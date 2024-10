Wsyp do szklanki i zalej wrzątkiem. Liście tego cudownego drzewa to moc zdrowia

Do grona superfoods właśnie dołączył nowy produkt. Jest bogaty w białko, witaminy C i A oraz potas. Nie zawiera kofeiny i sprawdza się jako napar i dodatek do wielu potraw. Moringa, bo to o niej właśnie mowa, to doskonałe źródło składników odżywczych zapewniających prawidłową pracę całego organizmu. Czym jest moringa i jak stosować tę pełną zdrowia roślinę?

Autor: Shutterstock Mają więcej witamin niż szpinak, banany i marchewka. Napar z tych liści to eliksir na długie życie.

Spis treści

Co to jest moringa i na co pomaga?

Moringa olejodajna (Moringa oleifera) to gatunek drzewa tropikalnego, który naukowcy zaliczają do rodziny warzyw kapustnych. Nazywa się je także drzewem chrzanowym, cudownym lub długiego życia. Pochodzi z północno-zachodnich Indii i Pakistanu, ale uprawia się je także w Azji, Afryce oraz Ameryce Południowej.

Jadalna jest cała roślina, czyli kwiaty, owoce, ziarna, kora i korzenie. Moringa wykorzystywana jest do produkcji leków, olejów i kosmetyków. Roślina stanowi także paszę dla zwierząt i wytwarza się z niej nawet biopaliwa.

Moringa jest niezwykle zdrowa i zawiera wiele cennych składników odżywczych. Korzystnie wpływa na prawidłową pracę całego organizmu. Jest dobrym źródłem łatwo przyswajalnego białka, błonnik i beta-karotenu oraz kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6 i omega-9. Moringa jest bogata w witaminę C, E, A oraz wapń, potas, żelazo, mangan, brom i chrom. To skarbnica przeciwutleniaczy, które zwalczają wolne rodniki i zapobiegają wielu chorobom.

Wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwwrzodowe oraz antynowotworowe. Korzystnie wpływa na układ pokarmowy, obniża poziom cukru i cholesterolu, a także oczyszcza organizm z toksyn. Pomaga zmniejszyć ciśnienie krwi. Stosowana jest jako naturalny lek w anemii, chorobach skóry czy zapalenia oskrzeli. Moringa to także zastrzyk dla urody. Zapewnia piękną skórę, włosy i paznokcie.

Czy moringa ma skutki uboczne?

Według wyników licznych badań naukowych moringa nie wykazuje żadnych skutków ubocznych. Zanim jednak ten superfood stanie się stałym elementem codziennej diety, warto skonsultować się z lekarzem. Jest to szczególnie ważne u osób, które na stałe przyjmują leki na obniżenie cukru i ciśnienia krwi. Niestety moringa nie jest wskazana w diecie kobiet w ciąży.

Jak smakuje moringa?

Każda część moringi jest jadalna i każda ma inny smak. Owoce i pędy po ugotowaniu smakiem przypominają fasolkę szparagową. Nasiona, które wykorzystane są do produkcji oleju, smakują jak orzeszki ziemne. Korzenie oraz wyciąg z kory moringi mają aromat i smak chrzanu. Liście tej zdrowej rośliny mają trawiasty smak z nutką goryczy, który może przypominać szpinak.

Jak spożywać liście moringi?

Moringa dostępna jest w sklepach ze zdrową żywnością stacjonarnych lub internetowych. Suszone i sproszkowane liście można wykorzystywać w różnych przepisach kulinarnych. To smaczny dodatek do sałatek, kanapek czy zdrowych koktajli. Sprawdzą się w zupach i sosach. Można je też zaparzać i spożywać w formie ziołowej herbatki.

Jak parzyć liście moringa? Przygotowanie naparu nie jest skomplikowane i nie wymaga długiego czasu.

Do szklanki wsypać od 1 do 1 i 1/2 łyżeczki liści moringi.

Wlać wrzątek, przykryć i odstawić do zaparzenia na 5 do 10 minut.

Wypić od razu.

Zobacz galerię i sprawdź przepisy na zdrowe koktajle, których moc możesz podkręcić suszonymi lub sproszkowanymi liśćmi moringi. Poniżej znajdziesz także quiz, w którym sprawdzisz swoją kulinarną wiedzę.

