Do małej czarnej dodaję te 2 składniki. Smakuje obłędnie i jest świetna na diecie

Kawę do Polski sprowadził król Jan III Sobieski. Była jedną ze zdobyczy bitwy pod Wiedniem. Od tamtej pory stała się najpopularniejszym gorącym napojem w naszym kraju. Dziś tysiące osób zaczynają dzień od małej czarnej. Kawa dodaje energii i pobudza do działania. Warto dodać do niej dwa składniki, aby zyskała nową moc i pomogła zrzucić zbędne kilogramy.

Kawa na odchudzanie

Kawa to nie tylko zastrzyk energii. Wystarczy dodać do niej dwa łatwo dostępne składniki, aby stała się pogromcą tkanki tłuszczowej. Ich dodatkową zaletą jest to, że podkręcają smak małej czarnej. Jakie więc składniki dodać do kawy, aby przyspieszyć odchudzanie? Kawę podkręci mielony cynamon i kakao. Te dwa popularne składniki wpływają na smak i aromat kawy, a także wykazują działanie poprawiające metabolizm.

Czy kawą z cynamonem i kakao jest zdrowa?

Wyjątkowo smaczna kawa wzbogacona cynamonem i kakao idealnie sprawdzi się o poranku. Wykazuje wiele właściwości prozdrowotnych. Dodaje tak potrzebnej rano energii i świetnie rozgrzewa. Regularnie pita usprawnia przemianę materii i może przyczynić się do szybszej utraty masy ciała. Kawa z cynamonem i kakao korzystnie wpływa na poziom cukru we krwi. Dzięki zawartości błonnika daje uczucie sytości. Poprawia koncentrację i pamięć.

Jak zrobić kawę z cynamonem i kakao?

Przepis na pyszną i aromatyczną kawę, która rozgrzeje i doda energii, jest bardzo prosty i nie zajmuje dużo czasu. Można ją zrobić w domu rano przed wyjściem do pracy czy szkoły. Świeżo zaparzoną kawę wzbogaconą kakao i cynamonem można też przelać do kubka termicznego i zabrać ze sobą na wynos.

Jak przygotować filiżankę wyjątkowo dobrej i energetycznej kawy z dodatkiem cynamonu i kakao? Wystarczy zaparzyć kawę i wyspać do niej po jednej łyżeczce kakao i mielonego cynamonu, a następnie wymieszać. Tak przyrządzona kawa rozgrzewa w chłodny dzień, dodaje energii i wspomaga odchudzanie. Najlepiej pić ją bez mleka i cukru.

Przepisy na odchudzające kawy

Poniżej znajdziecie kilka sprawdzonych przepisów na kawy, które bez wyrzutów sumienia można pić podczas diety odchudzającej.

