Jest słodki i ma zero kalorii. Erytrytol to zdrowy zamiennik białego cukru

Erytrytol to zdrowy zamiennik białego cukru

Ci, którzy są na diecie lub ograniczają cukier, świetnie znają ten produkt. Erytrytol to zdrowy zamiennik cukru, który jest słodki i nie ma kalorii. Wykorzystuje się go tak samo jak biały cukier. Jest doskonałym składnikiem ciast, deserów i wielu innych słodkich przysmaków. Jakie właściwości ma erytrytol i jak go stosować?

Czym jest erytrytol?

Erytrytol (lub erytrol) jest cukrem, który naturalnie występuje w niektórych owocach jak melony, gruszki czy winogrona. Znajduje się w kwiatowych pyłkach, owocach morza, grzybach kapeluszowych oraz porostach i algach. Należy do tej samej grupy związków chemicznych, co ksylitol. Z czego produkowany jest erytrytol? Pozyskuje się go w procesie fermentacji glicerolu z odpowiednim szczepem drożdży.

Jakie właściwości ma erytrol?

Erytrytol jest świetnym zamiennikiem białego cukru. Do złudzenia przypomina go nawet wyglądem. Erytrol ma postać bardzo małych kryształów w białym kolorze. Nie jest metabolizowany w organizmie. Wydala się go w takiej samej formie z moczem. Nie wpływa na poziom insuliny i glukozy we krwi. Dodatkową zaletą erytrytolu jest to, że może zapobiegać rozwojowi próchnicy. Wykazuje działanie antyoksydacyjne, co oznacza, że zwalcza wolne rodniki odpowiedzialne za starzenie się organizmu.

Czy erytrol jest zdrowszy od cukru?

Światowa Organizacja Zdrowia uznała, że erytrytol jest bezpieczną dla zdrowia substancją słodzącą, która spożywana w umiarze nie powoduje skutków ubocznych. Ten zamiennik cukru bez obaw mogą stosować dorośli i dzieci, ale przed wprowadzeniem go do diety najmłodszych warto skonsultować się z lekarzem. Erytrol mogą spożywać osoby, które zmagają się cukrzycą. Jego indeks glikemiczny wynosi 0, więc jest dobrą alternatywą dla białego cukru w diecie diabetyków i osób zmagających się z insulinoopornością. Erytrol doskonale zastąpi cukier w diecie niskokalorycznej i bezcukrowej.

Jak smakuje erytrol?

Zdrowy zamiennik cukru jest słodki i nie pozostawia charakterystycznego gorzkiego posmaku jak w przypadku innych słodzików. Jego smak jest orzeźwiający z lekką chłodzącą nutą. Dodatkową zaletą erytrytolu jest to, że nie wpływa na smak napojów, słodkich wypieków i innych potraw.

Jak stosować erytrytol?

Zdrowy słodzik w postaci białych kryształków ma takie samo zastosowanie jak cukier. Warto jednak pamiętać, że jest nieco mniej słodszy i trzeba dodać go trochę więcej. Jedna łyżeczka cukru o wadze 5 g to około 6-7 g erytrolu, czyli około 1 i 1/3 łyżeczki. Proporcje są szczególnie ważne przy zmianie cukru na tę zdrowszą wersję bez kalorii.

Do czego można używać erytrol? Słodki zamiennik białego cukru wykorzystuje się do przygotowania różnych przysmaków. Sprawdzi się do słodzenia napojów jak kawa, herbata czy kompot. Zastąpi cukier w ciastach, ciasteczkach i babeczkach. Nadaje się do naleśników, gofrów czy słodkich placków. Osłodzi także desery. Można wykorzystywać go do domowych przetworów jak dżemy czy konfitury. Zmielonym na puder erytrytolem można oprószyć słodkie wypieki. Słodzik nie nadaję się jedynie do pieczenia domowych chlebów i ciast drożdżowych.

Gdzie kupić erytrytol?

Zdrowe zamienniki cukru są coraz popularniejsze. Wiele osób świadomie rezygnuje ze stosowania białego cukru na rzecz substancji słodzących, które prawie nie mają kalorii i są lepsze dla zdrowia. Erytrytol, który świetnie zastępuje cukier, jest łatwo dostępny w wielu sklepach. Można go kupić w większych marketach, sklepach ze zdrową żywością czy internetowych delikatesach. Najlepiej wybierać produkt, którego jakość potwierdzona jest odpowiednimi certyfikatami.

Przepisy na słodkości z erytrytolem – pyszne, zdrowe i bez białego cukru

Poniżej znajdziecie kilka przepisów na wyborne słodkie przysmaki, które nie zawierają białego cukru. Zamiast niego znakomicie sprawdza się erytrytol.

