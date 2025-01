Najzdrowszy napój świata ma tylko 3 składniki. Idealny na upały

Ayran to przepyszny i orzeźwiający napój, który świetnie sprawdzi się podczas upalnych letnich dni. Chociaż dostępny jest w wielu sklepach, bez problemu można go zrobić samodzielnie. Poznajcie łatwy i ekspresowy przepis na ayran.

Autor: Shutterstock Ayran to najzdrowszy napój świata. Wystarczą tylko 3 składniki, aby zrobić go w domu..

Spis treści

Co to jest ajran?

Ayran to napój, który pochodzi z Turcji, ale popularny jest także w innych krajach Bliskiego Wschodu. Jego smak jest lekko kwaśny i słony. W jego składzie znajdują się tylko trzy składniki. Napój przyrządza się z jogurtu, wody i soli. Serwuje się go na zimno z lekką jak chmurka pianką na wierzchu. Ajran doskonale łączy się z kebabem i innymi potrawami z mięsa, szczególnie tych w ostrym smaku.

Jakie właściwości zdrowotne ma ayran?

Według mieszkańców Bliskiego Wschodu, którzy regularnie piją ajran, jest to jeden z najzdrowszych napojów na świecie. Nie tylko jego wyjątkowy smak sprawia, że jest tak chętnie pijany w tej części świata. Ayran wykazuje także mnóstwo prozdrowotnych właściwości i jest źródłem witamin oraz składników mineralnych.

Jedna szklanka ayranu to mnóstwo zdrowia. Nie tylko ugasi pragnienie w czasie upału i wyrówna poziom elektrolitów, ale i dostarczy sporą dawkę witamin i substancji odżywczych. W ajranie znajdują się witaminy z grupy B, A i D. Jest bogaty w wapń, białko i zawiera żywe kultury bakterii.

Ajran wspiera układ odpornościowy, dzięki czemu organizm skutecznie zawalczy z infekcjami. Ma dobry wpływ na układ trawienny i dba o prawidłową pracę jelit. Pozytywnie wpływa na pracę mózgu i serca. Chroni przed osteoporozą i wzmacnia kości. Napój pomaga obniżyć ciśnienie krwi i zmniejszyć poziom złego cholesterolu. Tym samym zapobiega rozwojowi miażdżycy, udarom i zawałom serca.

Ile kalorii ma ayran?

Najzdrowszy napój świata jest niskokaloryczny. Mogą go więc pić osoby przebywające na diecie, walczące z nadwagą i otyłością. Ayran przyrządzony według tego sprawdzonego przepisu jest pyszny i ma mało kalorii. Z podanych w przepisie proporcji można uzyskać około 1 litra tureckiego eliksiru. Jedna porcja ajranu o pojemności ml ma tylko 30 kcal.

Jak zrobić ajran w domu?

Przepis na domowy ajran nie jest skomplikowany i nie zajmuje wiele czasu. Wystarczą tylko trzy niedrogie składniki i pięć minut wolnego czasu, aby zrobić niecały litr pysznego i zdrowego napoju. Składniki do ajranu, czyli jogurt naturalny i woda, powinny być zimne. Przekłada się je do blendera, wsypuje sól i miksuje kilka minut, aż na wierzchu utworzy się lekka pianka. Do przyrządzenia domowego ajranu można użyć blendera ręcznego lub kielichowego. Jeżeli napój jest zbyt gęsty, można dolać odrobinę wody. Gotowe!

Czym wzbogacić ayran?

Ten przepis to wersja podstawowa tureckiego napoju, którą można modyfikować. Smak ajranu podkręcą inne składniki. Do eliksiru zdrowia można dodać świeżo zmielony pieprz czy drobno posiekane listki mięty, które nadadzą orzeźwiającego aromatu i smaku. Sprawdzi się otarta skórka z cytryny lub limonki. Można dodać także przeciśnięty przez praskę czosnek.

Ayran – przepis krok po kroku

Czas przygotowania: 5 minut

Liczba porcji: 4

Składniki:

500 ml wody

400 ml jogurtu naturalnego

1/2 łyżeczki soli

Przygotowanie:

1. Jogurt naturalny przełożyć do kielicha blendera.

2. Wlać wodę i wsypać sól.

3. Miksować kilka minut, aż składniki się połączą, a na wierzchu powstanie pianka.

4. Przelać do szklanek i podawać od razu.

5. Przechowywać w lodówce.

Zobacz galerię i dowiedz się, jak zrobić pyszny domowy kebab z piekarnika, do które można podać domowy ayran. Poniżej znajdziesz także quiz na temat przysmaków z różnych zakątków świata.

