Obieranie jajek na twardo: sekret, który sprawi, że jajka na twardo będą obierały się w mgnieniu oka!

Jajko na twardo to prawdziwa gwiazda w kuchni – idealne do sałatek, kanapek czy jako pyszny dodatek do wielu dań. Jednak obieranie jajka ze skorupki nie zawsze jest takie łatwe, zwłaszcza dla początkujących kucharzy. Zamiast walczyć ze skorupką i marnować część jajka, odkryj nasz sprawdzony sposób na idealnie obrane jajka na twardo, które zachwycą każdego!

Autor: photos.com Sprawdź, co zrobić, żeby jajka na twardo łatwo się obierały

Jajka ugotowane na twardo są stosunkowe trudne do obrania. Szczególnie ciężko jest pozbawić skorupki bardzo świeże jajka. Jeśli więc przytrafi się nam taki problem, nie denerwujmy się – przynajmniej mamy pewność, że jajko nie leżało na sklepowej półce zbyt długo.

Jak łatwo obrać ze skorupki jajka na twardo? Sprytne metody

Na obranie „opornych” jaj ugotowanych na twardo jest kilka sprytnych sposobów. Jednym z nich jest dodanie do wody, w której gotujemy jajko, sody oczyszczonej . Na średniej wielkości garnek wystarczy pół łyżeczki. Po ugotowaniu jajka należy zalać zimną wodą i obić lekko o ścianki garnka, aż skorupka popęka. Tak „potłuczone” jajka zostawiamy na chwilę w zimnej wodzie. Wtedy obranie skorupki nie powinno sprawić najmniejszego problemu.

. Na średniej wielkości garnek wystarczy pół łyżeczki. Po ugotowaniu jajka należy zalać zimną wodą i obić lekko o ścianki garnka, aż skorupka popęka. Tak „potłuczone” jajka zostawiamy na chwilę w zimnej wodzie. Wtedy obranie skorupki nie powinno sprawić najmniejszego problemu. Niektórzy dodają do wody, w której gotują jajka, łyżeczkę soli , która działa podobnie jak soda oczyszczona i ułatwia obieranie.

, która działa podobnie jak soda oczyszczona i ułatwia obieranie. Można też po ugotowaniu odlać wodę i podrzucając jajka energicznie w suchym rondelku, potłuc skorupki, potem zalać zimną wodą, którą trzeba jeszcze zmienić. I gotowe – skorupka odchodzi bez problemu.

Katarzyna Tarasiuk