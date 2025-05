Chcesz wyrzucić końcówki szparagów? Zrób z nich coś pysznego! 3 proste i sprytne przepisy

Zdrewniałe końcówki szparagów zamiast lądować w koszu, mogą zmienić się w kulinarne perełki! Wystarczy odrobina sprytu i sprawdzony patent, by z tych pozornie bezużytecznych resztek wyczarować coś naprawdę pysznego. Zebraliśmy trzy proste, szybkie i zaskakująco smaczne sposoby na to, jak dać szparagowym końcówkom drugie życie. Zero marnowania – maksimum smaku!

Autor: Shutterstock Co zrobić z końcówkami szparagów? Poznajcie łatwe przepisy na dania z końcówek szparagów.

Spis treści

Jak wykorzystać końcówki szparagów?

Zazwyczaj przyrządzając szparagi, ich zdrewniałe końce lądują w koszu z odpadkami bio. Mało kto wie, że końcówki szparagów można wykorzystać i w prosty sposób zamienić je w prawdziwe przysmaki. Przepisy, w których głównym składnikiem są końcówki szparagów, są proste i dość szybkie, a efekt smakowy przechodzi najśmielsze oczekiwania. Dodatkową zaletą wykorzystania tej części szparagów jest to, że generuje się mniej śmieci.

Przepisy z końcówkami szparagów

Przepisy kulinarne, w których wykorzystuje się końcówki szparagów, nie są skomplikowane. Do przygotowania szparagowych przysmaków z resztek nie potrzeba wyszukanych składników. Potrawy robi się szybko i bez przykrych niespodzianek. Wykorzystuje się końcówki szparagów białych i zielonych. Warto pamiętać, aby przed przyrządzeniem dania końce obrać. Dzięki temu ta część szparagów stanie się miękkie.

Polecamy trzy łatwe przepisy na szparagowe końcówki:

kiszone szparagi

zupę z końcówek szparagów

sos do makaronu z końcówek szparagów

Kiszone szparagi – przepis krok po kroku

Składniki

końcówki szparagów z 2 pęczków zielonych szparagów

1 litr wody

1 łyżka soli

2 ząbki czosnku

1 baldach kopru

3 gałązki koperku

kilka ziaren gorczycy

Przygotowanie

1. Umyte i osuszone zdrewniałe końcówki szparagów obrać. Ułożyć w czystym szklanym słoiku.

2. Do słoika włożyć obrane ząbki czosnku, koperek i baldach koperku.

3. Do wody wsypać sól i dokładnie wymieszać. Wlać do słoika ze szparagami. Słoik zakręcić i odstawić na tydzień.

4. Podawać jako dodatek.

Zupa krem z końcówek szparagów – przepis krok po kroku

Składniki

3 szklanki bulionu warzywnego

końcówki z 1 pęczka szparagów

2 ziemniaki

1/2 szklanki zielonego groszku

2 ząbki pieczonego czosnku

szczypta czarnuszki

sól, pieprz

Przygotowanie

1. Umyte i osuszone zdrewniałe końcówki szparagów obrać i pokroić na mniejsze kawałki.

2. Do garnka przełożyć końcówki szparagów, obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki i zielony groszek. Wlać bulion warzywny. Zagotować, zmniejszyć ogień i gotować pod przykryciem około 30 minut.

3. Dodać upieczony czosnek i zmiksować zupę na gładki krem. Doprawić solą, pieprzem i czarnuszką.

4. Podawać z chlebem lub grzankami.

Sos do makaronu z końcówek szparagów – przepis krok po kroku

Składniki

końcówki 1 pęczka zielonych szparagów

1/3 szklanki śmietanki 30%

1 cebula

2 ząbki czosnku

2 łyżki oliwy z oliwek

2 łyżki posiekanej natki pietruszki

szczypta gałki muszkatołowej

sól, pieprz

Przygotowanie

1. Umyte i osuszone zdrewniałe końcówki szparagów obrać i pokroić na mniejsze kawałki. Gotować w małej ilości osolonej wody 30 minut. Odcedzić i odstawić.

2. Na patelni rozgrzać oliwę z oliwek i smażyć na niej cebulę, aż się zeszkli. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek i smażyć minutę, często mieszając. Dodać ugotowane końcówki szparagów, delikatnie wlać śmietankę i wymieszać. Smażyć około 3 minut.

3. Sos zblendować na gładko i doprawić solą, pieprzem oraz gałką muszkatołową.

4. Podawać z makaronem.

