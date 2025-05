Przetwory z rabarbaru - 11+ najlepszych pomysłów na rabarbar na zimę do słoików

16:01

Jakie przetwory z rabarbaru przygotować na zimę? Rabarbar to wszechstronne warzywo, które w kuchni zazwyczaj traktujemy jak owoc. Przygotowujemy z niego słodkie konfitury, kwaskowe dżemy i aromatyczne musy. Ciasto lub kompot z dodatkiem rabarbaru to must have wiosennych spotkań rodzinnych. Rabarbar można też przyprawić na ostro, przyrządzając pyszne chutneje i sosy do mięs. Większość z tych smaków można zamknąć w słoikach.

Autor: Shutterstock Przetwory z rabarbaru można przygotować na słodko lub na wytrawnie.

Rabarbar to majowe i czerwcowe must have. Kompot z rabarbaru i ciasto z nim to klasyka wiosennej kuchni. Jednak nie musimy się ograniczać wyłącznie do dań ze świeżym rabarbarem. Nie zapominajmy, że rabarbar doskonale nadaje się na przetwory - na słodko i wytrawnie.

Rabarbar można także mrozić, by w środku zimy korzystać z jego bogactwa smaku. W formie przetworów lub mrożonki jest więc dostępny właściwie cały rok. W galerii polecamy przepisy na rabarbarowe przetwory, które pozwolą na wykorzystanie obfitości tego wiosennego warzywa. Bierzcie i próbujcie!

Galeria: Najlepsze przepisy na przetwory z rabarbaru

Rabarbar - jakie ma właściwości? Dlaczego warto jeść rabarbar? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.