Ten deser królował w czasach PRL-u. Do przygotowania go wystarczą dwa składniki

11:03

Kogel-mogel to dla wielu z nas prawdziwy smak dzieciństwa. Przygotowuje się go w oryginalne z zaledwie dwóch składników, które wystarczy dokładnie ze sobą wymieszać. Ten dziecinnie prosty deser można jednak przygotować na więcej niż jeden sposób

Autor: Shutterstock.com

Kogel-mogel to prawdziwy klejnot koronny wśród PRL-owskich deserów. Wszystko dzięki łatwości jego przygotowania i niewielkiej ilości składników. Jest to tradycyjny deser, który większość z nas utożsamia z dzieciństwem, kiedy przygotowali nam go rodzice czy dziadkowie.

Król deserów z PRL-u. Kogel-mogel to smak dzieciństwa

Jego przygotowanie jest dziecinnie proste. Wystarczy utrzeć surowe żółtka z cukrem, aż otrzymamy puszystą, kremową masę. Obecnie kogel-mogel jest rzadziej spotykany z powodu obaw związanych z salmonellą. Wciąż jednak wiele osób chętnie samodzielnie robi ten deser, by rozpłynąć się w nostalgii.

Niegdyś kogel-mogel był wykorzystywany nawet jako domowe lekarstwo na ból gardła i chrypkę. Teraz jednak jest uważane wyłącznie za słodziutką przekąskę lub jako składnik innych potraw. Może być bowiem idealnym nadzieniem do naleśników, gofrów, tarteletek czy też dodatek do ciast, koktajli lub lodów.

Jednak obecnie często do kogla-mogla dodaje się również gamę innych składników. Do najpopularniejszych należą: miód, wanilia, kakao, cytryna, cynamon a czasami odrobina alkoholu, jak miód czy wino. Można go również zapiekać.

Czy kogel-mogel jest zdrowy? Odpowiedź nie jest jednoznaczna

W 100 gramach kogla-mogla znajdziemy około 250-300 kcal. Co więcej, deser ten zawiera około 5 gramów białka. Sam w sobie deser jest źródłem łatwoprzyswajalnego białka. Znajdziemy w nim również rozpuszczalne w tłuszczach witaminy, jak na przykład A, D, E czy K. Dzięki żółtkom dostarcza on również choliny, która jest ważna dla prawidłowego funkcjonowania mózgu. Nie można również zapomnieć o zawartości luteiny i zeaksantyny, które są korzystne dla zdrowia oczu.

Niestety, przez wzgląd na dużą zawartość cukru kogel-mogel powinien być spożywany z umiarem. W szczególności dotyczy to osób, które starają się kontrolować poziom cukru we krwi lub dbające o linię.

Jakie proporcje do kogla-mogla? Wszystko zależy od tego, co chcemy

Jeśli chodzi o proporcję to zazwyczaj przyjmuje się, że na jedno żółtko w koglu-moglu powinniśmy dodawać 3 łyżeczki cukru. Co prawda całość można później dosłodzić, jednak jest to dobra faza wyjściowa. Jeśli chodzi o cukier możemy użyć zarówno cukru białego, jak i trzcinowego, brązowego czy nawet ksylitolu.

Kinga Goldstein