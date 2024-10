Jakie grzyby nadają się do suszenia, jakie do marynowania, a jakie do innych przetworów?

8:46

Przetwory z grzybów to pole do popisu dla każdego kucharza i każdej kucharki. Grzyby można suszyć, smażyć, marynować, dusić, kisić, pasteryzować... Sprawdź, do czego możesz wykorzystać konkretne gatunki grzybów.

Autor: Shutterstock Dobrze jest dopasować grzyby do konkretnego przeznaczenia

Spis treści

Tylko nieliczne grzyby (pieczarka hodowlana i rydz mleczaj) można jadać na surowo. Na szczęście masz wiele możliwości wykorzystania pozostałych gatunków grzybów.

Grzyby do duszenia

Wszystkie gatunki grzybów są odpowiednie do duszenia - świeże lub solone i suszone - oczywiście po namoczeniu. Dużą popularnością cieszą się duszone maślaki - świetny dodatek do mięs.

Grzyby do smażenia

Do smażenia nadają się grzyby świeże, a po wymoczeniu także solone i suszone. Najlepiej sięgać po gatunki niezbyt twarde i wilgotne, czyli kurki, kapelusze koźlarzy, pieczarki. Grzyby smaży się na oleju, oliwie, maśle, margarynie, z cebulką, a pod koniec przyprawia ziołami. Kapelusze pieczarek, boczniaków i kań można obtoczyć w bułce tartej i smażyć w całości jak kotlety.

Grzyby do suszenia

Do suszenia nadają się tylko grzyby świeże, nierobaczywe i bez oznak psucia. Najlepiej smakują borowiki, podgrzybki, koźlarze i smardze. Dobrze wysuszone utrzymają swoje wartości odżywcze i walory smakowe.

Grzyby do marynowania

Do marynaty używa się niedużych grzybów w całości lub samych kapeluszy. Większość gatunków jadalnych będzie dobrze smakować w occie, np. borowiki, gąski, gołąbki, rydze, maślaki i kurki. Marynowane grzyby to dobrze zakonserwowany przysmak, ale nie ma pozytywnego wpływu na nasz organizm, dlatego nie należy przesadzać z ich ilością.

Grzyby do sosu

Sos grzybowy to dodatek urozmaicający smak kasz, ziemniaków i makaronów. Przyrządza się go na bazie wywaru z dodatkiem mąki, tłuszczu, przypraw i dowolnego gatunku grzybów.

Grzyby na zupę

Do zrobienia zupy nadają się prawie wszystkie grzyby, jednak najpopularniejsze są pieczarkowa oraz zupa z prawdziwków. Niektóre gatunki można dodać do rosołu, a do krupniku świetnie pasują opieńki.

Czy warto jeść grzyby? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Halina Zielińska