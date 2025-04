Zamiast kataifi, dodaję to gotowe ciasto. Dubajska czekolada smakuje tak dobrze jak oryginał

14:18

Dubajska czekolada to najmodniejszy deser, którym zachwyca się cały świat. Ten przepis różni się od tradycyjnej receptury. Zamiast jednego z głównych składników warto wykorzystać inny, łatwo dostępny i tańszy produkt. Ciasto kataifi świetnie zastąpi filo. Poznajcie najłatwiejszy na świecie przepis na dubajską czekoladę z ciastem filo.

Czy z ciasta filo można zrobić dubajska czekoladę?

W klasycznym przepisie na dubajską czekoladę do nadzienia dodaje się ciasto kataifi, dzięki któremu deser przyjemnie chrupie. Ten produkt często wykorzystywany jest w przepisach kuchni Bliskiego Wschodu, ale w Polsce nie jest tak popularny. Można go kupić w sklepach z produktami kuchni świata i w internecie, ale sporo trzeba na niego wydać. Istnieje też zamiennik, który bez problemu można kupić w prawie każdym markecie. Tym produktem jest dobrze znane w Polsce ciasto filo.

Czy ciasto filo to to samo co kataifi?

Ciasto filo i kataifi to dwa różne rodzaje ciasta. Oba są używane w kuchni bliskowschodniej i śródziemnomorskiej. Są bardzo cienkie i chrupiące, ale wyraźne różnią się w wyglądzie, teksturze i zastosowaniu. Inaczej smakują po upieczeniu. Jednak w niektórych przepisach zamiast ciasta kataifi można wykorzystać filo. Odpowiednio przygotowane idealnie zastąpi kataifi w dubajskiej czekoladzie.

Jak zrobić dubajską czekoladę z ciastem filo?

Przepis na domową czekoladę dubajską z dodatkiem ciasta filo nie jest trudny. To tylko kilka łatwych kroków, które nikomu nie powinny sprawić przykrych niespodzianek. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie ciasta filo, tak aby było jak najbardziej zbliżone do kataifi. Ostrym nożem kroi się je na cienki paski, a następnie sieka i kawałeczki rozdziela palcami. Filo podsmaża się chwilę na patelni i dodaje się masło. Kiedy kawałeczki staną się brązowe i chrupiące należy wymieszać je z kremem pistacjowym. Nadzienie jest gotowe.

Dubajska czekolada z ciastem filo – przepis krok po kroku

Składniki:

450 g czekolady mlecznej lub deserowej

150 g ciasta filo

80 g kremu pistacjowego

40 g masła

Przygotowanie:

1. Połowę czekolady połamać na mniejsze kawałki i roztopić w kąpieli wodnej.

2. Przelać do niedużej formy lub silikonowej foremki na czekoladę i wstawić do lodówki.

3. Ciasto filo pokroić na cienkie paseczki i posiekać. Rozdzielić dłońmi.

4. Mocno rozgrzać patelnię i smażyć na niej ciasto filo, aż zacznie się lekko rumienić.

5. Dodać masło i smażyć, aż kawałeczki ciasta filo nabiorą brązowego koloru i staną się chrupiące.

6. Podsmażone ciasto filo wymieszać z kremem pistacjowym i wyłożyć na stężałą czekoladę.

7. Pozostałą czekoladę roztopić w kąpieli wodnej. Wyłożyć na pistacjowe nadzienie i wyrównać wierzch.

8. Wstawić do lodówki do całkowitego stężenia.

9. Podawać na deser i jako słodką przekąskę.

