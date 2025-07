Pachnie obłędnie, robi się błyskawicznie – ten niemiecki fast food to więcej niż przekąska

Currywurst to coś więcej niż zwykła kiełbasa z sosem – to kulinarna ikona niemieckiego street foodu, która kusi zapachem i smakiem od pierwszej chwili. Aromatyczna, pikantna i gotowa w kilkanaście minut, świetnie sprawdza się jako szybki obiad, przekąska na imprezę albo kibicowanie przed telewizorem. Nie musisz jechać do Berlina czy Monachium, by jej spróbować. Ten przepis pozwoli ci odtworzyć kultowy smak w domowym wydaniu – prosto, szybko i z gwarancją, że zniknie z talerza w mgnieniu oka!

Autor: Shutterstock Weź kiełbasę i zalej tym sosem. Ten niemiecki fast food zachwyca smakiem i łatwym przepisem.

Co to jest currywurst?

Currywurst to smażona kiełbasa ze skórką lub bez, która podawana jest z pysznym pikantnym sosem. To popularny w Niemczech, a zwłaszcza w Berlinie przysmak. To właśnie w tym mieście w 1949 roku narodziła się ta smaczna przekąska. Przepis opracowała Herta Heuwer, wykorzystując produkty, które otrzymała od amerykańskich żołnierzy. Swój przysmak zaczęła sprzedawać na straganie, a następnie otworzyła lokal serwujący currywurst. Kiełbasa w sosie curry szybko podbiła podniebienia Berlińczyków, a restauracja sprzedawała nawet 10 tysięcy kiełbasek tygodniowo.

Dziś currywurts można kupić na wielu straganach z przekąskami typu fast food lub w małych barach, które znajdują się nie tylko w Berlinie, ale i wielu innych niemieckich miastach. Smażona kiełbasa w pikantnym sosie serwowana jest z frytkami lub bułką. Dzięki temu, że porcja składa się z małych kawałków, jest łatwa do zjedzenia nawet na stojąco.

W tym roku currywurst może zyskać jeszcze większe grono fanów. Pyszną przekąskę można zjeść przed lub w trakcie każdego meczu podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej, które właśnie odbywają się w Niemczech. UEFA potwierdziła, że currywurst jest dostępna na wszystkich niemieckich stadionach, na których odbywają się mecze.

Jak zrobić currywurst?

Tę popularną niemiecką przekąskę pokochali kibicie piłki nożnej z najróżniejszych zakątków świata. Currywurst można zjeść w trakcie meczu piłki nożnej podczas Euro, które właśnie teraz odbywa się w Niemczech. Nie trzeba jednak udawać się w podróż do naszego zachodniego sąsiada, aby poznać smak oryginalnej currywurst. Danie można łatwo i szybko przyrządzić w domu z kilku prostych i niedrogich składników.

Przepis na currywurst jest łatwy i błyskawiczny, a wszystkie składniki można kupić w naszych sklepach bez względu na porę roku. Jak więc zrobić niemiecką przekąskę currywurst w domu? Przepis to tylko kilka prostych kroków.

1. krok – usmażenie kiełbasy na patelni

2. krok – podsmażenie cebuli z koncentratem pomidorowym, ketchupem, sokiem jabłkowym oraz przyprawą curry i pieprzem cayenne

3. krok – gotowanie sosu, aż zgęstnieje

4. krok – pokrojenie kiełbasy na mniejsze kawałki

5. krok – przełożenie kawałków kiełbasy na talerze i polanie ich sosem curry

Z czym się je currywurts?

Ta smakowita i aromatyczna przekąska składająca się kawałków smażonej kiełbasy i pikantnego sosu curry doskonale smakuje sama. Można podać do niej różne dodatki, które sprawią, że danie będzie bardziej sycące. W Niemczech currywurst podaje się z bułką, którą można maczać w sosie curry. Popularnym dodatkiem są także chrupiące frytki. Currywurst podaje się na małych jednorazowych talerzach. Kawałki kiełbasy są małe i łatwo można je zjeść za pomocą widelca na stojąco lub w drodze.

Przepis na currywurst

Czas przygotowania: 15 minut

Liczba porcji: 4

Składniki:

600 g kiełbasy

200 g pikantnego keczupu

2/3 szklanki soku jabłkowego

1 cebula

2 łyżki oleju

3 łyżeczki koncentratu pomidorowego

3 łyżeczki curry + do posypania

1 płaska łyżeczka pieprzu cayenne

sól

Przygotowanie:

1. Kiełbasę pokroić na kawałki o długości około 8 cm. Z kiełbasy można zdjąć skórkę.

2. Na patelni rozgrzać 1 łyżkę oleju i smażyć na nim kiełbaski z każdej strony, aż zaczną się lekko rumienić.

3. Na drugiej patelni rozgrzać 1 łyżkę oleju i smażyć na nim pokrojoną w drobną kostkę cebulę, aż się zeszkli. Zmniejszyć ogień i dodać koncentrat pomidorowy. Doprawić solą, curry i pieprzem cayenne. Dokładnie wymieszać.

4. Wlać sok jabłkowy i dodać ketchup. Wymieszać i smażyć, aż sos zgęstnieje.

5. Usmażoną kiełbasę przełożyć na deskę wyłożoną ręcznikiem papierowym, a następnie pokroić na mniejsze kawałki o grubości około 1 cm.

6. Podzielić na porcje i przełożyć na talerze. Wlać sos i oprószyć curry.

7. Podawać na ciepło z frytkami lub bułką.

Zobacz galerię i poznaj proste przepisy na pyszny domowy fast food, który możesz przygotować na wspólne oglądanie meczu. Poniżej znajdziesz także szybki quiz o zabawnym jedzeniu z całego świata.

