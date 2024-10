Muszle makaronowe nadziewane mięsem mielonym. Pyszna i prosta alternatywa dla lazanii

10:36

Muszle makaronowe, które kryją w sobie pyszny i aromatyczny farsz z mięsa mielonego, podbiją niejedno podniebienie. Zauroczą już samym wyglądem, a po chwili zachwycą obłędnym smakiem. Danie nie jest trudne do zrobienia, a składniki są w sklepach przez cały rok. Zobaczcie, jak zrobić muszle makaronowe nadziewane mięsem mielonym.

Autor: Shutterstock Muszle makaronowe faszerowane mięsem mielonym zachwycą wyglądem, aromatem i smakiem.

Spis treści

Czy muszle makaronowe trzeba gotować?

Przyrządzone według tego sprawdzonego przepisu muszle makaronowe należy wcześniej ugotować. Na opakowaniu znajduje się instrukcja, jak zrobić to prawidłowo, aby makaron się nie rozgotował i pozostał al dente. Zwykle gotowanie makaronu trwa około 10 minut. Po odcedzeniu muszle warto rozdzielić i ułożyć je na desce. Ten prosty zabieg sprawi, że makaron w kształcie muszli nie poskleja się.

Jak zrobić farsz do muszli makaronowych?

Przepis na farsz do muszli makaronowych jest prosty i nie zajmuje wiele godzin w kuchni. Pyszne i aromatyczne nadzienie idealnie pasuje do makaronu w tym oryginalnym kształcie i wyśmienitego sosu pomidorowego.

Jak więc przygotować obłędny i treściwy farsz do muszli makaronowych? Wystarczy podsmażyć cebulę z czosnkiem, a następnie dodać mięso mielone. Kiedy zacznie się rumienić, należy je doprawić. Po ostygnięciu do farszu dodaje się pokrojoną w drobną kostkę mozzarellę i miesza. Tak przyrządzonym farszem nadziewa się muszle makaronowe.

Jak zrobić muszle makaronowe z mięsem mielonym?

Przyrządzenie dania rozpoczyna się od ugotowania muszli makaronowych. Następnie na patelni smaży się mięso mielone wraz z cebulą, czosnkiem i przyprawami. Kiedy ostygnie, dodaje się mozzarellę i miesza. Kolejnym krokiem jest ugotowanie domowego sosu pomidorowego, który wlewa się do formy. W sosie układa się faszerowane muszle makaronowe i wstawia do piekarnika. Piecze się je 20 minut w temperaturze 200 stopni C. Obłędny obiad jest gotowy.

Przepis na muszle makaronowe z mięsem mielonym

Mimo że danie wygląda na trudne, nie jest tak skomplikowane. Muszle makaronowe w sosie pomidorowym robi się łatwo i przyjemnie.

Przyrządzenie pysznych i efektownych muszli makaronowych nie zajmuje wiele czasu. W godzinę można uwinąć się z całą pracą.

Na liście składników znajdują się niedrogie produkty, które można kupić w każdym sklepie spożywczym. Farsz przyrządza się z mielonego mięsa indyka. Danie będzie równie dobre z mieloną wieprzowiną lub wołowiną.

Zamiast mozzarelli sprawdzi się inny ser. Może to być holenderska gouda, angielski cheddar lub ser pleśniowy, który doda ciekawego smaku i aromatu.

Sos pomidorowy zaostrzy dodatek mielonego chili. Można go też wzbogacić, dodają posiekane oliwki lub kapary.

Muszle makaronowe nadziewane mięsem mielonym – przepis krok po kroku

Składniki

20 muszli makaronowych

farsz:

500 g mięsa mielonego z indyka

1 cebula

1 kulka mozzarelli

2 ząbki czosnku

2 łyżki oleju

1 łyżeczka mielonych suszonych pomidorów z bazylią i czosnkiem

1 płaska łyżeczka mielonej słodkiej papryki

1 płaska łyżeczka ziół prowansalskich

sól, pieprz

sos:

1 puszka krojonych pomidorów

1/2 szklanki wody

1 łyżeczka cukru

1 łyżeczka suszonej bazylii

1 łyżeczka suszonego oregano

sól, pieprz

Przygotowanie

1. Muszle makaronowe ugotować al dente. Odcedzić i przełożyć na deskę, układając je obok siebie.

2. Na patelni rozgrzać olej i smażyć na nim pokrojoną w drobną kostkę cebulę. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek i smażyć minutę, cały czas mieszając. Dodać mielone mięso i smażyć, aż całkowicie zmieni kolor i zacznie się rumienić. Doprawić solą, pieprzem, mielonymi suszonymi pomidorami, słodką papryką i ziołami prowansalskimi. Patelnię zestawić z ognia do ostygnięcia. Następnie dodać pokrojoną w drobną kostkę mozzarellę i wymieszać.

3. Do rondelka przełożyć krojone pomidory. Wlać wodę i zagotować. Doprawić solą, pieprzem, bazylią i oregano oraz cukrem. Wymieszać i gotować na małym ogniu około 10 minut. Sos przelać do formy do zapiekania.

4. Muszle makaronowe nadziewać farszem i układać w formie. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni C i piec około 20 minut.

5. Podawać na gorąco z chrupiącą surówką lub kolorową sałatką.

