Wyborny sernik z mango bez pieczenia. Przepis na szybkie ciasto serowe z tropikalną nutą, które podbije każde podniebienie

Sernik z mango to ciasto, które oczaruje wyglądem i zachwyci smakiem. Ma orzeźwiający smak z pyszną tropikalną nutą. Jego konsystencja jest kremowa i aksamitna. Dodatkową zaletą tego ciasta jest to, że nie wymaga pieczenia. Zobaczcie, jak zrobić sernik z mango bez pieczenia.

Autor: Shutterstock

Spis treści

Jak zrobić sernik z mango bez pieczenia?

Przygotowanie sernika należy rozpocząć od przygotowania spodu z herbatników i roztopionego masła. Zmiksowaną masę wykłada się na dno tortownicy. Kolejnym krokiem jest zrobienie masy z serowej z dodatkiem pulpy z mango. Przelewa się ją na herbatnikowy spód i tak przygotowany sernik wstawia do lodówki. Powinien tam spędzić minimum trzy godziny, a najlepiej całą noc.

Przepis na sernik z mango bez pieczenia

To łatwy przepis na sernik bez pieczenia, który zrobi każdy bez względu na stopień zaawansowania w domowym cukiernictwie.

Przygotowanie sernika nie jest czasochłonne. Trzeba jednak poczekać, aż masa dobrze stężeje w lodówce. Trwa to od trzech do dwunastu godzin.

Lista składników może wydać się długa, jednak są na niej produkty, które są do kupienia w większych i mniejszych sklepach spożywczych. Pulpa z mango jest dostępna również w sklepach internetowych.

Wszystkie składniki, oprócz śmietany kremówki, powinny mieć temperaturę pokojową.

Żelatynę można podgrzać na ogniu lub kuchence mikrofalowej.

Sernik na zimno z mango należy przechowywać w lodówce.

Kiedy podawać sernik z mango?

Przepis na ciasto serowe odpowiada na pytanie, co zrobić z mango na deser. To obłędne ciasto bez pieczenia w tropikalnym smaku najlepiej smakuje w letnie dni, kiedy temperatura sięga zenitu. To pomysł na lekki deser po rodzinnym obiedzie. Sernik z mango jest też doskonałą alternatywą dla tortów urodzinowych, których przygotowanie zwykle zabiera mnóstwo czasu. Ciasto z dodatkiem pysznego mango można też podać na imieniny lub kinder party.

Jak udekorować sernik z mango?

Sernik będzie wyglądał jeszcze bardziej apetycznie, kiedy przygotuje się do niego dekorację. Wierzch sernika można ozdobić różyczkami z bitej śmietany. Sprawdzi się też polewa z mango lub z czekolady. Boki sernika można obsypać wiórkami kokosowymi. Sernik zawsze pięknie wygląda udekorowany plasterkami lub kostkami świeżego mango, listkami świeżej mięty lub małymi kwiatuszkami.

Z czym podawać sernik mango?

Pyszny ciasto serowe z mango doskonale komponuje się z herbatą owocową, z cytryną oraz ice tea. Można podać do niego czarną kawę lub z mlekiem, a w upalne dni sprawdzi się cafe frappe.

Sernik z mango bez pieczenia – przepis krok po kroku

Czas przygotowania: 1 godzina + 3 godziny chłodzenia

Liczba porcji: 12

Składniki

spód:

150 g herbatników typu digestive

40 g roztopionego masła

masa serowa:

500 g pulpy z mango z puszki

400 g sera twarogowego półtłustego

300 ml schłodzonej śmietany kremówki 30%

130 g cukru pudru

7 łyżeczek żelatyny + 70 ml zimnej wody

2 łyżki soku z cytryny

dodatkowo:

150 ml schłodzonej śmietany kremówki 36%

1 łyżeczka cukru pudru

świeże mango pokrojone w kostkę

Przygotowanie

1. Herbatniki zmielić, dodać roztopione masło i wymieszać lub zmiksować. Składniki powinny mieć konsystencję mokrego piasku. Wsypać je do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Wyrównać, dociskając łyżką.

2. Twaróg zmiksować z pulpą z mango, sokiem z cytryny i cukrem pudrem, aż powstanie gładka masa.

3. Żelatynę przesypać do rondelka, zalać zimną wodą i odstawić do napęcznienia na 10 minut. Podgrzewać, mieszając, aż całkowicie się rozpuści. Nie doprowadzić do wrzenia. Rondelek zestawić z ognia i odstawić do ostygnięcia.

4. Do lekko ciepłej żelatyny dodać 1 łyżkę masy serowej i dokładnie wymieszać. Dodać kolejne 2 łyżki i wymieszać, tak aby nie powstały grudki. Rozrobioną żelatynę dodać do masy serowej i od razu zmiksować.

5. Schłodzoną śmietanę ubić na sztywno. Stopniowo dodawać do masy serowej, delikatnie mieszając.

6. Masę serową wyłożyć na herbatnikowy spód. Wierzch wyrównać szpatułą, wstawić do lodówki na minimum 3 godziny lub całą noc.

7. Kiedy sernik stężeje, przygotować dekorację. Śmietanę ubić z cukrem pudrem na sztywno. Wyłożyć na wierzch sernika. Udekorować kostkami świeżego mango.

Zobacz galerię i poznaj proste przepisy na pyszne domowe ciasta bez pieczenia, które najlepiej smakują w czasie upalnych dni.

