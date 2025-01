Zamiast goździków i imbiru do herbaty, wybieram tę przyprawę. Jest pyszna i pomaga się zrelaksować

10:24

Herbata to uniwersalny napój, który znany jest na całym świecie. Codziennie pije się jej ponad trzy miliardy filiżanek. Ten gorący napój warto wzbogacać różnymi dodatkami, które sprawią, że będzie smakować obłędnie i zyska wiele prozdrowotnych właściwości. Jednym z nich jest aromatyczna wanilia, dzięki której herbata zyska relaksujące działanie. Zobaczcie, jak zrobić herbatę z wanilią.

Autor: Shutterstock Herbatę wzbogać tą aromatyczną przyprawą. To najlepszy sposób na relaks po całym dniu.

Spis treści

Czy można dodać wanilię do herbaty?

Herbaty z różnymi dodatkami zyskują coraz więcej fanów. Filiżankę gorącego napoju można wzbogacać różnymi przyprawami, które nie tylko podkręcą smak, ale i mają dobry wpływ na zdrowie. Rozgrzewają i poprawiają humor szczególnie jesienią i zimą. Jakie przyprawy można dodać do herbaty? Hitem jest herbata z imbirem czy goździkami. Można dodać także cynamon czy zioła jak oregano, szałwia i rozmaryn. Idealnym dodatkiem jest także aromatyczna wanilia. Świetnie łączy się z klasyczną herbatą czarną i przyjemnie smakuje z zieloną.

Na co działa herbata z wanilią?

Aromatyczna wanilia to przyprawa, którą zwykle wykorzystuje się do słodkich wypieków i deserów. Mało kto wie, że dodając ją do herbaty, można przygotować pyszny rozgrzewający napój, który ma wiele korzystnych dla zdrowia właściwości. Jak więc działa herbata z wanilią?

Herbata z dodatkiem wanilii ma działanie uspokajające i relaksujące. Poprawia humor, niweluje negatywne skutki stresu i zmniejsza napięcie nerwowe. Dzięki dodatkowi aromatycznej wanilii herbatka pozytywnie wpływa na układ pokarmowy, poprawia trawienie i sprawia, że organizm lepiej wchłania składniki odżywcze. Wanilię można bez obaw wykorzystywać podczas diety odchudzającej, ponieważ zmniejsza łaknienie.

Jak zrobić herbatę z wanilią?

Przepis na domową herbatkę z dodatkiem aromatycznej wanilii nie jest trudny i nie wymaga skomplikowanych czynności. Taki relaksujący napój można przygotować na bazie czarnej lub zielonej herbaty w torebkach lub sypanej. Można wykorzystać wanilię w laskach lub w proszku. Sprawdzi się też ekstrakt waniliowy. Przyda się także gorąca woda i cukier lub słodzik, jeżeli lubicie słodką herbatę.

Herbata z wanilią – przepis krok po kroku

Jak więc przygotować wyborną herbatę z wanilią, która pomoże się zrelaksować? To łatwe i szybkie zadanie, z którym poradzi sobie każdy. Zaparzoną herbatkę waniliową można dodatkowo wzbogacić pokrojony w plasterki owocami jak jabłka czy gruszki.

Składniki:

herbata – czarna lub zielona w torebkach lub sypanej

gorąca woda

wanilia – w laskach, w proszku lub ekstrakt

cukier – do smaku, można zastąpić słodzikiem

Przygotowanie:

1. Zaparzyć herbatę i dodać wanilię – wyskrobane ziarenka, proszek lub kilka kropli ekstraktu.

2. Odstawić na 5 minut.

3. Podawać od razu.

Zobacz galerię i poznaj inne przepisy na pyszne napary, które świetnie wpływają na zdrowie całego organizmu.

Czy herbata jest zdrowa? Jakie właściwości lecznicze posiada herbata? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autor: