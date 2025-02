Kiedy gotuję jajka na twardo, zawsze wlewam 1 łyżkę. Z tym patentem za grosze obierają się same

15:59

Jajka na twardo to idealny składnik wielu potraw. Podaje się je na śniadanie, wykorzystuje do sałatek czy przyrządza znakomite przekąski. Jednak obieranie jajek ugotowanych na twardo ze skorupek może być zadaniem trudnym. Poznajcie prosty patent za grosze, dzięki któremu jajka praktycznie same obiorą się ze skorupek.

Autor: Shutterstock Samoobierające się jajka na twardo? Wystarczy dodać 1 łyżkę tego taniego produktu.

Spis treści

Co zrobić, żeby jajka na twardo dobrze się obierały?

Jajka na twardo są pyszne, ale obranie ich ze skorupek może być niełatwą czynnością. Zdarza się, że skorupka i błonka mocno przywierają do jajka. Usunięcie ich może spowodować, że razem z nimi odejdą kawałki jajka. Takie jajo nie wygląda zbyt apetycznie i można z niego zrobić jedynie pastę kanapkową. Istnieje kilka sprawdzonych trików kulinarnych, dzięki którym jajka można łatwo i szybko obrać ze skorupek. Jeden z nich zasługuje na wyjątkową uwagę i kosztuje grosze.

Jak łatwo obrać gotowane jajka?

W sieci krąży mnóstwo patentów na obieranie jajek. Najbardziej znaną metodą jest gotowanie jajek na twardo z dodatkiem soli. Inny sposób polega na włożeniu gorącego jajka do słoiczka z zimną wodą i energicznym potrząśnięciu. Dzięki różnicy temperatur skorupka szybko popęka na małe kawałki i łatwiej jest ją usunąć.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje trik, dzięki któremu jajka będą się obierać praktycznie same. Do gotujących się jajek warto wlać jedną łyżkę octu. Ten tani i łatwo dostępny produkt wykazuje się wiele właściwości, a jedną z nich jest zmiękczanie. Woda z octem, w której gotują się jajka, sprawia, że zmienia się struktura białka i skorupki. Po ugotowaniu i ostudzeniu jajka idealnie się obierają. Skorupka i błonka odchodzą praktycznie same. Dzięki tej prostej i taniej metodzie jajko po obraniu prezentuje się perfekcyjnie.

W jakich proporcjach gotować jajka w wodzie z octem? Na litr wody należy wlać jedną łyżkę octy. Ta ilość zupełnie wystarczy, aby jajka same się obierały. Ocet w żaden sposób nie wpływa na smak jajek. Skorupka skutecznie je chroni.

Od której strony obierać jajka?

Jajka na twardo należy obierać od szerszej strony. W tym miejscu znajduje się pęcherzyk powietrza. Dlatego najlepiej jest zacząć obieranie od tej strony jaja. Trzeba pamiętać, że jajka ugotowane na twardo o wiele łatwiej obierają się po całkowitym ostudzeniu. Skorupka i błonka idealnie odejdą od zimnego jajka.

Zobacz galerię i poznaj sprawdzone przepisy na pyszne dania z jajkami na twardo w roli głównej. Poniżej znajdziesz także szybki quiz, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę o jajkach.

Jajka – zdrowie w skorupce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autor:

Quiz: Jajka - prawdy i mity Pytanie 1 z 15 W Polsce najczęściej jada się jaja: gęsie kurze kacze Następne pytanie