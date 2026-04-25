Rabarbar: Ten błąd szkodzi! Ale gdy go tak przygotujesz, uwalnia związek walczący z rakiem

Rabarbar - jakie ma właściwości? Dlaczego warto jeść rabarbar?

Rabarbar - co to za roślina?

Rabarbar to wieloletnia roślina z rodziny rdestowatych, którego cechami charakterystycznymi są kwaśny smak i intensywny kolor. To sezonowe warzywo, które smakuje jak owoc, jest słodko-kwaśne. Pochodzi najprawdopodobniej z Syberii, ale uprawiany jest w całej Europie orz w Ameryce.

Jak wygląda rabarbar?

Podstawą rabarbaru jest krótkie kłącze z którego wyrasta rozeta podłużnych, kędzierzawych liści na długich, sztywnych i twardych łodygach. W miarę jak roślina dojrzewa łodygi rabarbaru zmieniają kolor od jasnozielonego, przez różowy, a do niemal czerwonofioletowego. Liście są ciemnozielone i niejadalne ze względu na bardzo wysoką zawartość kwasu szczawiowego. Z kolei nieotwarte kwiaty są uważane za przysmak w Azji.

Rabarbar: najzdrowszy jest pieczony

W medycynie ludowej rabarbar używany był jako środek przeczyszczający. Szczególnie korzeń rabarbaru (rzewień) pobudza pracę jelit, dezynfekuje i oczyszcza przewód pokarmowy. Surowe liście rabarbaru nie powinny być spożywane w dużych ilościach, gdyż zwierają kwas szczawiowy, który źle wpływa na zęby, kości i przyczynia się do powstawania kamieni nerkowych. Aby rabarbar nabrał zdrowych właściwości, należy go poddać obróbce termicznej - piec lub gotować przez przynajmniej 20 minut.

Właściwości rabarbaru

Rabarbar jest jednym z najmniej kalorycznych warzyw. 100 g świeżych łodyg owocowych ma zaledwie 21 kalorii. Należy jednak pamiętać,że dodanie do niego sporej ilości cukru drastycznie zwiększa kaloryczność produktu.

Rabarbar zawiera sporo fitoskładników, takie jak błonnik pokarmowy, polifenole, minerały i witaminy. Podczas obróbki cieplnej z rabarbaru uwalniana jest rapontygenina, która ma właściwości antynowotworowe, poprzez hamowanie rozwoju komórek rakowych.

Rabarbar zawiera też związki stymulujące działanie estrogenowe, łagodzi przebieg menopauzy oraz równoważy nadmiar androgenów u kobiet.

Oprócz tego jest źródłem witamin i minerałów, takich jak witaminy A, C, E, potas, wapń, fosfor, magnez, kwas foliowy. Zawiera też dużo błonnika, który usprawnia pracę przewodu pokarmowego.

Kupowanie i przechowywanie rabarbaru

Kupując rabarbar szukaj pęczków zawierających twarde i jędrne łodygi bez plam i przebarwień. Świeży rabarbar najlepiej jest przechowywać w plastikowym woreczku w lodówce, w temperaturze ok. 0 st.C.