Jest pyszny, trzyma cukier w ryzach i syci na długo. Ten duński chleb pełnoziarnisty to nowy superfood

W Danii na co dzień spożywa się pyszny pełnoziarnisty chleb, który ma doskonały wpływ na zdrowie. Nie trzeba jechać to tego skandynawskiego kraju, aby go spróbować. Rugbrød bez problemu można upiec w domu. Przepis jest łatwy, a wszystkie składniki można kupić w naszych sklepach. Oto duński przepis na pełen zdrowia pełnoziarnisty chleb na zakwasie.

Autor: Shutterstock Sekret zdrowia Duńczyków kryje się w tym chlebie. Smakuje świetnie i można go upiec w domu.

Spis treści

Czym jest rugbrød?

Pod tą duńską nazwą kryje się ciemny pełnoziarnisty chleb na zakwasie. To bardzo popularne pieczywo w Danii, które można kupić w każdej piekarni i sklepie. Duńczycy wypiekają je także w domu. Chleb jest łatwy, smakuje pysznie i ma nieoceniony wpływ na zdrowie. Ciasto na duński chleb przygotowuje się na bazie mąki żytniej pełnoziarnistej z dodatkiem ziaren słonecznika, siemienia lnianego i płatków owsianych. Chlebowe ciasto nie wyrasta na drożdżach, a na zakwasie żytnim. Chleb rugbrød wyróżnia się też czasem wyrastania. Wyrobione ciasto chlebowe powinno wyrastać 12 godzin. Najlepiej więc przygotować je wieczorem, aby przez noc pięknie podwoiło swoją objętość.

Dlaczego duński chleb jest tak dobry?

Duński chleb żytni na zakwasie rugbrød cieszy się popularnością nie tylko ze względu na pyszny smak i przyjemną konsystencję. Warto pamiętać, że do jego przygotowania Duńczycy używają dobrej jakości składników. To właśnie one sprawiają, że chleb smakuje tak dobrze i zawiera wiele cennych dla zdrowia substancji odżywczych.

Jakość składników – mąka żytnia jest często grubo mielona, co nadaje chlebowi charakterystyczną teksturę i bogaty smak. Zakwas żytni, na którym wyrasta ciasto chlebowe, dodaje głębi smaku, poprawia trwałość i zapewnia świeżość.

– mąka żytnia jest często grubo mielona, co nadaje chlebowi charakterystyczną teksturę i bogaty smak. Zakwas żytni, na którym wyrasta ciasto chlebowe, dodaje głębi smaku, poprawia trwałość i zapewnia świeżość. Wyrastanie i pieczenia – długi czas wyrastania ciasta chlebowego na zakwasie i powolne pieczenie w niskiej temperaturze są kluczowe, ponieważ pozwalają na rozwinięcie pełnego smaku chleba duńskiego.

– długi czas wyrastania ciasta chlebowego na zakwasie i powolne pieczenie w niskiej temperaturze są kluczowe, ponieważ pozwalają na rozwinięcie pełnego smaku chleba duńskiego. Tekstura i smak – duński chleb żytni jest zazwyczaj gęsty, wilgotny i ma intensywny smak z kwaskową nutą. Zawiera ziarna i nasiona, takich jak ziarna słonecznika czy siemię lniane. Dodają chrupkości i sprawiają, że pieczywo jest jeszcze zdrowsze.

– duński chleb żytni jest zazwyczaj gęsty, wilgotny i ma intensywny smak z kwaskową nutą. Zawiera ziarna i nasiona, takich jak ziarna słonecznika czy siemię lniane. Dodają chrupkości i sprawiają, że pieczywo jest jeszcze zdrowsze. Zdrowie – duński chleb rugbrød jest bogaty w błonnik, witaminy i minerały. Jest to zdrowa i sycąca alternatywa dla białego chleba, który nie jest wartościowym pieczywem.

Jakie właściwości ma chleb duński?

Bochenek duńskiego chleba to mnóstwo smaku i zdrowia. Regularnie spożywany rugbrød ma korzystny wpływ na organizm. Działa przeciwzapalnie, hamuje chęć na podjadanie i reguluje poziom cukru. Zawiera antyoksydanty, które zwalczają wolne rodniki odpowiedzialne za wiele chorób, oraz witaminy z grupy B, żelazo, cynk i magnez. Spora dawka błonnika sprawia, że duński chleb daje uczucie sytości. Pozytywnie działa na pracę jelit, reguluje metabolizm i wspomaga pracę układu trawiennego. Wspiera serce i obniża poziom cholesterolu. Jest bezpieczny dla diabetyków, ponieważ ma niski indeks glikemiczny.

Kto może jeść duński chleb?

Ciemny chleb na zakwasie pochodzący z Danii idealnie zastąpi białe pieczywo. Świetnie sprawdzi się podczas diety odchudzającej. Rugbrød jest syci na wiele godzin i tym samym hamuje chęć na podjadanie między posiłkami. Dodatkowo usprawnia przemianę materii i pomaga utrzymać prawidłową wagę. Mogą spożywać go osoby, które zmagają się z chorobami układu trawiennego i serca. Po ten rodzaj pieczywa nie powinny sięgać osoby zmagające się z celiakią i unikające glutenu.

Jak zrobić chleb duński w domu?

Pełnoziarnisty chleb rugbrød z łatwością można upiec w domu. Przepis jest prosty i sprawdzony. To oryginalna receptura, z której na co dzień korzystają Duńczycy. Przygotowanie zajmuje kilka minut, ale ciasto chlebowe powinno wyrastać 12 godzin. Można zrobić je wieczorem, a następnego dnia rano upiec pyszny domowy chleb duński na zakwasie. Na liście składników znalazło się siedem produktów, a wszystkie są dostępne w naszych sklepach. Są dobrze znane i często wykorzystuje się je w przepisach kulinarnych.

Duński chleb – przepis krok po kroku

Składniki:

700 ml letniej wody

500 g mąki żytniej pełnoziarnistej

200 g aktywnego zakwasu żytniego

100 g płatków owsianych

100 g siemienia lnianego

200 g ziaren słonecznika

1 łyżka soli

Przygotowanie:

1. Do miski przesypać mąkę żytnią, siemię lniane, płatki owsiane, słonecznika i sól. Wymieszać.

2. Wlać wodę i zakwas. Dokładnie wymieszać, aż składniki się połączą.

3. Ciasto chlebowe przełożyć do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Wierzch wyrównać.

4. Formę przykryć wilgotną lnianą ściereczką. Odstawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na 12 godzin, najlepiej na całą noc.

5. Następnego dnia formę wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec 90 minut. Wierzch chleba powinien być twardy.

6. Wyjąć z piekarnika, a po chwili przełożyć chleb z formy na kratkę i odstawić do całkowitego ostygnięcia.

7. Podawać na śniadanie, do obiadu i na kolację.

Zobacz galerię i poznaj proste przepisy na domowe pieczywo. Poniżej znajdziesz także szybki quiz kulinarny, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę o chlebie i bułkach.

