Kalafior zapiekany z serem – obłędnie kremowy i rozpływający się w ustach

13:53

Zapiekany kalafior z serem to prawdziwa uczta dla podniebienia – kremowy, delikatny, z przyjemnie ciągnącym się serem, który rozpływa się w ustach. Może z powodzeniem zastąpić klasyczny obiad lub uzupełnić go jako smakowity, warzywny dodatek do mięsa. To zdrowe, proste danie, które zachwyca intensywnym smakiem i apetycznym wyglądem. Idealny wybór, gdy masz ochotę na coś komfortowego i pysznego!

Autor: Shutterstock Proste danie, które zachwyca smakiem - kalafior zapiekany z serem

Kalafior zapiekany z serem to jedno z tych dań, które łączą w sobie prostotę przygotowania z wyjątkowym smakiem. Delikatne różyczki kalafiora, zapieczone pod złocistą warstwą sera, stają się miękkie, kremowe i wręcz rozpływają się w ustach. Dzięki swojej uniwersalności danie to może pełnić rolę lekkiego obiadu, kolacji, a także pysznego dodatku do mięs czy ryb. Szczególnie dobrze sprawdza się w sezonie jesienno-zimowym, gdy szukamy w kuchni czegoś sycącego i rozgrzewającego.

Kalafior ma jeszcze jedną, nie do przecenienia zaletę – jest warzywem niskokalorycznym i bogatym w błonnik, witaminę C oraz składniki mineralne. W połączeniu z serem tworzy danie, które nie tylko karmi ciało, ale i poprawia nastrój. W wersji klasycznej zapiekankę przygotowuje się z dodatkiem beszamelu lub śmietanki, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by wzbogacić ją o czosnek, gałkę muszkatołową, a nawet ulubione zioła. Kalafior zapiekany z serem to domowy comfort food w najlepszym wydaniu.

Składniki:

1 kalafior

150 g żółtego sera

2 łyżki masła

2 łyżki tartej bułki

gałka muszkatołowa

łyżeczka soku z cytryny

pęczek koperku

cukier i sól

Kalafiora ugotować na półtwardo we wrzątku z dodatkiem soli, cukru i soku z cytryny.

Odcedzić, podzielić na różyczki i ułożyć w żaroodpornym naczyniu.

Masło roztopić i polać nim kalafiora, a następnie posypać startym żółtym serem, oraz bułką wymieszaną z gałką muszkatołową.

Wstawić do gorącego piekarnika i piec, aż ser się stopi, a bułka zrumieni.

Przed podaniem posypać drobno posiekanym koperkiem.

