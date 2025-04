Jak zrobić kajmak idealny? 2 banalnie proste przepisy na obłędnie pyszną masę krówkową

Kajmak, czyli słodka masa krówkowa, to prawdziwa królowa świątecznych deserów – szczególnie tych wielkanocnych! Świetnie komponuje się z mazurkami, ale także z naleśnikami, goframi czy jako nadzienie do kruchych ciasteczek. Myślisz, że trzeba kupować gotowy? Nic z tych rzeczy! Domowy kajmak to prostota i smak, któremu nie dorówna żadna puszka ze sklepu. Wypróbuj nasze dwa niezawodne przepisy i przygotuj kajmak, który uzależnia!

Autor: Shutterstock Jak zrobić kajmak? Można wybrać jeden z dwóch łatwych przepisów na domową masę krówkową.

Dlaczego warto zrobić domowy kajmak?

W sklepach spożywczych przez cały rok można kupić gotowy kajmak w puszkach. Jednak nie ma co przepłacać, ponieważ pyszną i słodką masę krówkową warto zrobić w domu. Przygotowując kajmak własnoręcznie, można zdecydować, jak bardzo ma być gęsty i czym go wzbogacić.

Istnieją dwa sprawdzone przepisy na domową masę krówkową:

kajmak ze słodzonego mleka skondensowanego

kajmak z pełnotłustego mleka i cukru

Jak zrobić szybką masę kajmakową?

Najprostszym sposobem na zrobienie masy krówkowej w domu jest przepis, w którym wykorzystuje się słodzone mleko skondensowane. Jak więc zrobić kajmak z mleka w puszce? Z opakowania należy usunąć papierową etykietę. Puszkę umieszcza się w garnku i zalewa wodą. Należy gotować ją na małym ogniu przez dwie godziny, uzupełniając wodę, która zdążyła się wygotować. Poziom wody powinien sięgać powyżej puszki z mlekiem skondensowanym. Po dwóch godzinach puszkę trzeba ostrożnie wyjąć z wody i odstawić do całkowitego ostygnięcia. W ten prosty sposób domowy kajmak jest gotowy.

Jak zrobić domowy kajmak?

Masę kajmakową robi się z mleka i cukru. Do garnka wlewa się mleko i wsypuje cukier. Po zagotowaniu należy zmniejszyć ogień i gotować około trzech godzin. Od czasu do czasu masę trzeba porządnie wymieszać, aby nie przywarła do dna garnka. Po ostudzeniu masa jest gotowa do użycia.

Przepis na domowy kajmak – porady

Przygotowanie kajmaku w domu nie jest skomplikowane. Przepis na tradycyjną masę jest łatwy.

Na zrobienie domowego kajmaku warto mieć więcej czasu. Ugotowanie masy krówkowej z mleka skondensowanego czy klasycznej z mleka i cukru to około trzech godzin.

Przyrządzając kajmak tradycyjny, 200 ml mleka można zastąpić śmietanką kremówką 30 proc.

Kiedy masa krówkowa stygnie, staje się jeszcze bardziej gęsta.

Jeżeli ostudzony kajmak jest za ciężki i za gęsty, można dolać do niego trochę mleka i podgrzać w garnku. Sprawdzi się też masło.

Jak wzbogacić domowy kajmak?

Do domowej masy krówkowej można dodać inne składniki, które podkręcą jej smak. Wśród najpopularniejszych dodatków znajdują się:

sól morska gruboziarnista

sól himalajska różowa

ekstrakt waniliowy

kakao

starta gorzka czekolada

Do czego używać kajmaku?

Masa krówkowa to słodkie uzupełnienie i dekoracja ciast. Pysznie smakują nie tylko wielkanocne mazurki z kajmakiem. Sernik z kajmakiem na pewno zachwyci smakiem. Słodka masa kajmakowa to jeden z głównych składników ciasta bez pieczenia o nazwie Trzy krówki. Masa krówkowa podkreśli smak deserów lodowych i tych ze świeżymi owocami. Jest to także pomysł na polewę do tortów i innych ciast okazjonalnych oraz słodkie uzupełnienie naleśników.

Kajmak – przepis krok po kroku

Składniki:

1 i 1/2 litra mleka 3,2%

1 i 1/2 szklanki cukru

Przygotowanie:

1. Do garnka wlać mleko i wsypać cukier. Dokładnie wymieszać i zagotować. Zmniejszyć ognień i gotować około 3 godzin. Od czasu do czasu zamieszać, aby masa się nie przypaliła.

2. Garnek zestawić z ognia i odstawić do ostygnięcia.

3. Używać do ciast, deserów i naleśników.

