Miód rzepakowy – jakie ma właściwości? Poznaj zalety miodu z rzepaku

Miód rzepakowy jest łatwo dostępny, stosunkowo niedrogi i bardzo popularny. W postaci płynnej ma jasny, słomkowy kolor, a po krystalizacji zmienia się na bardzo jasny, niemal biały. Kryje w sobie wiele cennych właściwości zdrowotnych.

Autor: Shutterstock Miód rzepakowy jest łatwo dostępny i bardzo zdrowy

Miód rzepakowy - zastosowanie

Miód rzepakowy – ten najtańszy z dostępnych w Polsce miodów – ma szereg prozdrowotnych właściwości. Ze wszystkich gatunków to właśnie on zawiera najwięcej glukozy i aminokwasów, co sprawia, że najlepiej pomaga osobom potrzebującym wzmocnienia organizmu, np. zestresowanym, wyczerpanym długotrwałą chorobą czy po prostu przemęczonym.

Miód rzepakowy zawiera bogactwo składników odżywczych i zdrowotnych, w tym:

Miód rzepakowy jest także lekkostrawny, dlatego często poleca się go przy problemach trawiennych.

Jakie zalety ma miód rzepakowy?

Wspomaga pracę serca i układu krążenia – dzięki zawartości potasu, miód rzepakowy wpływa pozytywnie na ciśnienie krwi i funkcjonowanie serca, zapobiegając miażdżycy.

– dzięki zawartości potasu, miód rzepakowy wpływa pozytywnie na ciśnienie krwi i funkcjonowanie serca, zapobiegając miażdżycy. Działa regenerująco na wątrobę – miód ten wspomaga regenerację komórek wątroby i ułatwia usuwanie toksyn z organizmu.

– miód ten wspomaga regenerację komórek wątroby i ułatwia usuwanie toksyn z organizmu. Łagodzi problemy trawienne – ze względu na lekkostrawność, pomaga w walce z dolegliwościami układu pokarmowego, takimi jak zgaga, wzdęcia czy niestrawność.

– ze względu na lekkostrawność, pomaga w walce z dolegliwościami układu pokarmowego, takimi jak zgaga, wzdęcia czy niestrawność. Wzmacnia odporność – działa przeciwbakteryjnie i wspomaga organizm w walce z infekcjami, szczególnie w okresie przeziębień.

– działa przeciwbakteryjnie i wspomaga organizm w walce z infekcjami, szczególnie w okresie przeziębień. Przyspiesza gojenie ran i oparzeń – stosowany zewnętrznie, ma właściwości antyseptyczne i przyspiesza regenerację skóry.

– stosowany zewnętrznie, ma właściwości antyseptyczne i przyspiesza regenerację skóry. Poprawia funkcjonowanie układu nerwowego – zawarte w nim witaminy z grupy B wspierają pracę mózgu, zmniejszając stres i poprawiając koncentrację.

Miód rzepakowy to naturalny sposób na wsparcie zdrowia i poprawę samopoczucia, idealny do codziennego spożycia.

Miód - jakie są jego rodzaje? Właściwości miodów