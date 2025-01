Gdzie wyrzucić torebkę po pieczywie? Niebieski kontener to poważny błąd

W każdym sklepie i piekarni chleb i bułki pakowane są do torebek wykonanych z papieru. Co zrobić z takim opakowaniem, kiedy chleb się już skończy? Wyrzucenie go do pojemnika na papier to poważny błąd. Do którego więc kosza należy wyrzucić pustą torebkę po chlebie?

Jak segregować śmieci?

Pomysł na oddzielanie surowców od odpadów powstał wiele lat temu. Projekt wymyślił pułkownik George E. Waring ze Stanów Zjednoczonych, gdzie selektywną zbiórkę śmieci wprowadzono już w latach 70. XX wieku. To właśnie z tego kraju pomysł na segregowanie śmieci rozprzestrzenił się na inne kraje na całym świecie.

W Polsce segregacja śmieci jest obowiązkowa od lat, ale nie każdy ma wystarczającą wiedzę, aby robić to prawidłowo. Obecnie w śmietnikach znajduje się pięć kolorowych pojemników przeznaczonych na różne odpady:

żółte – metale i tworzywa sztuczne

– metale i tworzywa sztuczne niebieskie – papier

– papier zielone – szkło

– szkło brązowe – odpady biologiczne

– odpady biologiczne czarne – odpady zmieszane

Gdzie wyrzucić torebkę po chlebie?

Mogłoby się wydawać, że torebkę po pieczywie należy wyrzucić do niebieskiego kontenera przeznaczonego na papier. Jak się okazuje, jest to duży i powszechny błąd. Torebki na chleb zazwyczaj wykonane są z papieru i plastiku. Opakowania na pieczywo z okienkiem, przez które widać, jaki chleb czy bułki znajdują się w środku, nie nadają się do ponownego wykorzystania. Dlatego powinny wylądować w czarnym pojemniku na odpady zmieszane, czyli takie których nie można poddać recyclingowi.

Dlaczego torebek po chlebie z okienkiem nie powinno wyrzucać się do niebieskiego kosza przeznaczonego na papier? Papier, z którego została wykonana torebka na pieczywo, nie jest czysty. Takie opakowania często są impregnowane. Zawierają wiele dodatków oraz plastik, z którego wykonane jest okienko. Dlatego nie nadają się do przetworzenia i ponownego wykorzystania. Torebkę po chlebie powinno się więc zawsze wyrzucać się do czarnego kontenera z odpadami zmieszanymi.

Zobacz galerię z przepisami na pyszny domowy chleb i bułki.

