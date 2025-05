5 marynat, które odmienią Twoją karkówkę – sprawdzone patenty na mięso z grilla, które znika ze stołu w mig!

Grill bez karkówki? Niby można, ale po co się męczyć? Dobra marynata to przepustka do mięsnego nieba, a karkówka, dzięki swojej marmurkowej strukturze, aż się prosi, by otulić ją czymś pysznym. Gdy trafi na ruszt, dzieje się magia: chrupiąca skórka, soczysty środek i zapach, który ściąga sąsiadów z trzech stron świata. Sekret sukcesu? Odpowiednia marynata – i tu wkraczamy my, z pięcioma przepisami, które robią robotę. Sprawdź, jak zamienić karkówkę w królową grilla!

Autor: Shutterstock Podstawą smacznego mięsa z grilla jest odpowiednia marynata do niego

Spis treści

Jak kupić i przygotować karkówkę do grillowania?

Jaką karkówkę kupić?

Najlepiej kupić cały schab karkowy. Zazwyczaj jest to porcja około 2,5 kg. Czasem mniejsza. Karkówka kupowana w całości jest najtańsza. Korzystajcie również z promocji. Kupcie nawet dwa takie schaby. W domu potnijcie je, zamarynujcie i zamroźcie. Będzie jak znalazł, gdy zechcecie zjeść karkówkę z grilla, z piekarnika lub z patelni.

Jak pociąć karkówkę na grilla?

Na grube i soczyste kotlety: duży kawałek schabu potnijcie na kotlety grubości około 3 cm. Tak, to grube kotlety, ale uwierzcie mi, takie są najlepsze. Grill ma stosunkowo wysoką temperaturę. Grube kotlety są idealne. Chrupiące z wierzchu. Miękkie i soczyste w środku. Takie kotlety należy naciąć po skosie na głębokość około 1 cm. Dlaczego? Dzięki temu więcej domowej marynaty do karkówki pokryje mięso. Kotlety będą smaczniejsze. Można je grillować bezpośrednio nad żywym ogniem po 8 minut z każdej strony. Jest to czas orientacyjny. W piekarniku będą gotowe po 30 minutach w 200°C.

Na cienkie sznycle do szybkiego grillowania: porcję schabu karkowego potnijcie na kotlety grubości 1,5 cm. Lekko zbijcie tłuczkiem do mięsa. Nie należy dziurawić mięsa, a tylko rozbić tkankę łączną. Takie kotlety będą się szybciej grillować. Żeby zachowały soczystość, grilluj je na dobrze rozgrzanym ruszcie na średnim poziomie przez 4 minuty z każdej strony. Równie dobre będą z patelni grillowej lub zwykłej patelni. W piekarniku będą gotowe po 15 minutach w 200°C.

Jak zrobić marynatę do karkówki?

Mięso ze schabu karkowego pokrojone na kotlety należy przełożyć do naczynia. Pokryć lub zalać jedną z proponowanych marynat. Przykryć i wstawić do lodówki na 3-12 godzin.

Można również włożyć pokrojone kotlety do woreczka strunowego. Wlać marynatę. Zamknąć. I zamrozić. Tak przygotowane kotlety po rozmrożeniu w lodówce (najlepiej przełożyć je z zamrażarki do lodówki na 12 godzin przed użyciem) są już zamarynowane.

Przedstawiamy pięć super pomysłów na grillowanie karkówki

Marynata teriyaki do karkówki na grilla

Na 4-6 kotletów wieprzowych zmieszaj:

2 łyżki miodu

1/2 szklanki sosu sojowego

2 łyżki octu ryżowego

3 ząbki czosnku, posiekane lub przeciśnięte przez praskę

1 łyżka świeżego imbiru, startego

2 łyżki brązowego cukru

2 łyżki oleju sezamowego

Cytrynowo-czosnkowa marynata do karkówki na grilla

Na zamarynowanie 4-6 kotletów karkowych potrzeba zmiksować:

1/3 szklanki oliwy z oliwek

1/3 szklanki soku z cytryny (z 2-3 cytryn)

1 1/2 łyżki sosu sojowego

2 ząbki czosnku, posiekane

1/2 łyżeczki suszonego oregano

1/4 łyżeczki soli

1/4 łyżeczki pieprzu

Najlepsza marynata do karkówki - balsamiczna

Jeśli chcesz zamarynować 4-6 kotletów karkowych, będziecie potrzebować:

1/2 szklanki octu balsamicznego

3 łyżki oliwy z oliwek

2 łyżki musztardy Dijon

3 ząbki czosnku, posiekane

3/4 łyżeczki soli

3/4 łyżeczki pieprzu

1/8 łyżeczki płatków czerwonej papryki

1 łyżeczka suszonego rozmarynu

Dobra marynata do karkówki - meksykańska

Do zamarynowania 4-6 kotletów karkowych potrzebujecie:

1/4 szklanki oliwy z oliwek

Sok z 1 limonki

2 ząbki czosnku, posiekane

1/4 szklanki posiekanej kolendry

1 łyżeczka chili w proszku

1/2 łyżeczki kminku

1/2 łyżeczki soli

1/4 łyżeczki pieprzu

Grecka marynata do karczku na grill

Porcja marynaty wystarczająca do zamarynowania 4-6 kotletów wieprzowych to:

1/4 szklanki oliwy z oliwek

2 cytryny (sok i skórka)

1/2 łyżeczki soli

1 łyżeczka pieprzu

1 łyżeczka rozmarynu

1 łyżeczka oregano

3 ząbki czosnku, posiekane drobno

