Robię wieczorem, piekę rano. Nocne rogaliki z jabłkowym nadzieniem zachwycają smakiem

12:38

Pyszne domowe rogaliki drożdżowe z wybornym nadzieniem jabłkowym to pomysł na deser lub słodką przekąskę między posiłkami. Sekretem ich smaku jest sposób wyrastania ciasta drożdżowego. Dzięki niemu rogaliki smakują wyśmienicie. Przekonajcie się sami i sprawdźcie przepis na pyszne nocne rogaliki po brzegi wypełnione jabłkowym nadzieniem.

Autor: Shutterstock Oto prosty patent na rogaliki drożdżowe z jabłkami. Sekretem tego przepisu jest czas wyrastania.

Spis treści

Czy ciasto na rogaliki drożdżowe można zrobić dzień wcześniej?

Zastanawiacie się, czy ciasto drożdżowe na domowe rogaliki można zrobić wcześniej? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w tym prostym przepisie. Ciasto drożdżowe robi się wieczorem, a po nocy spędzonej w lodówce, przygotowuje się z niego pyszne rogaliki. Powolne wyrastanie w lodówce przez noc pozwala na rozwinięcie bogatszego smaku i lepszej tekstury ciasta drożdżowego. Dzięki temu prostemu trikowi można zaoszczędzić czas i cieszyć się smakiem pysznych nocnych rogalików z jabłkami.

Jak zrobić nadzienie jabłkowe do rogalików?

W nocnych rogalikach drożdżowych ukryte jest wyjątkowo dobre nadzienie jabłkowe. Jego przygotowanie jest bardzo łatwe i nie wymaga ani wielu składników, ani nadprzyrodzonych umiejętności. Jak więc przygotować słodkie nadzienie z jabłek do drożdżowych rogalików? Obrane i pokrojone w kostkę jabłka dusi się z wodą i cukrem, aż owoce zaczną się rozpadać. Należy często mieszać, aby składniki nie przywarły do dna garnka. Czas przygotowania nadzienia jabłkowego do rogalików nie powinien przekroczyć 15 minut.

Jak zawinąć ładne rogaliki?

Nocne rogaliki wypełnione idealnie słodkim nadzieniem jabłkowym są nie tylko pyszne. Prezentują się efektownie i mogą zachwycić już samym wyglądem. Zwinięcia ciasta z nadzieniem w rogaliki nie jest skomplikowane. Rozwałkowane i pokrojone na trójkąty ciasto należy odpowiednio zwinąć. Nadzienie nakłada się przy podstawie trójkąta, a następnie ciasto zwija się ku wierzchołkowi. Gotowe!

Jak zrobić nocne rogaliki z jabłkami?

Przepis na wyborne rogaliki z dodatkiem jabłkowego nadzienia jest łatwy, a lista składników obejmuje łatwo dostępne produkty. Dzięki nocnemu wyrastaniu znacznie skraca się czas przygotowania. Ten patent na ciasto drożdżowe pozwala na podanie rogalików nawet na śniadanie. Sprawdzą się też na deser i zastąpią gotowe drożdżówki ze sklepu.

Nocne rogaliki z jabłkami – przepis krok po kroku

Składniki:

Ciasto:

1 i 1/2 szklanki mąki pszennej

160 g śmietany 18%

100 g masła

25 g świeżych drożdży

1 żółtko

2 łyżki cukru pudru

2 łyżki cukru z prawdziwą wanilią

szczypta soli

Nadzienie:

3 jabłka

3 łyżki cukru

3 łyżki wody

Dodatkowo:

lukier cytrynowy

posiekane orzechy

Przygotowanie:

1. Obrane jabłka pokroić w drobną kostkę i przełożyć do rondelka. Wlać wodę i wsypać cukier. Zagotować i dusić na małym ogniu, aż jabłka zaczną się rozpadać. Często mieszać. Rondelek zestawić z ognia i odstawić do ostygnięcia.

2. Pokruszone drożdże przełożyć do miseczki. Dodać 2 łyżki śmietany i 1 łyżkę cukru pudru. Wymieszać, rozcierając składniki łyżką. Odstawić na 15 minut.

3. Do misy miksera wsypać mąkę, pozostały cukier, cukier z wanilią i szczyptę soli. Dodać pokrojone na mniejsze kawałki masło, żółtko, pozostałą śmietanę i zaczyn drożdżowy. Zmiksować, aż składniki się połączą i powstanie jednolite ciasto.

4. Miskę przykryć folią spożywczą i wstawić do lodówki na całą noc.

5. Następnego dnia wyjąć ciasto z lodówki i krótko wyrobić mikserem lub ręcznie.

6. Ciasto podzielić na 4 części i każdą z nich rozwałkować na okrąg. Pokroić na 8 trójkątów.

7. U podstawy każdego trójkąta nałożyć 1 łyżkę jabłkowego nadzienia i zwinąć ku wierzchołkowi.

8. Rogaliki ułożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Przykryć ściereczką i odstawić do drugiego wyrośnięcia na 30 minut.

9. Blachę wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec około 20 minut, aż zaczną się rumienić.

10. Wyjąć i odstawić do ostygnięcia, a następnie udekorować lukrem i posypać orzechami.

11. Podawać na deser lub jako słodką przekąskę między posiłkami.

