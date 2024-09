Jak zorganizować zapasy żywności na wypadek powodzi, konfliktu czy katastrofy? Praktyczne wskazówki na czas klęski natury lub kryzysu

Podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powódź, klęska żywiołowa, katastrofa czy wojna, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie. W takich momentach musimy liczyć się z ograniczeniami dostępu do prądu oraz możliwymi awariami sieci energetycznej. Często też występuje deficyt wody. Jak zatem zabezpieczyć się na wypadek takich sytuacji?

Wojny, kataklizmy, katastrofy

Choć wydaje się nam, że żyjemy w spokojnych czasach, to w każdej chwili możemy zostać dotknięci skutkami wojny, kataklizmu lub katastrofy.

Wojna i działania wojenne zawsze niosą ze sobą ryzyko przerw w dostawach prądu i wody, a także pustki w sklepach. I choć wydawać by się mogło, że wojny toczą się gdzieś daleko, wystarczy włączyć telewizor, żeby przekonać się, iż ryzyko działań wojennych istnieje tuż za granicami naszego kraju po sąsiedzku. Na przykład w graniczącej z Polską Ukrainie.

Kataklizmy spowodowane klęskami żywiołowymi nie są wcale tak odległe. Masowe pożary lasów, trąby powietrzne, czy powodzie mogą zmienić życie wielu ludzi w sposób gwałtowny. Przeżywaliśmy klęski żywiołowe w przeszłości. Obecnie ze względu na gwałtownie zmieniający się klimat, nagłe zjawiska pogodowe mogą wywołać prawdziwą tragedię tuż obok nas.

Katastrofy wywołane przez ludzi, komunikacyjne, budowlane, przemysłowe, są groźne dla dużych skupisk ludzkich. Zdarzały się już takie katastrofy w ruchu lądowym, gdy wykolejony pociąg uszkodził trakcję elektryczną i odciął od prądu kilkanaście tysięcy mieszkańców.

Na wypadek wojny, kataklizmu lub katastrofy powinniśmy zgromadzić zapasy wody na 14 dni oraz zapasy żywności na 10 dni.

Jak przygotować zapasy na czas wojny, kataklizmu, katastrofy? Co powinno znaleźć się w spiżarni? Wyjaśniamy w tekście poniżej wideo. Czytaj dalej.

Zapasy wody

Podczas wojny, klęski żywiołowej lub katastrofy musimy się liczyć z brakiem wody do picia, zmywania, mycia, a nawet do spuszczania wody w toalecie.

Niezbędny dzienny zapas wody pitnej dla człowieka to 2 litry. Na wypadek wojny zapas wody do picia powinien być zgromadzony na 14 dni. Co oznacza dla 4-osobowej rodziny, zapas około 112 l.

Na wypadek katastrofy lub kataklizmu wystarczy zapas wody na 3 dni, czyli około 24 litrów wody.

Żywność w lodówce i zamrażarce

Lodówka, jak i zamrażarka bez prądu oczywiście przestaną działać. Jedzenie w nich przechowywane zacznie się psuć, ale nie od razu.

Produkty z lodówki trzeba zjeść w pierwszej kolejności. Warto jednak wiedzieć, że nawet bez prądu lodówka, dzięki dobrej izolacji, utrzymuje chłód od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin. Im więcej produktów znajduje się w lodówce, tym dłużej będzie utrzymywać chłód. Ta sama zasada dotyczy zamrażarki. Dlatego zamrażarka powinna być zawsze pełna, to przedłuży jej działanie w sytuacji awaryjnej. Puste przestrzenie dobrze wypełnić kostkami lodu oraz wkładami mrożącymi do lodówek turystycznych.

Gdy wystąpi przerwa w dostawach prądu, niską temperaturę w lodówce warto podtrzymywać, przekładając 1-2 produkty z zamrażarki. Na przykład woreczki z kostkami lodu lub zamrożone wkłady do lodówek turystycznych.

W ten sposób można utrzymać chłód w lodówce nawet przez kilka dni po wyłączeniu prądu. Najczęściej to w zupełności wystarczy.

Suche produkty

W spiżarni powinny się znaleźć suche produkty, które można przechowywać w szafce lub piwnicy.

Produkty suche można również podzielić na takie, które można spożyć bez gotowania oraz takie, które można ugotować. Bez gotowania można zjeść suchary, krakersy, chrupki chleb, a także energetyczne słodycze: batony granola i czekoladę. Szczególnie tej ostatniej warto mieć świeży zapas. Do tego orzechy i suszone owoce.

W czasie wojny, klęski żywiołowej lub katastrofy przydadzą się wszystkie suche produkty przeznaczone do gotowania: mąka, makarony, kasze, oleje roślinne, a także używki kawa, herbata oraz podstawowe przyprawy sól i cukier.

Dysponując większym zapasem mąki, możemy przygotować choćby naleśniki, które zastąpią nam pieczywo, gdy skończą się suchary i chrupki chleb.

