Płatki owsiane mieszam z 2 produktami. Błyskawicznie robię wyborne ciasto czekoladowe bez pieczenia

15:21

Co można zrobić słodkiego z płatków owsianych? Jak się okazuje, płatki owsiane to uniwersalny produkt, który zawsze warto mieć w domu. Idealnie sprawdzą się do przygotowania wyjątkowego ciasta czekoladowego bez pieczenia. Wystarczy wymieszać je z dwoma prostymi składnikami, aby stworzyć obłędny deser bez cukru. Poznajcie najlepszy przepis na czekoladowe ciasto z płatków owsianych bez pieczenia.

Autor: Shutterstock Masz ochotę na coś pysznego i czekoladowego? Domowe ciasto owsiane bez pieczenia to rozwiązanie idealne.

Spis treści

Z czego zrobić czekoladowe ciasto owsiane bez pieczenia?

Pyszne i mega czekoladowe ciasto to prosty deser na każdą okazję. Aż trudno uwierzyć, że ten wyborny przysmak robi się tylko z trzech łatwo dostępnych składników. Wszystkie produkty kupić przez cały rok nawet w małych sklepach. Być może macie je wszystkie w domu i wyjście na zakupy nie będzie konieczne.

Co jest niezbędne, aby zrobić najłatwiejsze na świecie czekoladowe ciasto owsiane bez pieczenia? Lista składników jest bardzo krótka i obejmuje tylko trzy produkty. Na próżno szukać na niej masła czy białego cukru.

płatki owsiane

mleczko kokosowe

czekolada deserowa

Jak zrobić czekoladowe ciasto owsiane bez pieczenia?

Przepis na ten czekoladowy przysmak z płatków owsianych jest łatwy i szybki. Zawsze się udaje i smakuje obłędnie. Receptura ma tylko jeden minus. Po przygotowaniu trzeba niestety poczekać, aż masa czekoladowa stężeje. Ciasto powinno spędzić w lodówce minimum cztery godziny, a najlepiej pozostawić je w chłodzie całą noc. Dlatego pyszne domowe ciasto z płatków owsianych warto przygotować dzień wcześniej.

Czym wzbogacić czekoladowe ciasto owsiane bez pieczenia?

To podstawowy przepis na pełne czekoladowego smaku ciasto z płatków owsianych. Recepturę można modyfikować i dodawać różne składniki, które podkręcą jego smak. Sprawdzą się drobno posiekane orzechy bogate w prozdrowotne substancje odżywcze. Idealnym dodatkiem są też suszone owoce, nasiona chia czy korzenne przyprawy.

Porcje czekoladowego ciasta z płatków owsianych na zimno można oprószyć zmielonym na puder słodzikiem lub udekorować świeżymi owocami i listkami mięty. Sprawdzi się też polewa czekoladowa.

Ciasto czekoladowe z płatków owsianych bez pieczenia – przepis krok po kroku

Składniki:

450 ml mleczka kokosowego

250 g błyskawicznych płatków owsianych

200 g czekolady deserowej

Przygotowanie:

1. Czekoladę deserową połamać na mniejsze kawałki. Przełożyć do rondelka.

2. Wlać mleczko kokosowe. Podgrzewać na małym ogniu i mieszać, aż czekolada się roztopi i połączy z mleczkiem. Uważać, aby nie zagotować.

3. Do masy wsypać płatki owsiane i dokładnie wymieszać. Odstawić do całkowitego ostygnięcia.

4. Masę czekoladową przełożyć do niedużej formy wyłożonej papierem do pieczenia lub folią spożywczą. Wierzch wyrównać.

5. Formę wstawić do lodówki na minimum 4 godziny, a najlepiej na całą noc.

6. Podawać na deser i jako słodką przekąskę między posiłkami.

