Omlet robię z tymi 2 składnikami. Jest pyszny, szybki i pełen zdrowia

Pyszny omlet z dodatkiem pomidorów i cebuli to propozycja na ciepłe śniadanie, które doda energii. Przyrządzenie tego dania jest nie tylko łatwe, ale i szybkie. To zdrowy posiłek, który bogaty jest prozdrowotne składniki. Zobaczcie, jak usmażyć wyśmienity i sycący omlet wzbogacony cebulą i pomidorami.

Autor: Shutterstock Weź jajka, pomidory i cebulę. W mig usmażysz pyszny omlet na śniadanie.

Czy omlet z pomidorami i cebulą jest zdrowy?

Śniadaniowy omlet z pomidorami i cebulą to zdrowe danie, które dostarczy niezbędnych substancji odżywczych, witamin i minerałów. Główne składniki, czyli jajka, pomidory i cebula, wyróżniają się pozytywnym wpływem na zdrowie. Omlet z tych składników jest bogaty w białko, błonnik i antyoksydanty, które chronią komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki.

jajka – to doskonałe źródło białka, witamin z grupy B i A, D, E oraz minerałów jak żelazo i selen

– to doskonałe źródło białka, witamin z grupy B i A, D, E oraz minerałów jak żelazo i selen pomidory – są bogate w likopen, czyli antyoksydant, który może chronić przed wieloma chorobami, zawierają witaminę C, potas i błonnik

– są bogate w likopen, czyli antyoksydant, który może chronić przed wieloma chorobami, zawierają witaminę C, potas i błonnik cebula – jest dobrym źródłem witaminy C i błonnika oraz antyoksydantów zwalczających wolne rodniki, ma właściwości przeciwzapalne

Jak zrobić omlet z pomidorami i cebulą?

Przepis na smaczny omlet wzbogacony cebulą i pomidorkami koktajlowymi nie jest trudny, a przygotowanie nie wymaga długiego czasu. Wystarczy ubić jajka i wymieszać je z mąką i wodą. Masę jajeczną wlewa się na patelnię i na wierzchu układa się pokrojone na połówki pomidorki koktajlowe. Po kilku minutach pyszne ciepłe śniadanie jest gotowe.

Jak podawać omlet z pomidorami i cebulą?

Pełen smaku i energii omlet z dodatkiem pomidorów i cebuli to świetny pomysł na śniadanie na ciepło. Według tego przepisu serwuje się go z dodatkową porcją pomidorków i rukolą. Sprawdzą się też inne świeże sezonowe warzywa. Można podać go z chlebem, bułkami lub chrupiącymi tostami. Pasują do niego ketchup czy domowy sos czosnkowy. Zaletą tego dania jest to, że dobrze smakuje i na ciepło, i na zimno. Omlet sprawdzi się też na lekki lunch lub jako przekąska.

Omlet z pomidorami i cebulą – przepis krok po kroku

Składniki:

2 jajka

5 pomidorków koktajlowych

1/2 cebuli

2 łyżki mąki pszennej

1 łyżka wody

sól, pieprz

do podania:

pomidorki koktajlowe

rukola

Przygotowanie:

1. Jajka wybić do miseczki i doprawić solą oraz pieprzem. Ubić na puszystą masę.

2. Wsypać mąkę i wlać wodę. Dokładnie wymieszać.

3. Na patelni rozgrzać olej i smażyć na nim pokrojoną w kostkę cebulę, aż się zeszkli.

4. Wlać masę jajeczną i wymieszać. Na wierzchu ułożyć pomidorki koktajlowe pokrojone na połówki. Przykryć i smażyć, aż omlet zetnie się od spodu. Przełożyć na drugą stronę i smażyć kilka chwil.

5. Usmażony omlet złożyć na pół i przełożyć na talerz.

6. Podawać na śniadanie z pomidorkami koktajlowymi, rukolą i ulubionym pieczywem.

Zobacz galerię i poznaj inne przepisy na pyszne domowe omlety w wersji wytrawnej.

Omlet – danie nie tylko na śniadanie!