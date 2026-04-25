Rabarbar: Ten błąd szkodzi! Ale gdy go tak przygotujesz, uwalnia związek walczący z rakiem

2026-04-25 23:23

Pierwsze wiosenne warzywo, rabarbar, bywa nieco zapomniane, choć z pewnością zasługuje na przypomnienie. Jakie właściwości posiada? Czy jest zdrowy? W jaki sposób wpływa na nasze ciało? Poznanie tych kwestii jest istotne, tym bardziej, że przez całą wiosnę mamy dostęp do świeżego rabarbaru. Służy on do przygotowywania orzeźwiających kompotów, jest składnikiem słodkich wypieków, a co ciekawe, coraz częściej gości w daniach wytrawnych.

Rabarbar - właściwości

Autor: Shutterstock Pieczony rabarbar ma właściwości antynowotworowe.
Rabarbar - jakie ma właściwości? Dlaczego warto jeść rabarbar?

Rabarbar - co to za roślina?

Rabarbar to wieloletnia roślina z rodziny rdestowatych, którego cechami charakterystycznymi są kwaśny smak i intensywny kolor. To sezonowe warzywo, które smakuje jak owoc, jest słodko-kwaśne. Pochodzi najprawdopodobniej z Syberii, ale uprawiany jest w całej Europie orz w Ameryce.

Jak wygląda rabarbar?

Podstawą rabarbaru jest krótkie kłącze z którego wyrasta rozeta podłużnych, kędzierzawych liści na długich, sztywnych i twardych łodygach. W miarę jak roślina dojrzewa łodygi rabarbaru zmieniają kolor od jasnozielonego, przez różowy, a do niemal czerwonofioletowego. Liście są ciemnozielone i niejadalne ze względu na bardzo wysoką zawartość kwasu szczawiowego. Z kolei nieotwarte kwiaty są uważane za przysmak w Azji.

Rabarbar: najzdrowszy jest pieczony

W medycynie ludowej rabarbar używany był jako środek przeczyszczający. Szczególnie korzeń rabarbaru (rzewieńpobudza pracę jelit, dezynfekuje i oczyszcza przewód pokarmowy. Surowe liście rabarbaru nie powinny być spożywane w dużych ilościach, gdyż zwierają kwas szczawiowy, który źle wpływa na zęby, kości i przyczynia się do powstawania kamieni nerkowych. Aby rabarbar nabrał zdrowych właściwości, należy go poddać obróbce termicznej - piec lub gotować przez przynajmniej 20 minut.

Właściwości rabarbaru

Rabarbar jest jednym z najmniej kalorycznych warzyw. 100 g świeżych łodyg owocowych ma zaledwie 21 kalorii. Należy jednak pamiętać,że dodanie do niego sporej ilości cukru drastycznie zwiększa kaloryczność produktu.

Rabarbar zawiera sporo fitoskładników, takie jak błonnik pokarmowy, polifenole, minerały i witaminy. Podczas obróbki cieplnej z rabarbaru uwalniana jest  rapontygenina, która ma właściwości antynowotworowe, poprzez hamowanie rozwoju komórek rakowych.

Rabarbar zawiera też związki stymulujące działanie estrogenowe, łagodzi przebieg menopauzy oraz równoważy nadmiar androgenów u kobiet.

Oprócz tego jest źródłem witamin i minerałów, takich jak witaminy A, C, E, potas, wapń, fosfor, magnez, kwas foliowy. Zawiera też dużo błonnika, który usprawnia pracę przewodu pokarmowego. 

Kupowanie i przechowywanie rabarbaru

Kupując rabarbar szukaj pęczków zawierających twarde i jędrne łodygi bez plam i przebarwień. Świeży rabarbar najlepiej jest przechowywać w plastikowym woreczku w lodówce, w temperaturze ok. 0 st.C.

Uwielbiasz rabarbar, ale czy jesteś jego prawdziwym znawcą?
Pytanie 1 z 11
Rabarbar to warzywo czy owoc?