Podstawowy zestaw produktów można uzupełnić o gotowe dania w postaci liofilizowanej, czyli odwodnionej. Wszelkie zupy, kisiele i budynie, a nawet kaszki, które wystarczy zmieszać z gorącą wodą. Przydadzą się także suszone warzywa, kostki rosołowe i wszelkie przyprawy.

Konserwy i przetwory na zapas

Zawsze warto mieć w spiżarni kilka konserw mięsnych, a także rybnych oraz puszki z warzywami (fasolą, groszkiem, kukurydza, cieciorką) i owocami. Wartościowe są również gotowe dania w słoikach oraz wszelkie domowe przetwory. Podczas awarii prądu nawet słoik z ogórkami kiszonymi może okazać się wybawieniem. Jeśli nie ma prądu i nie działają terminale płatnicze, ani kasy fiskalne, to nic nie kupimy bez gotówki.

Jak gotować bez prądu?

Jeśli macie kuchenkę gazową na gaz ziemny lub kuchnię na drewno lub węgiel, to problem gotowania was nie dotyczy. W każdej innej sytuacji warto mieć w domu alternatywne źródło ciepła: turystyczną kuchenkę gazową oraz zawsze pełną butlę z gazem. Dobrym rozwiązaniem są również kuchenki na benzynę lub spirytus.

Kuchenki turystyczne to zazwyczaj 1, czasem 2 palniki. Dlatego warto mieć produkty, z których można ugotować dania jednogarnkowe. Takie rozwiązanie pozwala zużywać mniej energii oraz mniej wody do zmywania. Dlatego to takie ważne.

Dania jednogarnkowe - sprawdzone przepisy na wypadek wojny, kataklizmu, katastrofy

Co trzeba mieć w domu na wypadek odcięcia przez powódź

Ostatnio najczęściej pojawiające się zagrożenia ze strony przyrody to susza w ciepłych okresach roku oraz powodzie - w porach chłodniejszych. Susza nie wymaga aż takich środków ostrożności i przygotowania, jak zagrożenie powodzią.

Przygotowanie zestawu awaryjnego na wypadek powodzi, zwłaszcza jeśli mieszamy na terenach gdzie występowały zalania, to ważny krok w zapewnieniu bezpieczeństwa swojej rodzinie. Oto lista rzeczy, które warto mieć w domu na wypadek odcięcia przez powódź:

Zestaw pierwszej pomocy: plastry, bandaże, środki dezynfekujące, termometr, leki przeciwbólowe, leki na alergie itp.

Zapas żywności i wody: konserwy, suche produkty spożywcze (makaron, ryż, kasze), puszkowane jedzenie, przekąski.

Woda pitna w butelkach - minimum 3 dniowe zaopatrzenie na jedną osobę.

Leki na receptę: jeśli ktoś w rodzinie przyjmuje regularnie leki na receptę, warto mieć co najmniej kilkudniową dostawę tych leków.

Latarki i baterie: latarki z zapasem baterii lub latarki na baterie solarne.

Radio na baterie: zasilane bateriami lub solarnie, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami.

Środki higieniczne: chusteczki nawilżane, mydło, papier toaletowy, dezodorant, podpaski, szczoteczki do zębów, itp.

Przybory kuchenne: naczynia jednorazowe, sztućce, otwieracz do puszek, folia aluminiowa, torby na śmieci.

Ładowarka przenośna i kable: ładowarka do telefonu, czyli powerbank i inne urządzenia przenośne, a także kable do nich.

Ciepłe ubrania i koce: ciepłe ubrania, koc, śpiwór - w razie potrzeby można używać ich do ogrzewania.

Dokumenty: zabezpieczone w wodoszczelnych opakowaniach dokumenty tożsamości, akty własności, polisy ubezpieczeniowe, ważne numery kontaktowe.

Gotówka: niewielka suma pieniędzy w różnych nominałach może być przydatna w przypadku braku dostępu do bankomatów.

Narzędzia i sprzęt awaryjny: multitool, latarka ręczna, środki do rozjaśniania pomieszczeń, drabina ewakuacyjna, worki na śmieci.

Ubrania i obuwie ochronne: wodoodporne buty, nieprzemakalne ubrania, rękawice, czapka i szalik.

Lista kontaktów i plan ewakuacji: lista numerów telefonów do rodziny i przyjaciół, a także plan ewakuacji z zaznaczonymi bezpiecznymi miejscami.

Środki dla zwierząt domowych: jedzenie, woda, leki, smycz, klatka, legowisko, kontener do przewozu kota lub/i psa i inne niezbędne przedmioty dla zwierząt domowych.

Mapy i lokalne informacje: mapy obszaru, lokalne numery alarmowe, informacje dotyczące schronień, ewakuacji itp.

Sprzęt do czyszczenia i dezynfekcji: środki do dezynfekcji, ręczniki papierowe, mopy, wiadra.

Przygotowanie takiego zestawu awaryjnego pomoże zminimalizować stres i skutki nagłych wydarzeń, takich jak powódź. Należy go umieścić w miejscach dostępnych dla domowników i znanych im. Warto regularnie przeglądać i aktualizować zawartość zestawu, aby był zawsze gotowy do użycia.