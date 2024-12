Ma delikatny smak i jest idealna na diecie. Ta ryba jest tania i dostępna w naszych sklepach

12:05

Od wielu lat lekarze i dietetycy zachęcają, aby mięso zastępować rybami. Od pewnego czasu w wielu sklepach można kupić pyszną rybę morską, która świetnie zastąpi dorsza i jest o wiele tańsza. Jest nie tylko smaczna, ale i zawiera wiele prozdrowotnych składników odżywczych. Łupacz, bo to o nim właśnie mowa, zdobywa coraz więcej fanów. Co zawiera łupacz i jak go przyrządzić?

Autor: Shutterstock Jest pyszna i sprawdzi się zamiast dorsza. Z tej taniej ryby przygotujesz smaczny obiad.

Spis treści

Co zawiera łupacz?

Łupacz, zwany także plamiakiem lub wątłuszem srebrzystym, to jedna z najzdrowszych ryb morskich należąca do rodziny dorszowatych. Żyje w wodach Atlantyku, ale można go też spotkać w Bałtyku. Wyglądem przypomina dorsza, ale jest znacznie mniejszy i ciemnoszary lub czarny. Łupacz jest ceniony nie tylko za delikatny smak, ale i wysoką zawartość składników odżywczych.

Łupacz zalicza się do ryb chudych, ponieważ porcja o wadze 100 g ma tylko 90 kcal, 0,6 g tłuszczu i zero węglowodanów. Jest bogaty w białko i wielonienasycone kwasy tłuszczowe jak omega-3 w formie EPA i DHA, które wspierają pracę układu sercowo-naczyniowego i pozytywnie wpływają na mózg, pamięć i koncentrację. Łupacz jest bogaty w witaminy z grupy B, D, E oraz fosfor, selen i żelazo. Zaletą tej ryby morskiej jest także to, że akumuluje niewielkie ilości rtęci, które nie są szkodliwe dla zdrowia.

Czy ryba łupacz jest dobra?

W sklepach dostępne są filety z łupacza. Mięso tej ryby morskiej jest białe i chude. Zaletą łupacza jest to, że można ją piec, smażyć, grillować, gotować na parze, a nawet wędzić. W każdej wersji smakuje wyśmienicie. Lekarze i dietetycy zalecają jedzenie łupacza dwa razy w tygodniu.

Jak smakuje ryba łupacz?

Ryba łupacz jest pyszna. Jej mięso jest łagodne i lekko słodkie w smaku. Ma delikatną i jednocześnie zwartą strukturę. Nie pozostawia rybiego posmaku, więc na pewno przypadnie do smaku tym, którzy nie przepadają za rybami. Dzięki temu, że jest to ryba chuda i niskokaloryczna, może być idealnym składnikiem diety odchudzającej.

Jak najlepiej przyrządzić łupacza?

Łupacz to pyszna i zdrowa ryba, którą warto wprowadzić do diety. Tak jak dorsz, jest uniwersalna i można przyrządzać ją na różne sposoby. Smażony łupacz doskonale łączy się z frytkami, tworząc tradycyjne angielskie danie, czyli fish and chips. Pysznie smakuje łupacz pieczony lub z grilla. Jest dobrym składnikiem zup rybnych. Świetnie sprawdzi się w tradycyjnej potrawie na wigilię i Boże Narodzenie, czyli w rybie po grecku.

Przepis na łupacza

Pyszny smażony łupacz w sosie porowym jest jedną z propozycji na wykorzystanie tej zdrowej ryby morskiej. To pomysł na rodzinny obiad. Przepis na łupacza z patelni w aromatycznym sosie jest prosty i nie wymaga dużo czasu. Lista składników jest krótka i można je kupić przez cały rok w wielu sklepach. Tak przyrządzony łupacz smakuje znakomicie i zawsze wychodzi.

Składniki:

2 filety z łupacza ze skórą

1 szklanka mleka

1 por (tylko biała część)

2 łyżki masła

1 łyżka mąki pszennej

1 łyżka soku z cytryny

sól, pieprz

olej do smażenia

Przygotowanie:

1. W rondelku roztopić połowę masła i smażyć na nim pokrojonego w cienkie plasterki pora około 8 minut.

2. Wsypać mąkę i energicznie wymieszać, aby nie było grudek.

3. Cały czas mieszając, stopniowo wlewać mleko. Doprawić solą i pieprzem.

4. Na patelni rozgrzać olej i smażyć nim doprawione solą i pieprzem filety z łupacza skórą do dołu około 5 minut. Następnie przełożyć na drugą stronę, dodać pozostałe masło i wlać sok z cytryny. Smażyć około 3 minut.

5. Podawać z sosem porowym na obiad.

Zobacz galerię i poznaj proste przepisy na pyszne obiady z rybami w roli głównej. Poniżej znajdziesz także szybki quiz o rybach, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę.

Ryby morskie – dlaczego warto je jeść? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz. W sklepie rybnym. Mało kto odpowie na 10 pytanie! Pytanie 1 z 10 Ta ryba może spowodować śmierć i tylko nieliczni kucharze potrafią ją przyrządzić. Mowa o: karpiu fugu żabnicy Następne pytanie