zwalczaniu wolnych rodników, chroniąc organizm przed uszkodzeniami i opóźniając procesy starzenia.

– jęczmień jest bogaty w antyoksydanty, które pomagają w zwalczaniu wolnych rodników, chroniąc organizm przed uszkodzeniami i opóźniając procesy starzenia. Wsparcie trawienia i zdrowia jelit – kawa jęczmienna korzystnie wpływa na perystaltykę jelit, wspierając zdrową florę bakteryjną, a także zapobiega zaparciom.

– kawa jęczmienna korzystnie wpływa na perystaltykę jelit, wspierając zdrową florę bakteryjną, a także zapobiega zaparciom. Niższy poziom cholesterolu – regularne picie kawy jęczmiennej pomaga w obniżeniu poziomu złego cholesterolu LDL.

– regularne picie kawy jęczmiennej pomaga w obniżeniu poziomu złego cholesterolu LDL. Wsparcie układu nerwowego – dzięki zawartości witamin z grupy B, kawa z jęczmienia wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Jak zaparzyć kawę jęczmienną?

Kawa jęczmienna to doskonały zamiennik tradycyjnej małej czarnej. Aby w pełni korzystać ze wszystkich jej dobroczynnych właściwości, należy odpowiednio ją przygotować. Wystarczy 1 lub 2 łyżeczki kawy jęczmiennej wsypać do kubka i zalać wrzątkiem. Po kilku minutach napój jest gotowy do picie. To najłatwiejszy sposób parzenia kawy jęczmienne, ale można to zrobić także w ekspresie ciśnieniowym lub kawiarce.

Jak pić kawę jęczmienną?

Ten rodzaj kawy zbożowej wytwarzanej z jęczmienia można pić nie tylko jako małą czarną. Świetnie smakuje z różnymi dodatkami, które podkręcają jej smak.

Z mlekiem – kawa jęczmienna pysznie smakuje z dodatkiem mleka krowiego, roślinnego jak sojowe, migdałowe czy owsiane, lub śmietanką. Mleko można spienić.

– kawa jęczmienna pysznie smakuje z dodatkiem mleka krowiego, roślinnego jak sojowe, migdałowe czy owsiane, lub śmietanką. Mleko można spienić. Z cukrem lub słodzikiem – fani słodkiej kawy mogą dodać cukier biały lub trzcinowy. Sprawdzą się też zamienniki, takie jak stewia, ksylitol lub erytrytolu. Kawę można też posłodzić miodem lub syropem klonowym.

– fani słodkiej kawy mogą dodać cukier biały lub trzcinowy. Sprawdzą się też zamienniki, takie jak stewia, ksylitol lub erytrytolu. Kawę można też posłodzić miodem lub syropem klonowym. Z przyprawami – smak kawy jęczmiennej podkręci cynamon, wanilia, kardamon, imbir, gałka muszkatołowa lub kakao.

Gdzie kupić kawę jęczmienną?

Kawa jęczmienna jest dostępna w większych marketach. Najlepiej szukać jej na półkach ze zdrową żywnością. Certyfikowana kawa jęczmienna wysokiej jakości, która zawiera całą gamę składników odżywczych, dostępna jest w sklepach ze zdrową żywnością stacjonarnych i internetowych.

Zobacz galerię i poznaj sprawdzone przepisy na pyszne i aromatyczne kawy, które pozytywnie wpływają na zdrowie.

